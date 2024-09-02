2024-09-02 14:19:23 Şeytanın 3 bacağı! ABD - CIA - FETÖ neyin peşinde? Cia’nın Kapadokya paylaşımı yeni bir darbenin şifresi mi?
CIA, FETÖ elebaşı Gülen'in 'darbe şifresi' olan ve mahrem imam Kemal Batmaz'ın kod adı olarak bilinen 'Kapadokya'yı paylaştı. Aynı paylaşımda yer alan 'kartal' figürü 1997 tarihli FETÖ'cü Aksiyon dergisinden çıktı. CIA'nin 'Kapadokya' paylaşımı ile FETÖ'cü kliklere hangi mesaj verdiği tartışılırken ABD'nin donanma gemisi USS Wasp'ın İzmir'e demirledi. Zamanlaması manidar bu olaylar "ABD - CIA - FETÖ şer 3'lüsü neyin peşinde?" sorusunu akıllara getirdi.