Sıcaklık 52 dereceye çıktı! Devlet ceza kesecek...

Kent sakinleri sıcakla başa çıkmak için klima, soğutucu ve tavana asılan pervanelere yöneldi. Bu nedenle kentin elektrik talebi tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Klimasız ortamda çalışmak için havanın çok sıcak olduğunu söyleyen bir tüketicisi mahkemesi hakimi Salı günkü davalarını bakmayı bıraktı. Delhi de dahil Hindistan'ın kuzey batısındaki birçok bölge için kırmızı alarm verildi. Delhi'de bir aile hekimi olarak görev yapan Dr. Chandrakant Lahariya, BBC Dünya Servisi'ne yaptığı açıklamada, sıcak hava dalgası sırasında hastanelere başvuruların da arttığını söyledi. Lahariya, yüksek sıcaklıkların etkisinin, önceden rahatsızlıkları olan yaşlılarla birlikte inşaat işçileri için daha kötü olduğunu dile getirdi. Delhi Vali Yardımcısı, şantiyelerde çalışan işçilere üç saatlik ücretli mola verilmesi yönünde karar aldı. Vali yardımcısı, işçilere su sağlanmasını istedi. IMD Bölge Başkanı Kuldeep Srivastava, Delhi'deki sıcaklık artışının nedeninin Rajasthan eyaletinden gelen sıcak rüzgarlar olduğunu aktardı. Rajasthan'daki Churu ve kuzey Haryana eyaletindeki Sirsa şehirlerinde de 50 derecenin üzerinde sıcaklıklar kaydedildi. Rajasthan'ın Jaipur kentinde Salı günü sıcak hava nedeniyle üç kişinin öldüğü bildirildi. Yerel basının aktardığına göre, doğudaki Bihar eyaletinin Sheikhpura kasabasında yüksek sıcaklıklar nedeniyle bayılan çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı.