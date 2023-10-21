Sıfır otomobilde indirim yarışı

2- Toyota Toyota 2023 yılının sonları itibariyle yıl sonu kampanyalarının açılışını yaptı. Marka 180.000 TL’ye varan indirim veya 250.000 TL, 12 ay aiz fırsatı ile Yeni Corolla’larını satışa sundu. Ayrıca hibrit severleri de düşündü ve Toyota C-HR Hybrid için 120.000 TL indirim veya 250.000 TL, 12 ay, aiz fırsatını sundu. Bunların yanında sıfır faiz kampanyaları diğer modeller için de bulunmakta.