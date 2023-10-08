2023-10-08 09:23:07 SGK malulen emekli eden hastalıklar listesini açıkladı! Yaş şartı olmadan erken emeklilik
4A statüsünde çalışanlar için iş gücü kaybı durumu, özellikle tek bir hastalık nedeniyle olabileceği gibi birden fazla hastalığın bir araya gelmesi sonucunda da gerçekleşebilir. Çalışanlar, sağlık durumlarının çalışma kapasitelerini etkilemesi nedeniyle emeklilik hakkına sahip olabilirler. Bu durumda, sağlık kurulu raporları ve doktor raporları gibi belgeler incelenerek işten ayrılma ve emeklilik süreçleri değerlendirilir.