Anthropic’ten Opus 5 hamlesi! Yapay zekâ yarışında yeni cephe

AYNI FİYATA DAHA YÜKSEK VERİM Claude Opus 5, API üzerinden 1 milyon girdi tokenı için 5 dolar, 1 milyon çıktı tokenı için 25 dolar karşılığında sunuluyor. Bu fiyatlandırma Opus 4.8 ile aynı seviyede kalırken Fable 5’in 10 dolar girdi ve 50 dolar çıktı ücretinin yarısına karşılık geliyor. Modelin yaklaşık 2,5 kat daha hızlı çalışan “Fast” seçeneği de bulunuyor. Ancak bu modda ücretler iki katına çıkarak 1 milyon girdi tokenında 10 dolara, çıktı tokenında ise 50 dolara yükseliyor. Anthropic’in güncel API fiyatlandırması