  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hürmüz Boğazı’nda İran’dan tarihi hamle: Bu ülkelerin geçiş tamamen yasaklanıyor Dilencinin üzerinden çıkan para zabıtayı şoke etti Uzmanlar tek tek sıraladı: İşte bunama riskini bıçak gibi kesen 11 besin Resmi Gazete’de yayımlandı! 32 ilde özelleştirme kararı alındı Erdoğan, DEM Partilileri görür görmez bu soruyu sordu, herkes kahkahaya boğuldu Yapay zeka zengini daha zengin yapacak: 5 yılda 800 yeni milyarder geliyor! Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı: İşte göklerde tarih yazan Türkiye’nin yeri Altın haftanın son günü düşüşte! Sistematik olarak kopyalamışlar ABD Çin’i ‘Yapay zeka’sını çalmakla suçladı Türkiye sınırsız enerji kaynağına resmen ulaştı! Üretim patladı
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Seyir füzesinin kapasitesi tam 2 bin kilometreye çıktı: Dünyada imha edemeyeceği hedef yok
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, stratejik vuruş kapasitesini dev bir adımlarla ileriye taşıyarak CJ-10 kara saldırı seyir füzesinin modernize edilmiş versiyonunu tanıttı. Yapılan son güncellemelerle menzili 2.000 kilometrenin üzerine çıkarılan bu sistem, BeiDou uydu navigasyonu sayesinde elektronik harp unsurlarına karşı tam direnç gösteriyor. Hem karadan, hem denizden hem de havadan fırlatılabilen füze, Çin'in Hint-Pasifik bölgesindeki caydırıcılığını yeni bir seviyeye taşıdı.

#1
Çin Halk Kurtuluş Ordusu, stratejik vuruş kapasitesini artırmak amacıyla geliştirdiği CJ-10 kara saldırı seyir füzesinin yeni versiyonunu tanıttı. Yapılan son güncellemelerle menzili 2.000 kilometrenin üzerine çıkarılan füze, Pekin’in Hint-Pasifik bölgesindeki caydırıcılığını pekiştirirken, cephe hattının çok ötesindeki kritik hedefleri imha etme yeteneğini de üst seviyeye taşıdı.

#2
ABD’nin Tomahawk füzesine Çin’in yanıtı olarak görülen modernize edilmiş CJ-10, gelişmiş itiş sistemleri ve çok katmanlı güdüm mimarisiyle dikkat çekiyor. BeiDou uydu navigasyonu ve arazi eşleştirme teknolojilerini kullanan füze, elektronik harp unsurlarına karşı direnç göstererek GPS sinyalinin bulunmadığı ortamlarda dahi yüksek hassasiyetle hedefi bulabiliyor.

#3
Alçak irtifada uçuş yaparak radar tespitinden kaçma kabiliyeti artırılan sistem; komuta merkezleri, hava üsleri ve lojistik merkezler gibi stratejik altyapılar için ciddi bir tehdit unsuru haline geldi. Operasyonel esnekliğiyle öne çıkan CJ-10, karadaki mobil fırlatma rampalarının yanı sıra denizde Tip 055 kruvazörleri ve havada H-6 stratejik bombardıman uçakları tarafından da kullanılabiliyor.

#4
Bu üçlü konuşlandırma mimarisi, düşman savunma sistemlerini koordineli salvolarla etkisiz hale getirmeyi hedefleyen Çin’in "erişim engelleme" (A2/AD) stratejisinin merkezinde yer alıyor. 2026 yılı itibarıyla envanterdeki ağırlığı artan bu sistem, Çin’in modern askeri doktrininde uzun menzilli hassas vuruş gücüne verdiği önemi bir kez daha ortaya koyuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23