Şike savaşı çıktı! Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama: 2010-2011 kupası sonsuza dek müzemizde

Gerçekler reddedilmez bir şekilde ortadadır. Ortaya çıkmayan gerçeklerin de bir gün ortaya çıkma huyu vardır. Fenerbahçe'ye FETÖ'nün baş yapıtı olan şike kumpası üzerinden parmak sallayanlar bilmelidir ki kendilerinden önce Fenerbahçe'ye parmak sallayanların büyük bölümü FETÖ mensuplarının tutulduğu cezaevi koğuşlarında bugün hayatlarını sürdürmektedirler. Bir bölümü ise vatansız olarak firardadır. Fenerbahçe'ye parmak sallayan, FETÖ Kumpasından medet uman, şike kumpasına sarılan siyasiler bilmelidir ki 15 Temmuz'da milletin kananına giren, kendisine millet adına emanet edilen silahları milletine ve onun temsilcisi TBMM'ye ve Cumhurbaşkanı'na çevirenlerle aynı yola girmişlerdir. Özellikle Ahmet Metin Genç'e söylemek isteriz ki, yok sayıp görmezden geldiği Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin kararları kendisi için yeterli gelmiyorsa, Ankara Beştepe'de, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın çalışma masası üzerinde duran, "15 Temmuz'a Giden Yol" başlıklı raporu, T.C. İç İşleri Bakanlığında Sayın Bakanın çalışma masası üzerinde duran raporları okuyarak bir fikir sahibi olabilir.