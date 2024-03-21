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Şike savaşı çıktı! Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama: 2010-2011 kupası sonsuza dek müzemizde

2024-03-21 15:50:23
Şike savaşı çıktı! Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama: 2010-2011 kupası sonsuza dek müzemizde

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylar ve yapılan açıklamalarla ilgili açıklama yaptı.

#1
Foto - Şike savaşı çıktı! Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama: 2010-2011 kupası sonsuza dek müzemizde

Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada, Trabzonlu siyasetçilerin, hangi partiye mensup olursa olsun, kendilerini destekleyen kitleleri yanıltarak toplumsal kutuplaşmaya ve çatışma ortamına neden olduğunu belirtti. Özellikle 2010-2011 Şampiyonluk Kupası'nın tartışmalarının, açık ve doğru olmayan hedeflerle geniş kitlelere iletildiğini ve bu durumun büyük bir yalan olduğunu dile getirdi. Yıldırım, kupanın hukuki yollarla geri alınabileceği beklentisinin boşa vakit kaybı olduğunu ve bu tür yalanların, oy toplamak veya başka amaçlarla kitleleri manipüle etmenin bir tür ahlaksızlık olduğunu dile getirdi.

#2
Foto - Şike savaşı çıktı! Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama: 2010-2011 kupası sonsuza dek müzemizde

Son olarak, 2010-2011 şampiyonluk kupasının sonsuza dek kulüp müzesinde kalacağını ve herkesin ziyaret edebileceğini söyledi.

#3
Foto - Şike savaşı çıktı! Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama: 2010-2011 kupası sonsuza dek müzemizde

"Bu ahlaksızlıktır" Trabzonlu siyasetçiler temsil ettikleri partinin ismi ne olursa olsun kendilerini destekleyen kitleleri yanıltıyor, toplumsal kutuplaşmaya sebep olup, çatışma ortamı yaratıyor. Söz konusu siyasetçilerin; "2010-2011 Şampiyonluk Kupası kimde biliyoruz" şeklindeki hedefi açık söylemleri de "Bir gün hukuk tecelli ettiğinde kupa müzemize gelecek" söylemleri de açıkça geniş kitlelere söylenen büyük bir yalandır. 2010-2011 şampiyonluk kupasının Trabzonspor'a verilmesine yönelik TFF Yönetim Kurulu'na yapılan başvuru önce TFF Yönetim Kurulu, ardından da TFF Tahkim Kurulu tarafından reddedilmiştir. Bu karara karşı AİHM'e yapılan başvuru da reddedilmiştir.

#4
Foto - Şike savaşı çıktı! Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama: 2010-2011 kupası sonsuza dek müzemizde

Aynı konuda UEFA'ya yapılan başvuru UEFA, ardından CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. FİFA'ya yapılan başvuru FİFA, ardından CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Bu şekilde 2010-2011 şampiyonunun Fenerbahçe Spor Kulübü olduğu futbolu düzenleyen ulusal ve uluslararası kuruluşların kararları ve bu kararlara karşı yapılan hukuki başvuruları reddeden CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi Kararları ile de kesinleşmiştir. 2010-2011 şampiyonluk kupasını bir yerlerde aramak da hukuki başvuru yolları ile geri alınabileceğini beklemek de boşa vakit kaybıdır. İster oy elde etmek için, ister başka bir amaçla bu yalanlar ile kitleleri oylamak da kandırmak da ahlaksızlıktır. 2010-2011 şampiyonluk kupası sonsuza dek müzemizde olacaktır ve ziyarete açıktır.

#5
Foto - Şike savaşı çıktı! Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama: 2010-2011 kupası sonsuza dek müzemizde

UEFA'nın Disipline ilişkin vermiş olduğu, CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi tarafından onanan kararlara karşı olağan bir yargı yolu bulunmadığından, sonrasında ise ulusal mahkemelerce verilen beraat kararları 11 yıl sonra kesinleştiğinden bir müracaatta bulunulamamıştır. Bu konuyu ağzına pelesenk edenler de bu imkansızlığı çok iyi bilmektedir. Ancak kamuoyundan ısrarla saklanan gerçek ise Fenerbahçe Spor Kulübü'nün hakkında UEFA tarafından verilen disiplin kararlarının TFF'nin yönetsel kararlarına dayandırıldığıdır.

#6
Foto - Şike savaşı çıktı! Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama: 2010-2011 kupası sonsuza dek müzemizde

Gerçekler reddedilmez bir şekilde ortadadır. Ortaya çıkmayan gerçeklerin de bir gün ortaya çıkma huyu vardır. Fenerbahçe'ye FETÖ'nün baş yapıtı olan şike kumpası üzerinden parmak sallayanlar bilmelidir ki kendilerinden önce Fenerbahçe'ye parmak sallayanların büyük bölümü FETÖ mensuplarının tutulduğu cezaevi koğuşlarında bugün hayatlarını sürdürmektedirler. Bir bölümü ise vatansız olarak firardadır. Fenerbahçe'ye parmak sallayan, FETÖ Kumpasından medet uman, şike kumpasına sarılan siyasiler bilmelidir ki 15 Temmuz'da milletin kananına giren, kendisine millet adına emanet edilen silahları milletine ve onun temsilcisi TBMM'ye ve Cumhurbaşkanı'na çevirenlerle aynı yola girmişlerdir. Özellikle Ahmet Metin Genç'e söylemek isteriz ki, yok sayıp görmezden geldiği Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin kararları kendisi için yeterli gelmiyorsa, Ankara Beştepe'de, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın çalışma masası üzerinde duran, "15 Temmuz'a Giden Yol" başlıklı raporu, T.C. İç İşleri Bakanlığında Sayın Bakanın çalışma masası üzerinde duran raporları okuyarak bir fikir sahibi olabilir.

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