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Sağlık
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Sevmeyen bile bunu duyunca "löp" diye ağzına atacak! Öğrenenler, soluğu markette alıyor! İşte sakızın bilinmeyen faydaları

2024-01-01 18:17:01
Sevmeyen bile bunu duyunca “löp” diye ağzına atacak! Öğrenenler, soluğu markette alıyor! İşte sakızın bilinmeyen faydaları

Birçok kişinin sevmediği sakız artık çantanızdan eksik olmayacak. Uzmanlar sakız çiğnemenin faydalarını tek tek anlattı. Ağız sağlığını korumak isteyen mutlaka yanında bir tane bulundursun. İşte sakızın bilinmeyen faydaları… Sindirim işleminin ağızda başladığını belirten Uzmanlar yiyeceklerin sindirilmesi için çiğnemenin de önemli bir yere sahip olduğunu belirtiyor. Diş ve diş eti sağlığı için pişmemiş ve bütün gıdaların tüketilmesi gerektiğini dile getiren Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, birçok kişinin günlük hayatta alışkanlık haline getirdiği sakız çiğneme alışkanlığının son derece önemli olduğunu vurguladı. Sakız çiğnemenin mekanik temizlik sağladığını ifade eden Güler, içeriğinde bulunan ksilitol sayesinde bakteri çoğalmasını engellediğini söyledi. Üsküdar Diş Hastanesi Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, yiyecekler ile diş eti sağlığının önemine değindi.

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Foto - Sevmeyen bile bunu duyunca "löp" diye ağzına atacak! Öğrenenler, soluğu markette alıyor! İşte sakızın bilinmeyen faydaları

Yiyeceklerin diş eti sağlığı üzerindeki etkilerini tek tek anlatan Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, diş etlerininin çepeçevre saran alttaki kemiği mekanik etkenlerden koruyan bir görevi olduğunu söyledi. Dişleri koruyan bu kılıfın daima çalışması ve görevini tamamlaması gerektiğinin altını çizen Güler, sürekli çalışan diş etlerinin de sert Gıdalara karşı koruyuculuk görevinin arttığını söyledi. Günnur yiyeceklerinin yanı sıra yumuşak ve kolay tüketilebilen gıdaların evrildiğini belirten Kübra Güler, abur cubur, Facebook dediğimiz ürünlerin hazır ve kolay gıdalar olarak görüldüğünü belirtti. Ağız, dişler, diş etleri ve eklem olarak bütünsel düşünüldüğünde diş etlerinin çok da iyi çalışmadığını belirten Güler, iş yüklenmeyen bir mekanizmanın çok fazla çalışamayacağına değindi. Güler, “Ön dişlerimiz ısırmak ve koparmak, arka dişlerimiz ise parçalamak görevini üstlenirler. Yumuşak gıdalar tüketildiğinde bu görev çok kolaylaşıyor ve layıkıyla yapılamıyor. Dolayısıyla diş ve diş etlerimizi aktif tutabilmek adına daha ziyade pişmemiş ve bütün gıdalara yönelmemiz gerekiyor. Pişmeden tüketilebilen meyve, sebze ve kuruyemişler günlük besin rutinimizde yer alması gereken gıdalardır. Bu tür sert gıdaların ön dişlerle ısırılması ve arka dişlerle çiğnenmesi hem dişlerin fizyolojik olarak temizlenmesi hem de mekanik etkenlere maruz kalması sebebiyle güçlenmesi anlamına gelir.” şeklinde konuştu.

#2
Foto - Sevmeyen bile bunu duyunca "löp" diye ağzına atacak! Öğrenenler, soluğu markette alıyor! İşte sakızın bilinmeyen faydaları

Tüketilen yiyeceklerin içerisinde bulunan şekerin sağlık açısından zararlarına değinen Kübra Güler, diş etlerine bilinen bir etkisi olmadığını belirterek ağızdaki mikroorganizmaların şekeri çok kolay fermente edebileceğini ve ağızda hastalık yapan mikroorganizma sayısını arttırabileceğini söyledi. Mikroorganizma dengesinin bozulmasına neden olan bu durumun halihazırda diş eti hastalığı şiddetini arttırdığını aktardı.

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Foto - Sevmeyen bile bunu duyunca "löp" diye ağzına atacak! Öğrenenler, soluğu markette alıyor! İşte sakızın bilinmeyen faydaları

Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, günlük hayatta pek çok kişinin tükettiği sakız kullanımına işaret ederek önemli açıklamalarda bulundu. Ağız sağlığını koruduğu kanıtlanmış tek gıda olarak kayıtlara geçen sakızın tüketilmesi gerektiğini tavsiye eden Kübra Güler, hem çiğnenmesi ile hem de mekanik temizliği ile ağız sağlığı için yararlı olduğunu belirtti. Ağız içerisinde Mekanik bir temizlik sağladığını belirten Güler, “Bu açıdan sakız çiğnenmesi günlük rutinimiz haline gelebilir ve tek bir husus dışında tavsiye edilir. Şiddetli diş sıkması, gıcırdatması olan hastalarımızda eklem problemleri de görülebilmektedir. Eklemde ağrı, ses, eklem çıkması gibi problemleri olan bireylerin sakız çiğnemesi tavsiye edilmez. Bu durumlar tedavi edilip, eklem normal haline döndükten sonra çiğneyebilirler.” sözleri ile açıklamalarını sonlandırdı.

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