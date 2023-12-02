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Otomotiv
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Sıfır otomobilde çılgın kampanya: Fiyatları 250 bin TL indirdiler

2023-12-02 11:48:55
Sıfır otomobilde çılgın kampanya: Fiyatları 250 bin TL indirdiler

Yeni yıla sayılı günler kala otomobil markaları da kampanya üstüne kampanya yapıyor. Uzun bir aranın ardından ekim ayının başında başlayan sıfır otodaki kampanya rüzgarı giderek kızışıyor. Bu yönde araç alacaklar için son fırsatlar diyerek duyuru yapan Opel'in ardından Toyota ise kampanyasını "Yılın Son Çılgın Kampanyası" şeklinde ilan etti. Kampanya kapsamında marka araç alacaklar için indirim tutarını 250 bin TL'ye kadar çıkardı. İşte sıfır otoda model model yapılan son kampanyalar..

#1
Foto - Sıfır otomobilde çılgın kampanya: Fiyatları 250 bin TL indirdiler

Sıfır otomobil tarafında yeniden başlayan kampanya hareketliliği yılın son ayına girerken hız kesmeden devam ediyor.

#2
Foto - Sıfır otomobilde çılgın kampanya: Fiyatları 250 bin TL indirdiler

Markalar 2023 hedeflerini tutturmak ve araç alacak vatandaşları bayilerine çekmek için kampanya üstüne kampanya yapıyor. Açıklanan yılın son fırsatlarında fiyatlarda 250 bin TL'ye kadar indirim yapıldı. İşte aralık ayı için kampanya açıklayan markalar ve araç alacaklara sunulan fırsatlar...

#3
Foto - Sıfır otomobilde çılgın kampanya: Fiyatları 250 bin TL indirdiler

Toyota, gerçekleştirdiği ve büyük ilgi gören kampanyalarına Aralık ayında da devam ediyor. “Yılın Son Çılgın Kampanyası” adı altında yeni otomobil almak isteyenlere Corolla Sedan, Hilux, Corolla Cross, Toyota C-HR Hybrid, Yaris Cross, Yaris, Corolla HB Hybrid, Proace City ve Proace City Cargo modellerinde olmak üzere stoklarla sınırlı eşsiz fırsatlar sunuluyor.

#4
Foto - Sıfır otomobilde çılgın kampanya: Fiyatları 250 bin TL indirdiler

Toyota’nın geçtiğimiz ay satışa sunduğu ikinci nesil Toyota C-HR Hybrid modelinde lansman fırsatı Aralık ayında da devam ediyor.

#5
Foto - Sıfır otomobilde çılgın kampanya: Fiyatları 250 bin TL indirdiler

Segmentinde bir ikon haline gelen Yeni Toyota C-HR Hybrid 250 bin TL’ye varan indirimle 1 milyon 550 bin TL’den başlayan fiyatlarla alınabiliyor. Bu indirimlere ek olarak müşteriler 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredinden de yararlanabiliyorlar.

#6
Foto - Sıfır otomobilde çılgın kampanya: Fiyatları 250 bin TL indirdiler

Toyota, Aralık ayı sonuna kadar Corolla’nın 1.5 litre benzinli Vision MDS ve Vision Plus MDS versiyonları ÖTV muaf avantajıyla alınabilecek.

#7
Foto - Sıfır otomobilde çılgın kampanya: Fiyatları 250 bin TL indirdiler

1 milyon 2 bin 800 TL’den başlayan fiyatlara sahip Corolla Sedan’da 200 bin TL’ye varan indirim veya 200 bin TL 12 ay, yüzde 0 faizli kredi desteği tercih edilebilecek.

#8
Foto - Sıfır otomobilde çılgın kampanya: Fiyatları 250 bin TL indirdiler

Bununla birlikte Yaris benzinli modeli de 997 bin TL’den başlayan fiyatlarla ÖTV muafiyeti avantajıyla veya 200 bin TL 12 ay, yüzde 0 faizli kredi desteği alınabiliyor. Sportif tasarımı ve dinamik sürüşüyle öne çıkan Toyota Corolla HB Hybrid modelinde ise 160 bin TL indirim veya 200 bin TL 12 ay, yüzde 0 faizli kredi desteği sunuluyor.

