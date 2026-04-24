Seyir füzesinin kapasitesi tam 2 bin kilometreye çıktı: Dünyada imha edemeyeceği hedef yok
Çin Halk Kurtuluş Ordusu, stratejik vuruş kapasitesini dev bir adımlarla ileriye taşıyarak CJ-10 kara saldırı seyir füzesinin modernize edilmiş versiyonunu tanıttı. Yapılan son güncellemelerle menzili 2.000 kilometrenin üzerine çıkarılan bu sistem, BeiDou uydu navigasyonu sayesinde elektronik harp unsurlarına karşı tam direnç gösteriyor. Hem karadan, hem denizden hem de havadan fırlatılabilen füze, Çin'in Hint-Pasifik bölgesindeki caydırıcılığını yeni bir seviyeye taşıdı.