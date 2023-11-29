Sevilen tarayıcı Windows’a geldi

Samsung İnternet’in Windows versiyonu henüz çok yeni olduğu için bazı eksik yönleri de var. Yapılan testlerde tarayıcının yavaş kaldığı gözlemlendi. Bunun yanı sıra modern masaüstü monitörlerde sunulan yüksek yenileme hızları bir yana, tarayıcı 60Hz yenileme hızını bile desteklemiyormuş gibi gözüküyor. Henüz çok yeni olduğu için bu durumu normal karşılıyoruz ancak yakın zamanda bu iyileştirmelerin acilen yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Microsoft Store’den Samsung İnternet’i indirebilirsiniz Windows 10 ve Windows 11 kullananlar buradaki bağlantıya tıklayarak, Samsung İnternet’i Microsoft Store’den indirip kullanmaya başlayabilir.