#9
Foto - Sıfır otomobilde çılgın kampanya: Fiyatları 250 bin TL indirdiler

Toyota SUV’larında da çılgın kampanya Toyota, C-SUV modeli Corolla Cross ve B-SUV modeli Yaris Cross’u da Aralık ayındaki Çılgın Kampanya’ya dahil etti. Modern, etkileyici ve sofistike SUV çizgileriyle ve 5. Jenerasyon Hibrit teknolojisiyle dikkat çeken Corolla Cross, 200 bin TL’ye varan indirim ile sunulurken, isteyenler 200 bin TL 12 ay yüzde 0 faiz avantajını da tercih edebilecekler. “2022 Dünya’da Yılın Şehir Otomobili” unvanına sahip Yaris Cross ise, 1 milyon 200 bin TL’den başlayan fiyatlarla Toyota Yetkili Satıcı’larında yeni sahiplerini bekliyor. Bu modelde de 170 bin TL indirim veya 200.000 TL, 12 Ay, yüzde 0 faiz fırsatından yararlanmak mümkün.

#10
Foto - Sıfır otomobilde çılgın kampanya: Fiyatları 250 bin TL indirdiler

Toyota hafif ticari modellerine Aralık ayında ulaşmak kolaylaştı Toyota, geniş, kullanışlı ve sorunsuzluğuyla adından söz ettiren hafif ticari araç ürün gamında da stoklarla sınırlı kampanyalar sunuyor. Efsanevi pick-up modeli Hilux, Toyota Hilux modeli 200 bin TL’ye varan avantaj ile birlikte 1 milyon 410 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunulurken aynı zamanda 100 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatı bulunuyor. Hem iş hem de günlük kullanımlarıyla pratik çözümler sunan Proace City modeli 150 bin TL 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı ile sunuluyor. Yüksek yük taşıma kapasitesiyle öne çıkan Proace City Cargo’da ise Aralık ayı boyunca 50 bin TL’ye varan indirim ve 100 bin TL 12 ay vadeli yüzde 0 faiz fırsatından yararlanılabiliyor.

#11
Foto - Sıfır otomobilde çılgın kampanya: Fiyatları 250 bin TL indirdiler

Opel Türkiye, aralıkta binek ve SUV modellerinde müşterilerine seçenekler sağlarken, hafif ticari araç modellerinde ise KOBİ'lere teklifler sunuyor. Opel Grandland, kredi tekliflerine ek, GS versiyonunda 75 bin TL, Ultimate versiyonunda 100 bin TL takas desteği, 1.2 130 HP AT8 GS versiyonunda ise online rezervasyona özel 327 bin 900 TL'ye varan avantajlarla yeni sahiplerini bekliyor.

#12
Foto - Sıfır otomobilde çılgın kampanya: Fiyatları 250 bin TL indirdiler

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel'in SUV'daki amiral gemisi Opel Grandland, kredi tekliflerine ek, GS versiyonunda 75 bin TL, Ultimate versiyonunda 100 bin TL takas desteği, 1.2 130 HP AT8 GS versiyonunda ise online rezervasyona özel 327 bin 900 TL'ye varan avantajlarla yeni sahiplerini bekliyor. Yeni Opel Corsa Elektrik modeli ise 200 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 187 bin 900 TL'ye satın alınabiliyor. Geçen ay Türkiye'de satışa sunulan yeni Opel Corsa'da, 200 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor.

