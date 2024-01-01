2024-01-01 18:17:01 Sevmeyen bile bunu duyunca “löp” diye ağzına atacak! Öğrenenler, soluğu markette alıyor! İşte sakızın bilinmeyen faydaları
Birçok kişinin sevmediği sakız artık çantanızdan eksik olmayacak. Uzmanlar sakız çiğnemenin faydalarını tek tek anlattı. Ağız sağlığını korumak isteyen mutlaka yanında bir tane bulundursun. İşte sakızın bilinmeyen faydaları… Sindirim işleminin ağızda başladığını belirten Uzmanlar yiyeceklerin sindirilmesi için çiğnemenin de önemli bir yere sahip olduğunu belirtiyor. Diş ve diş eti sağlığı için pişmemiş ve bütün gıdaların tüketilmesi gerektiğini dile getiren Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, birçok kişinin günlük hayatta alışkanlık haline getirdiği sakız çiğneme alışkanlığının son derece önemli olduğunu vurguladı. Sakız çiğnemenin mekanik temizlik sağladığını ifade eden Güler, içeriğinde bulunan ksilitol sayesinde bakteri çoğalmasını engellediğini söyledi. Üsküdar Diş Hastanesi Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, yiyecekler ile diş eti sağlığının önemine değindi.