  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Ankara beyaz gelinliği giydi

Şık olan değil kalın giyen kazanacak! Sibirya soğuklarına hazır olun

Okul yolunda maganda dehşeti! Öğrencileri ezmeye çalıştı, yetmedi hakaret etti

Bu liste şaka gibi: İşte 2025 yılının en sorunsuz araçları!

Hem vermiyorlar, hem endişe duyuyorlar: F-35 olmayınca J-35'lerin ülkeye geleceğini doğruladılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut teslimi için Hatay'a gidecek! Asrın inşa seferberliğinde final saati

Dünyada emsali yok: 'Dünyanın nazar boncuğu' hayran bıraktı!

Piyasayı yakından ilgilendiriyor: İkinci elde yeni karar!

Türkiye'den onlarca Hürjet alacağını duyurup İsrail'e kafa tutan ülkeden beklenmedik karar: Özel izin verdiler

Filistin hassasiyeti olan insanlara ‘kafayı mı yediniz’ demişti… Ertem Şener’den yeni açıklama geldi
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Şık olan değil kalın giyen kazanacak! Sibirya soğuklarına hazır olun

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Şık olan değil kalın giyen kazanacak! Sibirya soğuklarına hazır olun

Türkiye, 2026 yılına kelimenin tam anlamıyla "beyaz bir sayfa" açarak girmeye hazırlanıyor! Meteoroloji dünyasından gelen son dakika haberleri, tatil planlarını altüst edecek cinsten. Sibirya ve Balkanlar üzerinden gelen dev soğuk hava dalgası, yurdun üzerine adeta dondurucu bir battaniye gibi serilecek. Mevsim normallerine veda etme vakti geldi. Uzmanlar, sıcaklıkların bir anda 5 ila 8 derece birden düşeceğini müjdeliyor (ya da uyarıyor!).

#1
Foto - Şık olan değil kalın giyen kazanacak! Sibirya soğuklarına hazır olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, 31 Aralık 2025 yılbaşı gecesi Türkiye genelinde oldukça soğuk ve birçok bölgede kar yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor. Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının yılbaşı günü de etkili olacağı tahmin ediliyor.

#2
Foto - Şık olan değil kalın giyen kazanacak! Sibirya soğuklarına hazır olun

İstanbul'da "beyaz örtü" ihtimali Megakent İstanbul'da, 29 Aralık’tan itibaren etkisini hissettirmeye başlayacak soğuk hava dalgasıyla birlikte yılbaşı gecesi kar yağışı ihtimali güçlendi.

#3
Foto - Şık olan değil kalın giyen kazanacak! Sibirya soğuklarına hazır olun

MGM verilerine göre, 31 Aralık gecesi ve 1 Ocak sabahı İstanbul'un yüksek kesimlerinde (Çamlıca, Beykoz, Aydos, Hadımköy) kar yağışı; şehir genelinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar geçişleri bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklığının yılbaşı gecesi 0 dereceye kadar düşmesi beklenirken, uzmanlar megakentte 10 yıl aradan sonra ilk kez yılbaşı gününü kapsayan ciddi bir kar uyarısı yapıldığına dikkati çekiyor.

#4
Foto - Şık olan değil kalın giyen kazanacak! Sibirya soğuklarına hazır olun

Başkent Ankara'da yılbaşı gecesi dondurucu soğuklar etkili olacak. Termometrelerin gece saatlerinde eksi 3 ila eksi 5 dereceleri göstermesi beklenen kentte, havanın çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Şehir merkezinde yoğun bir yağış beklenmemekle birlikte, Ankara'nın yüksek ilçelerinde yılbaşı gecesi hafif kar geçişlerinin görülebileceği bildirildi. Yetkililer, dondurucu soğuklar nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri ve dışarıda olacak vatandaşları uyardı.

#5
Foto - Şık olan değil kalın giyen kazanacak! Sibirya soğuklarına hazır olun

MGM'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre, 31 Aralık Çarşamba günü İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer alan 54 ilde kar yağışı bekleniyor.

#6
Foto - Şık olan değil kalın giyen kazanacak! Sibirya soğuklarına hazır olun

Doğu Anadolu: Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yoğun kar yağışının yılbaşı gecesi de etkisini sürdüreceği, kar kalınlığının yer yer 30-40 santimetreye ulaşabileceği tahmin ediliyor. İç Anadolu ve Karadeniz: Bolu, Düzce, Kastamonu, Eskişehir ve Konya gibi illerde yeni yıla kar yağışı altında girilmesi öngörülüyor.

#7
Foto - Şık olan değil kalın giyen kazanacak! Sibirya soğuklarına hazır olun

Ege ve Akdeniz:Kıyı kesimlerde kar yağışı beklenmezken; İzmir ve Antalya gibi illerde parçalı çok bulutlu ve yer yer yağmurlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların ani düşüşüyle birlikte özellikle kara yollarında oluşabilecek buzlanma, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu. Ayrıca tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde "zirai don" riskine karşı çiftçilerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

#8
Foto - Şık olan değil kalın giyen kazanacak! Sibirya soğuklarına hazır olun

Yeni yılın ilk günlerinde de soğuk havanın etkisini sürdüreceği, yağışların iç ve doğu kesimlerde kar şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Gül’ün sağ kolundan skandal yazı! Erdoğan'a 'Saddam'la akıbetin aynı olur' iması
Siyaset

Abdullah Gül’ün sağ kolundan skandal yazı! Erdoğan'a 'Saddam'la akıbetin aynı olur' iması

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün sağ kolu Fehmi Koru, kaleme aldığı skandal yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kuveyt’i işgal ede..
Hükümete bağırsak sesimizi duyan olur mu? Cumhurbaşkanına açık çağrı
Gündem

Hükümete bağırsak sesimizi duyan olur mu? Cumhurbaşkanına açık çağrı

Yazar İdris Günaydın, uyuşturucu çetelerine gösterilen kararlılığın aile yapısını içten çürüten ahlaki yozlaşmaya ve piyasadaki fırsatçılara..
Türkiye için tarihi görev resmen açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kararıyla dünya devlerinin başına geçti!
Gündem

Türkiye için tarihi görev resmen açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kararıyla dünya devlerinin başına geçti!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, küresel iklim siyasetinde Türkiye'yi zirveye taşıyacak yeni görevini duyurdu. Cum..
Bu silah ABD ve Rusya'da yok! KGK-84'ten bomba haber geldi
Teknoloji

Bu silah ABD ve Rusya'da yok! KGK-84'ten bomba haber geldi

Menzil ve manevra kabiliyeti olarak öne çıkan KGK-84'ten tüm Türkiye'yi heyecanlandıran haber geldi. Savunma Sanayii Başkanı Görgün, son yap..
İngiliz aktivistten olay itiraf!! "Batı'nın maskesini İsrail düşürdü, gerçek medeniyeti İslam'da gördük!"
Sosyal Medya

İngiliz aktivistten olay itiraf!! "Batı'nın maskesini İsrail düşürdü, gerçek medeniyeti İslam'da gördük!"

Gazze’de yaşanan soykırıma karşı sesini yükselten İngiliz aktivistin çarpıcı açıklamaları, Batı dünyasında büyük yankı uyandırdı...
İslami otellerin önemi bir kez daha ortaya çıktı! Karma havuz dayatmasının sonu ancak böyle olur
Gündem

İslami otellerin önemi bir kez daha ortaya çıktı! Karma havuz dayatmasının sonu ancak böyle olur

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK), günübirlik havuz kullanımında tek başına gelen erkek müşteriyi “politika” gerekçesiyle ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23