2023-05-28 10:49:10 Sandık görevlisinden Sezen Aksu'ya uyarı! İlginç anlar...
Şarkıcı Sezen Aksu'nun İstanbul'da oy kullandığı sırada çok ilginç anlar yaşandı.
Şarkıcı Sezen Aksu'nun İstanbul'da oy kullandığı sırada çok ilginç anlar yaşandı.
Sezen Aksu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu Beykoz'daki Sedat Simavi Ortaokulu'nda kullandı.
Okula geldiği anda, Sezen Aksu hayranlarıyla buluştu ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Oy kullanmasının ardından okulun çıkış kapısında Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile karşılaşan Sezen Aksu, başkan Aydın ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi.
Aksu oy kullandıktan bırakmayı unuttuğu mühürle sınıftan çıkmaya hazırlanırken ilginç anlar yaşanmasına neden oldu.
Sandık görevlisinin uyarısıyla mührü bırakan Aksu'nun yaşadığı o anlar gülüşmelere neden oldu.
Sezen Aksu daha sonra aracına binerek okuldan ayrıldı.
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