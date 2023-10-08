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Ekonomi
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SGK malulen emekli eden hastalıklar listesini açıkladı! Yaş şartı olmadan erken emeklilik

2023-10-08 09:23:07
SGK malulen emekli eden hastalıklar listesini açıkladı! Yaş şartı olmadan erken emeklilik

4A statüsünde çalışanlar için iş gücü kaybı durumu, özellikle tek bir hastalık nedeniyle olabileceği gibi birden fazla hastalığın bir araya gelmesi sonucunda da gerçekleşebilir. Çalışanlar, sağlık durumlarının çalışma kapasitelerini etkilemesi nedeniyle emeklilik hakkına sahip olabilirler. Bu durumda, sağlık kurulu raporları ve doktor raporları gibi belgeler incelenerek işten ayrılma ve emeklilik süreçleri değerlendirilir.

#1
Foto - SGK malulen emekli eden hastalıklar listesini açıkladı! Yaş şartı olmadan erken emeklilik

Malulen emeklilik hakkından yararlanabilmek için birtakım koşulların yerine getirilmesi gereklidir. Vatandaşın en az 10 yıl sigortalı olması şarttır ve en az 1800 gün prim ödemesi yapmış olması gerekmektedir. Ayrıca, tam teşekküllü bir hastaneden alınmış iş görememezlik raporu ve en az yüzde 60 oranında iş gücü kaybını kanıtlayacak belgeler sunulmalıdır.

#2
Foto - SGK malulen emekli eden hastalıklar listesini açıkladı! Yaş şartı olmadan erken emeklilik

Erken Emeklilik İçin Güncellenen Hastalıklar Erken emeklilik hakkı kazanabilmek için belirli hastalıklara sahip olmak gerekmektedir. Bu hastalıklar arasında öncelikli olarak kanser gelmektedir. Hemen hemen her kanser türü, erken emeklilik için başvuru nedeni olarak kabul edilmektedir. Ayrıca epilepsi, bellek kaybı, Multipl Skleroz (MS) gibi beyin fonksiyonlarını etkileyen hastalıklar da erken emeklilik sebepleri arasındadır.

#3
Foto - SGK malulen emekli eden hastalıklar listesini açıkladı! Yaş şartı olmadan erken emeklilik

Çalışırken ciddi kazalar sonucu uzuv kaybına uğrayan bireyler de erken emeklilik hakkına sahip olabilirler. Organ nakli geçirenler ve kalp yetmezliği, solunum yetmezliği, siroz, anemi gibi sürekli rahatsızlıklar da erken emeklilik kapsamına girmektedir. Bunların dışında duyu organlarında yaşanan ciddi problemler yaşayan kişiler de emeklilik başvurusunda bulunabilirler.

#4
Foto - SGK malulen emekli eden hastalıklar listesini açıkladı! Yaş şartı olmadan erken emeklilik

Malulen Emeklilik Koşulları Nelerdir? Malulen emeklilik hakkından yararlanabilmek için belirli koşulları sağlamak gerekmektedir. Bu koşullar şu şekildedir:

#5
Foto - SGK malulen emekli eden hastalıklar listesini açıkladı! Yaş şartı olmadan erken emeklilik

1. Sigortalılık Süresi: Malulen emeklilik için en az 10 yıl sigortalılık süresine sahip olunmalıdır.

#6
Foto - SGK malulen emekli eden hastalıklar listesini açıkladı! Yaş şartı olmadan erken emeklilik

2. Prim Ödeme Gün Sayısı: En az 1800 gün prim ödemiş olunmalıdır.

#7
Foto - SGK malulen emekli eden hastalıklar listesini açıkladı! Yaş şartı olmadan erken emeklilik

3. İş Gücü Kaybı Oranı: Tam teşekküllü bir hastaneden alınmış iş görememezlik raporu ile iş gücü kaybı oranının en az yüzde 60 olduğu belgelenmelidir.

#8
Foto - SGK malulen emekli eden hastalıklar listesini açıkladı! Yaş şartı olmadan erken emeklilik

4. Hastalık Durumu: Çalışanın, bir veya birden fazla hastalık nedeniyle iş gücü kaybına uğradığı tıbbi raporlarla kanıtlanmalıdır.

#9
Foto - SGK malulen emekli eden hastalıklar listesini açıkladı! Yaş şartı olmadan erken emeklilik

5. Çalışma Statüsü: 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) statülerine sahip kişiler farklı koşulları sağlamalıdır.

#10
Foto - SGK malulen emekli eden hastalıklar listesini açıkladı! Yaş şartı olmadan erken emeklilik

Malulen Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır? 1. Malulen emeklilik başvurusu için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

#11
Foto - SGK malulen emekli eden hastalıklar listesini açıkladı! Yaş şartı olmadan erken emeklilik

2. İlk olarak, kişi hastaneden iş görememezlik raporu almalıdır.

#12
Foto - SGK malulen emekli eden hastalıklar listesini açıkladı! Yaş şartı olmadan erken emeklilik

3. İş gücü kaybının yüzde 60 ve üzeri olduğunu belgeleyen raporlar toplanmalıdır.

#13
Foto - SGK malulen emekli eden hastalıklar listesini açıkladı! Yaş şartı olmadan erken emeklilik

4. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuru yapılmalıdır.

#14
Foto - SGK malulen emekli eden hastalıklar listesini açıkladı! Yaş şartı olmadan erken emeklilik

5. İlgili belgelerle birlikte başvuru yapılmalı ve gerektiğinde SGK'nın talep ettiği ek belgeler temin edilmelidir.

#15
Foto - SGK malulen emekli eden hastalıklar listesini açıkladı! Yaş şartı olmadan erken emeklilik

6. Başvurunun sonuçlanması ve emeklilik hakkının onaylanması durumunda malulen emeklilik maaşı alınabilir.

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