SON DAKİKA
Ekonomi
SGK şartları duyurdu: 9 bin 823 lira ek maaş müjdesi!
SGK şartları duyurdu: 9 bin 823 lira ek maaş müjdesi!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geliri yetersiz çocuklu ailelere 9 bin 823 lira ek maaş ödeneceğini açıkladı.

Foto - SGK şartları duyurdu: 9 bin 823 lira ek maaş müjdesi!

Artan enflasyon ve yaşam maliyetleri karşısında dar gelirli vatandaşları korumak amacıyla sosyal yardım şemsiyesi genişletildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile SGK koordinesinde yürütülen yeni modelle, düzenli bir işi ve sigortası olmasına rağmen hane geliri temel ihtiyaçları karşılamaya yetmeyen çalışanlar da "sosyal yardım" kapsamına alındı.

Foto - SGK şartları duyurdu: 9 bin 823 lira ek maaş müjdesi!

SED ÖDEMELERİNDE BÜYÜK ARTIŞ: RAKAMLAR GÜNCELLENDİ 2026 yılı itibarıyla sosyal ve ekonomik destek (SED) tutarları, hane bütçesine nefes aldıracak seviyelere çıkarıldı. Yeni düzenleme kapsamında ödeme tablosu şu şekilde güncellendi: Aylık SED Ödemesi: 9.723 TL Koruyucu Aile Desteği (Çocuk başına): Ortalama 15.533 TL Ağır Silikozis Hastası Aylığı: 14.042 TL

Foto - SGK şartları duyurdu: 9 bin 823 lira ek maaş müjdesi!

“ÇALIŞIYORUM AMA GEÇİNEMİYORUM” DİYENLER DİKKAT! Yeni paketin en devrimsel niteliği, sosyal yardımlardaki "sigorta" bariyerinin esnetilmesi oldu. Daha önce sadece hiçbir geliri olmayanlara sunulan bu imkândan, artık maaşı hane halkı ihtiyaç sınırının altında kalan sigortalı çalışanlar da yararlanabilecek. Gelir testi ve sosyal inceleme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen her çalışan, bu destek mekanizmasına dahil edilecek.

Foto - SGK şartları duyurdu: 9 bin 823 lira ek maaş müjdesi!

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK? Yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların başvuru için istenen temel belgeler şunlar: T.C. Kimlik kartı beyanı, Öğrenci belgesi veya güncel sağlık raporu (varsa), İş-Kur veya meslek kurslarına başvurduğuna dair belge,

Foto - SGK şartları duyurdu: 9 bin 823 lira ek maaş müjdesi!

Müracaatçının durumunu tespit amacıyla talep edilebilecek diğer belgeler. İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri, desteğe ihtiyacı olan kişilerle ilgili başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

Foto - SGK şartları duyurdu: 9 bin 823 lira ek maaş müjdesi!

ÖDEMELER KİŞİYE ÖZEL HESAPLANIYOR Destek miktarları, standart bir maaş yerine hanenin özel durumuna göre dinamik olarak belirleniyor. Çocuk sayısı, evdeki engelli veya yaşlı birey durumu ve toplam hane geliri, ödenecek tutarın 9.700 TL bandının üzerine çıkmasını sağlayabiliyor. Uzmanlar, bilgi eksikliği nedeniyle birçok hak sahibinin bu imkândan yararlanmadığını belirterek, şartları uyan tüm vatandaşların tereddüt etmeden başvuru yapması gerektiğini vurguluyor./ kaynak: yeniçağ

