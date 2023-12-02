Sıfır otomobilde çılgın kampanya: Fiyatları 250 bin TL indirdiler

Yeni Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 187 bin 900 TL'ye satın alınabiliyor. Opel Mokka'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 250 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 1 milyon 437 bin TL'den başlayan kampanyalı fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Opel Astra Elektrik, 300 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 599 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahipleriyle buluşuyor. Yeni Corsa Elektrik GS adındaki tek donanım, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modelleri ise en üst versiyon olan Ultimate adındaki tek donanım seviyesinde müşterilere sunuluyor. Yeni Zafira Life, 300 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 1 milyon 504 bin TL'den başlayan kampanyalı fiyatlarla satın alınabiliyor. Opel'in diğer hafif ticari araç modelleri Combo Life, Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Vivaro City Van ise 200 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanlarıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor. Yeni Zafira Life, 300 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 1 milyon 504 bin TL'den başlayan kampanyalı fiyatlarla satın alınabiliyor. Opel'in diğer hafif ticari araç modelleri Combo Life, Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Vivaro City Van ise 200 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanlarıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.