Anthropic’ten Opus 5 hamlesi! Yapay zekâ yarışında yeni cephe

FABLE 5’E YAKIN PERFORMANS, YARI MALİYET Anthropic’in paylaştığı sonuçlara göre Opus 5, Frontier-Bench v0.1 testinde rakip modelleri geride bıraktı ve önceki sürüm Opus 4.8’in performansını iki kattan fazla artırdı. Model, CursorBench 3.2’nin en yüksek çalışma ayarında ise Fable 5’in tepe sonucunun yüzde 0,5 yakınına ulaştı. Şirketin asıl vurgusu, bu seviyedeki performansın Fable 5’in yaklaşık yarı maliyetiyle sağlanması oldu. Anthropic, Opus 5’i günlük kullanım için daha dengeli bir seçenek olarak konumlandırırken modeli Claude Max’in varsayılan, Claude Pro’nun ise en güçlü seçeneği hâline getirdi.