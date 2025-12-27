Yücel Kaya Giriş Tarihi: Şık olan değil kalın giyen kazanacak! Sibirya soğuklarına hazır olun
Türkiye, 2026 yılına kelimenin tam anlamıyla "beyaz bir sayfa" açarak girmeye hazırlanıyor! Meteoroloji dünyasından gelen son dakika haberleri, tatil planlarını altüst edecek cinsten. Sibirya ve Balkanlar üzerinden gelen dev soğuk hava dalgası, yurdun üzerine adeta dondurucu bir battaniye gibi serilecek. Mevsim normallerine veda etme vakti geldi. Uzmanlar, sıcaklıkların bir anda 5 ila 8 derece birden düşeceğini müjdeliyor (ya da uyarıyor!).