Sevmeyen bile bunu duyunca “löp” diye ağzına atacak! Öğrenenler, soluğu markette alıyor! İşte sakızın bilinmeyen faydaları

Yiyeceklerin diş eti sağlığı üzerindeki etkilerini tek tek anlatan Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, diş etlerininin çepeçevre saran alttaki kemiği mekanik etkenlerden koruyan bir görevi olduğunu söyledi. Dişleri koruyan bu kılıfın daima çalışması ve görevini tamamlaması gerektiğinin altını çizen Güler, sürekli çalışan diş etlerinin de sert Gıdalara karşı koruyuculuk görevinin arttığını söyledi. Günnur yiyeceklerinin yanı sıra yumuşak ve kolay tüketilebilen gıdaların evrildiğini belirten Kübra Güler, abur cubur, Facebook dediğimiz ürünlerin hazır ve kolay gıdalar olarak görüldüğünü belirtti. Ağız, dişler, diş etleri ve eklem olarak bütünsel düşünüldüğünde diş etlerinin çok da iyi çalışmadığını belirten Güler, iş yüklenmeyen bir mekanizmanın çok fazla çalışamayacağına değindi. Güler, “Ön dişlerimiz ısırmak ve koparmak, arka dişlerimiz ise parçalamak görevini üstlenirler. Yumuşak gıdalar tüketildiğinde bu görev çok kolaylaşıyor ve layıkıyla yapılamıyor. Dolayısıyla diş ve diş etlerimizi aktif tutabilmek adına daha ziyade pişmemiş ve bütün gıdalara yönelmemiz gerekiyor. Pişmeden tüketilebilen meyve, sebze ve kuruyemişler günlük besin rutinimizde yer alması gereken gıdalardır. Bu tür sert gıdaların ön dişlerle ısırılması ve arka dişlerle çiğnenmesi hem dişlerin fizyolojik olarak temizlenmesi hem de mekanik etkenlere maruz kalması sebebiyle güçlenmesi anlamına gelir.” şeklinde konuştu.