#13
Foto - Sıfır otomobilde çılgın kampanya: Fiyatları 250 bin TL indirdiler

Opel Astra, manuel şanzımanlı Edition donanımında, 200 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi, otomatik şanzımanlı Edition versiyonunda, 250 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi, Elegance ve GS donanımlarında ise 300 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 1 milyon 252 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Opel'in çok yönlü pratik özellikleriyle öne çıkan ve en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, Elegance donanımı ile 250 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi ve Teknoloji Paketi hediyesi ile kullanıcılara sunuluyor. En çok tercih edilen SUV modellerden biri olan Crossland, 1.2 130 HP AT6 Essential versiyonunda online satışa özel 1 milyon 45 bin TL'ye varan avantajlarla 1 milyon 104 bin 900 TL'lik başlangıç fiyatı ve Essential donanımında hem manuel hem otomatik şanzımanlı versiyonlarda "ÖTV Muaf" koşuluna özel 1 milyon 4 bin 200 TL'lik fiyatı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

#14
Foto - Sıfır otomobilde çılgın kampanya: Fiyatları 250 bin TL indirdiler

Opel Mokka, GS ve Ultimate donanımları ile 300 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya Elegance donanımı ile 250 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla ve Elegance versiyonunda online satışa özel 1 milyon 245 bin TL'ye varan avantajlarla 1 milyon 415 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Opel'in Alman teknolojilerini, modern tasarım dilini ve dijital kokpit özelliğini bir arada sunan SUV'daki amiral gemisi Opel Grandland, 300 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı ile birlikte GS versiyonunda 75 bin TL, Ultimate versiyonunda ise 100 bin TL takas desteği, 1.2 130 HP AT8 GS versiyonunda online satışa özel 327 bin 900 TL'ye varan avantajlarla 1 milyon 419 bin TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

#15
Foto - Sıfır otomobilde çılgın kampanya: Fiyatları 250 bin TL indirdiler

Yeni Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 187 bin 900 TL'ye satın alınabiliyor. Opel Mokka'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 250 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 1 milyon 437 bin TL'den başlayan kampanyalı fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Opel Astra Elektrik, 300 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 599 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahipleriyle buluşuyor. Yeni Corsa Elektrik GS adındaki tek donanım, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modelleri ise en üst versiyon olan Ultimate adındaki tek donanım seviyesinde müşterilere sunuluyor. Yeni Zafira Life, 300 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 1 milyon 504 bin TL'den başlayan kampanyalı fiyatlarla satın alınabiliyor. Opel'in diğer hafif ticari araç modelleri Combo Life, Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Vivaro City Van ise 200 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanlarıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor. Yeni Zafira Life, 300 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 1 milyon 504 bin TL'den başlayan kampanyalı fiyatlarla satın alınabiliyor. Opel'in diğer hafif ticari araç modelleri Combo Life, Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Vivaro City Van ise 200 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanlarıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

#16
Foto - Sıfır otomobilde çılgın kampanya: Fiyatları 250 bin TL indirdiler

Renault markası da geride kalmıyor. Son model araçlarda 200 bin TL'ye varan takas desteği ve yüzde 0.99 faizli kredi fırsatı sunuyor.

#17
Foto - Sıfır otomobilde çılgın kampanya: Fiyatları 250 bin TL indirdiler

Renault Clio: 200 bin TL ve yüzde 1.99 faizli kredi. Tüm Markalar: 300 bin TL'ye varan yüzde 3.29 faiz oranlı kredi ve Haziran'da ödeme kampanyası.

#18
Foto - Sıfır otomobilde çılgın kampanya: Fiyatları 250 bin TL indirdiler

Fiat Egea: 300 bin TL'ye varan 24 ay vadeli yüzde 2.99 faiz desteği

#19
Foto - Sıfır otomobilde çılgın kampanya: Fiyatları 250 bin TL indirdiler

Hyundai Elantra: 100 bin TL'ye varan indirim ve şimdi al 3 ay sonra öde kampanyası.

#20
Foto - Sıfır otomobilde çılgın kampanya: Fiyatları 250 bin TL indirdiler

Peugeot: Tüm modellerde yüzde 0.99 faiz ve takas kampanyası.

#21
Foto - Sıfır otomobilde çılgın kampanya: Fiyatları 250 bin TL indirdiler

Chery: Bütün modellerde 250 bin TL faizsiz, 12 ay vadeli kredi desteği ve kamu personelleri ile kobiler için ekstra 65 bin TL indirim.

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