SGK malulen emekli eden hastalıklar listesini açıkladı! Yaş şartı olmadan erken emeklilik

Malulen emeklilik hakkından yararlanabilmek için birtakım koşulların yerine getirilmesi gereklidir. Vatandaşın en az 10 yıl sigortalı olması şarttır ve en az 1800 gün prim ödemesi yapmış olması gerekmektedir. Ayrıca, tam teşekküllü bir hastaneden alınmış iş görememezlik raporu ve en az yüzde 60 oranında iş gücü kaybını kanıtlayacak belgeler sunulmalıdır.