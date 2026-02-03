SGK şartları duyurdu: 9 bin 823 lira ek maaş müjdesi!

“ÇALIŞIYORUM AMA GEÇİNEMİYORUM” DİYENLER DİKKAT! Yeni paketin en devrimsel niteliği, sosyal yardımlardaki "sigorta" bariyerinin esnetilmesi oldu. Daha önce sadece hiçbir geliri olmayanlara sunulan bu imkândan, artık maaşı hane halkı ihtiyaç sınırının altında kalan sigortalı çalışanlar da yararlanabilecek. Gelir testi ve sosyal inceleme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen her çalışan, bu destek mekanizmasına dahil edilecek.