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Ekonomi
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SGK Bağkur emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 emekli zam farkları ne zaman yatacak?

2022-07-26 15:51:04
SGK Bağkur emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 emekli zam farkları ne zaman yatacak?

Emeklilere zam farkı ne zaman ödenecek? Temmuz ayı zam farkı ne zaman yatacak?? Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 41,69 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 42,35 artış sağlandı. Açıklanan enflasyon oranının ardından en düşük memur emekli aylığı 4 bin 289 liradan 6 bin 78 liraya yükseldi. Emekli zam temmuz emekli zam farkları ne zaman yatacak 2022?

#1
Foto - Milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuz zammında. Emeklilere bilindiği üzere 6 ayda bir defa enflasyon oranına göre zam yapılıyor. 4 Temmuz'da enflasyon rakalmları açıklanmıştı. Bununla beraber 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşına %42,35 oranında zam uygulandı. Hem SGK hem de Bağkur emeklileri temmuz zam farklarının ne zaman hesaplara yatacağını sorguluyor. Peki SGK ve Bağkur maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, 4A, 4B, 4C SSK ve Bağ-Kur 2022 Temmuz zamlı emekli maaşı ödeme takvimi!

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuz zammında. Emeklilere bilindiği üzere 6 ayda bir defa enflasyon oranına göre zam yapılıyor. 4 Temmuz'da enflasyon rakalmları açıklanmıştı. Bununla beraber 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşına %42,35 oranında zam uygulandı. Hem SGK hem de Bağkur emeklileri temmuz zam farklarının ne zaman hesaplara yatacağını sorguluyor. Peki SGK ve Bağkur maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, 4A, 4B, 4C SSK ve Bağ-Kur 2022 Temmuz zamlı emekli maaşı ödeme takvimi!

#2
Foto - TÜİK haziranda aylık enflasyonun yüzde 4.95 olduğunu açıkladı. Böylece enflasyon farkıyla, SSK ve BAĞ–KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artacağı kesinleşti. Buna göre en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi.

TÜİK haziranda aylık enflasyonun yüzde 4.95 olduğunu açıkladı. Böylece enflasyon farkıyla, SSK ve BAĞ–KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artacağı kesinleşti. Buna göre en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi.

#3
Foto - Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı ne zaman ödenecek, sorusuna yanıt aranırken, milyonlarca emeklinin beklediği tarih belli oldu. Memur emeklisi maaş farkı için takvim belirlenirken, emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların temmuz ayı zam farklırının 28 Temmuz'da yapılacağı öğrenildi. Bu kapsamda 28 Temmuz'da 2 milyon 386 bin kişiye 6 milyar 447 milyon lira zam farkı ödenecek.

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı ne zaman ödenecek, sorusuna yanıt aranırken, milyonlarca emeklinin beklediği tarih belli oldu. Memur emeklisi maaş farkı için takvim belirlenirken, emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların temmuz ayı zam farklırının 28 Temmuz'da yapılacağı öğrenildi. Bu kapsamda 28 Temmuz'da 2 milyon 386 bin kişiye 6 milyar 447 milyon lira zam farkı ödenecek.

#4
Foto - SSK emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK emekli maaş ödemelerinin 17 Temmuz’dan itibaren başladı. Bağ-Kur emekli maaş ödemeleri iste 25 Temmuz itibariyle hesaplara geçecek.

SSK emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK emekli maaş ödemelerinin 17 Temmuz’dan itibaren başladı. Bağ-Kur emekli maaş ödemeleri iste 25 Temmuz itibariyle hesaplara geçecek.

#5
Foto - Emekli kart numarasının son rakamı 9 olanlar ayın 17’sinde, 7 olanlar ayın 18’inde, 5 olanlar ayın 19’unda, 3 olanlar ayın 20’sinde, 1 olanlar ayın 21’inde, 8 olanlar ayın 22’sinde, 6 olanlar ayın 23’ünde, 4 olanlar ayın 24’ünde, 2 olanlar ayın 25’inde, 0 olanlar ayın 26’sında maaş alıyor.

Emekli kart numarasının son rakamı 9 olanlar ayın 17’sinde, 7 olanlar ayın 18’inde, 5 olanlar ayın 19’unda, 3 olanlar ayın 20’sinde, 1 olanlar ayın 21’inde, 8 olanlar ayın 22’sinde, 6 olanlar ayın 23’ünde, 4 olanlar ayın 24’ünde, 2 olanlar ayın 25’inde, 0 olanlar ayın 26’sında maaş alıyor.

#6
Foto - Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli kart numarasının son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25’inde, 3, 1 olanlar ayın 26’sında, 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27’sinde, 2 ve 0 olanlar her ayın 28’inde emekli maaşlarını alıyor.

Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli kart numarasının son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25’inde, 3, 1 olanlar ayın 26’sında, 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27’sinde, 2 ve 0 olanlar her ayın 28’inde emekli maaşlarını alıyor.

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