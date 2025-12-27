Tapuda gerçek bedel zorunlu oluyor: Düşük beyan tarih oluyor

1 Ocak 2026’dan itibaren para transferleri MASAK tarafından izlenecek; konut, arsa ve iş yeri satışlarında gerçek satış bedelini gizleme dönemi sona erecek. Bankalar, işlemlerde belge ve açıklama talep ederek düşük bedel beyanını engelleyecek. Türkiye’de tapu devir işlemleri, uzun yıllardır rayiç bedel ya da rayiç bedelin biraz üzerinde gösterilerek gerçekleştiriliyordu. Bu yöntemle, gerçek satış bedeli 10 milyon lira olan bir konut 3 milyon lira üzerinden gösteriliyor; 400 bin lira yerine 120 bin lira harç ödeniyordu. Bu durum devletin 280 bin lira vergi kaybına yol açıyordu.