Şık olan değil kalın giyen kazanacak! Sibirya soğuklarına hazır olun

Ege ve Akdeniz:Kıyı kesimlerde kar yağışı beklenmezken; İzmir ve Antalya gibi illerde parçalı çok bulutlu ve yer yer yağmurlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların ani düşüşüyle birlikte özellikle kara yollarında oluşabilecek buzlanma, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu. Ayrıca tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde "zirai don" riskine karşı çiftçilerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.