SGK Bağkur emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 emekli zam farkları ne zaman yatacak?

Emeklilere zam farkı ne zaman ödenecek? Temmuz ayı zam farkı ne zaman yatacak?? Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 41,69 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 42,35 artış sağlandı. Açıklanan enflasyon oranının ardından en düşük memur emekli aylığı 4 bin 289 liradan 6 bin 78 liraya yükseldi. Emekli zam temmuz emekli zam farkları ne zaman yatacak 2022?