  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Tapuda gerçek bedel zorunlu oluyor: Düşük beyan tarih oluyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tapuda gerçek bedel zorunlu oluyor: Düşük beyan tarih oluyor

1 Ocak 2026’dan itibaren para transferleri MASAK tarafından izlenecek; konut, arsa ve iş yeri satışlarında gerçek satış bedelini gizleme dönemi sona erecek. Bankalar, işlemlerde belge ve açıklama talep ederek düşük bedel beyanını engelleyecek. Türkiye’de tapu devir işlemleri, uzun yıllardır rayiç bedel ya da rayiç bedelin biraz üzerinde gösterilerek gerçekleştiriliyordu. Bu yöntemle, gerçek satış bedeli 10 milyon lira olan bir konut 3 milyon lira üzerinden gösteriliyor; 400 bin lira yerine 120 bin lira harç ödeniyordu. Bu durum devletin 280 bin lira vergi kaybına yol açıyordu.

1
#1
Foto - Tapuda gerçek bedel zorunlu oluyor: Düşük beyan tarih oluyor

MASAK’TAN PARA TRANSFERİNE SIKI DENETİM: MASAK’ın 1 Ocak 2026’dan itibaren devreye girecek düzenlemesiyle para transferlerinde belge ve açıklama zorunluluğu başlayacak. Örneğin 2 Ocak 2026’da satışı yapılacak bir konutta, alıcı gerçek bedel olan 10 milyon lirayı satıcıya göndermek zorunda olacak. Bankalar, transferin karşılığını belgeyle isteyecek; tapuda gerçek bedelin altında satış gösterilemeyecek.

#2
Foto - Tapuda gerçek bedel zorunlu oluyor: Düşük beyan tarih oluyor

NAKİT ÖDEME DE DENETİMDE: “Nakit öderim, kimse anlamaz” yaklaşımı da geçerliliğini yitiriyor. Bankadan nakit çekimlerde paranın nerede kullanılacağı beyan edilecek. Satıcı, aldığı parayı finansal sisteme sokmak istediğinde ise bankalar paranın kaynağını soracak; gerekli belge ve açıklamalar MASAK’a iletilecek.

#3
Foto - Tapuda gerçek bedel zorunlu oluyor: Düşük beyan tarih oluyor

'ARTIK ‘BU PARA SANA NİYE GELDİ' DENECEK': İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, denetimlerin yeni olmadığını belirterek şunları söyledi: “MASAK’ın yeni uygulaması değil, 10 yıldan bu yana mercek altındayız. Emlakçı, kuyumcu, oto galericisi meslekleri kara paranın aklandığı mecra olarak algılanıyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren para transferlerinde kademe kademe izahat, belge sunmak söz konusu olacak. Kimse ‘Bu para sana niye geldi’ demiyordu, ama şimdi diyecekler.”

#4
Foto - Tapuda gerçek bedel zorunlu oluyor: Düşük beyan tarih oluyor

TAPU HARÇLARI YÜKSEK, GELİR VERGİSİ BASKISI VAR: Aşa, gerçek beyanın önündeki engellere de dikkat çekti: “Gerçek beyanı sağlamak için en büyük engel tapu harçları. Harçlar çok yüksek. Ayrıca, 5 yıl içinde gayrimenkulü sattığınızda aradaki farkın gelir vergisini ödüyorsunuz. Mecburen vatandaş düşük beyandan yapıyor.”

#5
Foto - Tapuda gerçek bedel zorunlu oluyor: Düşük beyan tarih oluyor

ALICI-SATICI İÇİN KRİTİK UYARI: Yeni düzenleme, ev alacak ve satacakları doğrudan etkileyecek. Gerçek bedelden beyan, banka üzerinden ödeme, belge ve açıklama zorunluluğu ile düşük beyan uygulaması fiilen sona erecek.

#6
Foto - Tapuda gerçek bedel zorunlu oluyor: Düşük beyan tarih oluyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

devlette biraz insaflı olsun.

harçlar çok yüksek alıcı %2 , satıcı %2 ama, bütün masraf alıcıya yükleniyor %4 harç düşürülmeli, bakın ozaman herkes nasıl tam gösteriyor,,
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Abdullah Gül’ün sağ kolundan skandal yazı! Erdoğan'a 'Saddam'la akıbetin aynı olur' iması
Siyaset

Abdullah Gül’ün sağ kolundan skandal yazı! Erdoğan'a 'Saddam'la akıbetin aynı olur' iması

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün sağ kolu Fehmi Koru, kaleme aldığı skandal yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kuveyt’i işgal ede..
Erdoğan imzayı attı! Gece yarısı kritik atamalar
Gündem

Erdoğan imzayı attı! Gece yarısı kritik atamalar

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla birlikte kamu kurumlarında önemli görev değişiklikleri yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Ta..
İBB'ye yeni operasyon! Kritik isim gözaltına alındı
Gündem

İBB'ye yeni operasyon! Kritik isim gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yeni bir operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda İBB’ye bağlı İtfaiye Daire Başkanı Remzi A..
Her anı rezalet! Aldattığı karısını, sevgilisi ile kız arkadaşına öldürtmüş!
Gündem

Her anı rezalet! Aldattığı karısını, sevgilisi ile kız arkadaşına öldürtmüş!

Burdur'da kocasının yasak ilişki yaşadığı sevgilisi ile onun kız arkadaşınca öldürülen 2 çocuk annesi Özge Bedir olayında, savcılık koca dah..
Mısır'dan İsrail'e karşı Gazze için iki "kırmızı çizgi"
Dünya

Mısır'dan İsrail'e karşı Gazze için iki "kırmızı çizgi"

Mısır, Gazze meselesinde; Batı Yaka ile Gazze'nin ayrılması ile Gazze'nin bölünerek bir kısmının tek taraflı biçimde yeniden imar edilmesini..
Rusya'da Bomba gelişme: Müslüman nüfusu nedeniyle İslami banka kuracak
Dünya

Rusya'da Bomba gelişme: Müslüman nüfusu nedeniyle İslami banka kuracak

Rusya’da Müslüman nüfusun artışı nedeniyle Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Mali Piyasalar Başkanı Anatoliy Aksakov, Rusya'da İslami ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23