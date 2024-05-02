Sevilen panelvan için geri sayıma geçildi! Türkiye'de üretilecek

Transporter'ın dünya prömiyeri ise, 16-22 Eylül tarihleri arasında Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenecek olan ticari araç fuarında gerçekleştirilecek. Ayrıca, Yeniköy fabrikasının mevcut 245 bin adetlik üretim kapasitesi, 2025 yılına kadar 405.000 adede çıkarılacak. Bu genişleme ile Yeniköy, Avrupa'daki tek üretim üssü olacak ve Türkiye'nin otomotiv sektörünün uluslararası alandaki prestijini artıracak. Türk tüketiciler, yeni nesil Transporter'ı ilk kez kendi pazarlarında deneyimleme fırsatını yakalayacaklar. Bu stratejik adım, Volkswagen'in global pazardaki varlığını güçlendirirken Türkiye'nin otomotiv endüstrisine katkı sağlayacak. Ford Otosan tarafından yenilenen ve kapasitesi artırılan Kocaeli Yeniköy fabrikası, Transit Custom ve Tourneo Custom modellerinin yanı sıra, yeni nesil Volkswagen Transporter'ın üretimine ekim ayında başlayacak. Bu adım, Aralık ayında Türkiye'de ilk kez Volkswagen Transporter'ın satışa sunulmasını müjdeliyor. Transporter'ın dünya prömiyeri ise, 16-22 Eylül tarihleri arasında Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenecek olan ticari araç fuarında gerçekleştirilecek. Ayrıca, Yeniköy fabrikasının mevcut 245 bin adetlik üretim kapasitesi, 2025 yılına kadar 405.000 adede çıkarılacak. Bu genişleme ile Yeniköy, Avrupa'daki tek üretim üssü olacak ve Türkiye'nin otomotiv sektörünün uluslararası alandaki prestijini artıracak. Türk tüketiciler, yeni nesil Transporter'ı ilk kez kendi pazarlarında deneyimleme fırsatını yakalayacaklar. Bu stratejik adım, Volkswagen'in global pazardaki varlığını güçlendirirken Türkiye'nin otomotiv endüstrisine katkı sağlayacak.