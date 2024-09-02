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Şeytanın 3 bacağı! ABD - CIA - FETÖ neyin peşinde? Cia’nın Kapadokya paylaşımı yeni bir darbenin şifresi mi?

2024-09-02 14:19:23
Şeytanın 3 bacağı! ABD - CIA - FETÖ neyin peşinde? Cia’nın Kapadokya paylaşımı yeni bir darbenin şifresi mi?

CIA, FETÖ elebaşı Gülen'in 'darbe şifresi' olan ve mahrem imam Kemal Batmaz'ın kod adı olarak bilinen 'Kapadokya'yı paylaştı. Aynı paylaşımda yer alan 'kartal' figürü 1997 tarihli FETÖ'cü Aksiyon dergisinden çıktı. CIA'nin 'Kapadokya' paylaşımı ile FETÖ'cü kliklere hangi mesaj verdiği tartışılırken ABD'nin donanma gemisi USS Wasp'ın İzmir'e demirledi. Zamanlaması manidar bu olaylar "ABD - CIA - FETÖ şer 3'lüsü neyin peşinde?" sorusunu akıllara getirdi.

1
#1
Foto - Şeytanın 3 bacağı! ABD - CIA - FETÖ neyin peşinde? Cia’nın Kapadokya paylaşımı yeni bir darbenin şifresi mi?

ELEBAŞI GÜLEN'DEN 'KAPADOKYA'LI EYLEM TALİMATI Bilindiği üzere FETÖ, CIA ile bağlantılı bir terör örgütü. Elebaşı Fetullah Gülen darbe girişiminden 4 ay önce 19 Mart 2016'da örgüt mensuplarına yaptığı konuşmada "Kapadokya" şifresini kullanmış, "Antrparantez, umum adına konuşuyorum, umum İslam toplumu adına, Kapadokya sakinleri, oradaki serkarlar adına konuşuyorum" diyerek, örgüt üyelerine eylem talimatı vermişti.

#2
Foto - Şeytanın 3 bacağı! ABD - CIA - FETÖ neyin peşinde? Cia’nın Kapadokya paylaşımı yeni bir darbenin şifresi mi?

KEMAL BATMAZ'IN KOD ADI: KAPADOKYA Akıncı Üssü'nde firari mahrem imam Adil Öksüz'le birlikte yakalanan FETÖ'cü Kemal Batmaz'ın da CIA arşivinde "Kapadokya" koduyla adının geçtiği ortaya çıkmıştı.

#3
Foto - Şeytanın 3 bacağı! ABD - CIA - FETÖ neyin peşinde? Cia’nın Kapadokya paylaşımı yeni bir darbenin şifresi mi?

1997'DEN GÜNÜMÜZE... YİNE AYNI KARTAL YİNE AYNI LOKASYON CIA'in Kapadokya paylaşımında yer alan bir diğer detay ise 'Kartal' logosu oldu. Aynı kartal, 14-20 Haziran 1997 tarihli Aksiyon isimli FETÖ dergisinde karşımıza çıkıyor.

#4
Foto - Şeytanın 3 bacağı! ABD - CIA - FETÖ neyin peşinde? Cia’nın Kapadokya paylaşımı yeni bir darbenin şifresi mi?

CIA'nin 'Kapadokya' paylaşımındaki kartal, FETÖ'cü Aksiyon dergisinden çıktı Derginin kapağında Türkiye haritası üzerine koyulan kartalın gagasının tam da Kapadokya bölgesine denk gelmesi önemli bir ayrıntı olarak ön plana çıkıyor.

#5
Foto - Şeytanın 3 bacağı! ABD - CIA - FETÖ neyin peşinde? Cia’nın Kapadokya paylaşımı yeni bir darbenin şifresi mi?

O GEMİ İZMİR'DE... ZAMANLAMASI MANİDAR!

#6
Foto - Şeytanın 3 bacağı! ABD - CIA - FETÖ neyin peşinde? Cia’nın Kapadokya paylaşımı yeni bir darbenin şifresi mi?

CIA'nin 'Kapadokya' paylaşımı ile FETÖ'cü kliklere hangi mesaj ve talimatları verdiği tartışılırken ABD'nin USS Wasp adlı amfibi hücum gemisi zamanlaması manidar bir şekilde İzmir Limanı'na demirledi.

#7
Foto - Şeytanın 3 bacağı! ABD - CIA - FETÖ neyin peşinde? Cia’nın Kapadokya paylaşımı yeni bir darbenin şifresi mi?

#8
Foto - Şeytanın 3 bacağı! ABD - CIA - FETÖ neyin peşinde? Cia’nın Kapadokya paylaşımı yeni bir darbenin şifresi mi?

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