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Medya
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Sandık görevlisinden Sezen Aksu'ya uyarı! İlginç anlar...

2023-05-28 10:49:10
Sandık görevlisinden Sezen Aksu'ya uyarı! İlginç anlar...

Şarkıcı Sezen Aksu'nun İstanbul'da oy kullandığı sırada çok ilginç anlar yaşandı.

#1
Foto - Sandık görevlisinden Sezen Aksu'ya uyarı! İlginç anlar...

Sezen Aksu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu Beykoz'daki Sedat Simavi Ortaokulu'nda kullandı.

#2
Foto - Sandık görevlisinden Sezen Aksu'ya uyarı! İlginç anlar...

Okula geldiği anda, Sezen Aksu hayranlarıyla buluştu ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

#3
Foto - Sandık görevlisinden Sezen Aksu'ya uyarı! İlginç anlar...

Oy kullanmasının ardından okulun çıkış kapısında Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile karşılaşan Sezen Aksu, başkan Aydın ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

#4
Foto - Sandık görevlisinden Sezen Aksu'ya uyarı! İlginç anlar...

Aksu oy kullandıktan bırakmayı unuttuğu mühürle sınıftan çıkmaya hazırlanırken ilginç anlar yaşanmasına neden oldu.

#5
Foto - Sandık görevlisinden Sezen Aksu'ya uyarı! İlginç anlar...

Sandık görevlisinin uyarısıyla mührü bırakan Aksu'nun yaşadığı o anlar gülüşmelere neden oldu.

#6
Foto - Sandık görevlisinden Sezen Aksu'ya uyarı! İlginç anlar...

Sezen Aksu daha sonra aracına binerek okuldan ayrıldı.

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