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Dünya
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Sıcaklık 52 dereceye çıktı! Devlet ceza kesecek...

2024-05-30 09:31:20
Sıcaklık 52 dereceye çıktı! Devlet ceza kesecek...

Hindistan'da sıcaklıklar 52 derecenin üstüne çıktı. Devlet, su israfı yapanlara büyük cezalar kesecek.

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#1
Foto - Sıcaklık 52 dereceye çıktı! Devlet ceza kesecek...

Hindistan'ın kuzey ve orta bölümlerindeki bazı bölgelerde şiddetli sıcak hava dalgası hakim. İlk belirlemelere göre Delhi'de 52,3 derecelik sıcaklık kaydedildi. Doğrulanması halinde bu Hindistan'da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık olacak.

#2
Foto - Sıcaklık 52 dereceye çıktı! Devlet ceza kesecek...

Ülkede 37'den fazla şehirde bu hafta 45 derecenin üzerinde sıcaklık kaydedildi.

#3
Foto - Sıcaklık 52 dereceye çıktı! Devlet ceza kesecek...

Sıcaklığa bağlı hastalıklar konusunda uyarılar yapılan ülkede şu ana kadar en az üç kişi öldü.

#4
Foto - Sıcaklık 52 dereceye çıktı! Devlet ceza kesecek...

Hindistan Meteoroloji Dairesi'nden (IMD) Soma Sen Roy, BBC'ye yaptığı açıklamada 52,3 derece sıcaklığın Delhi'deki Mungeshpur bölgesinde yaşandığını, bunu doğrulamak üzere bölgeye bir ekip gönderildiğini söyledi.

#5
Foto - Sıcaklık 52 dereceye çıktı! Devlet ceza kesecek...

IMD, Delhi'nin farklı bölgelerinde 45,2 ile 49,1 derece arasında değişen sıcaklıklar kaydedildiğini, bunlarla kıyaslandığında 52,3 derecelik sıcaklığın "aykırı bir değer" olabileceğini açıkladı.

#6
Foto - Sıcaklık 52 dereceye çıktı! Devlet ceza kesecek...

Şehirde su sıkıntısı yaşandığı ve bazı bölgelere su sevkiyatının yapılamadığını belirten yetkililer su israfı yapanlara ceza kesecekleri uyarısında bulundu.

#7
Foto - Sıcaklık 52 dereceye çıktı! Devlet ceza kesecek...

Su Bakanı Atishi, arabalarını hortumlarla yıkayan insanları engellemek için 200 ekibin görevlendirileceğini açıkladı.

#8
Foto - Sıcaklık 52 dereceye çıktı! Devlet ceza kesecek...

Su Bakanı Atishi, arabalarını hortumlarla yıkayan insanları engellemek için 200 ekibin görevlendirileceğini açıkladı.

#9
Foto - Sıcaklık 52 dereceye çıktı! Devlet ceza kesecek...

Delhi'de bulunan BBC Ekonomi Muhabiri Arunoday Mukharji, "Son birkaç gündür dayanılmaz derecede sıcaktı ve günler ilerledikçe daha da kötüleşti" dedi.

#10
Foto - Sıcaklık 52 dereceye çıktı! Devlet ceza kesecek...

Bir bölge sakini hafta başında ANI haber ajansına yaptığı açıklamada, sıcak hava nedeniyle yemek yemenin bile zor olduğunu söyledi ve "Daha önce de sıcakla karşılaşmıştık ama bu sefer dayanılmaz bir his var. Dışarıda durmak bile zor" dedi.

#11
Foto - Sıcaklık 52 dereceye çıktı! Devlet ceza kesecek...

Kent sakinleri sıcakla başa çıkmak için klima, soğutucu ve tavana asılan pervanelere yöneldi. Bu nedenle kentin elektrik talebi tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Klimasız ortamda çalışmak için havanın çok sıcak olduğunu söyleyen bir tüketicisi mahkemesi hakimi Salı günkü davalarını bakmayı bıraktı. Delhi de dahil Hindistan'ın kuzey batısındaki birçok bölge için kırmızı alarm verildi. Delhi'de bir aile hekimi olarak görev yapan Dr. Chandrakant Lahariya, BBC Dünya Servisi'ne yaptığı açıklamada, sıcak hava dalgası sırasında hastanelere başvuruların da arttığını söyledi. Lahariya, yüksek sıcaklıkların etkisinin, önceden rahatsızlıkları olan yaşlılarla birlikte inşaat işçileri için daha kötü olduğunu dile getirdi. Delhi Vali Yardımcısı, şantiyelerde çalışan işçilere üç saatlik ücretli mola verilmesi yönünde karar aldı. Vali yardımcısı, işçilere su sağlanmasını istedi. IMD Bölge Başkanı Kuldeep Srivastava, Delhi'deki sıcaklık artışının nedeninin Rajasthan eyaletinden gelen sıcak rüzgarlar olduğunu aktardı. Rajasthan'daki Churu ve kuzey Haryana eyaletindeki Sirsa şehirlerinde de 50 derecenin üzerinde sıcaklıklar kaydedildi. Rajasthan'ın Jaipur kentinde Salı günü sıcak hava nedeniyle üç kişinin öldüğü bildirildi. Yerel basının aktardığına göre, doğudaki Bihar eyaletinin Sheikhpura kasabasında yüksek sıcaklıklar nedeniyle bayılan çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı.

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Yorumlar

Murat

Bastaki asiri sagci hukumet Muslumanlara alcakca saldiriyor. Bu serefsiz hukumet israil ile yakinlastiktan sonra bu sekilde hareket etmeye basladi. Allah Israili ve onunla hareket éden herkesi kahruperisan eylesin.

Kartalbey

Pis insanlar... ineklerin pislediģi ganj nehrine girip temizlensinler.
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