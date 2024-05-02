  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv
9
Sevilen panelvan için geri sayıma geçildi! Türkiye'de üretilecek

2024-05-02 00:08:45
Sevilen panelvan için geri sayıma geçildi! Türkiye'de üretilecek

Volkswagen'in sevilen modeli transporter Ford Otosan'ın Kocaeli Yeniköy fabrikasında üretilecek.

#1
Foto - Sevilen panelvan için geri sayıma geçildi! Türkiye'de üretilecek

Ford Otosan tarafından yenilenen ve kapasitesi artırılan Kocaeli Yeniköy fabrikası, Transit Custom ve Tourneo Custom modellerinin yanı sıra, yeni nesil Volkswagen Transporter'ın üretimine ekim ayında başlayacak. Bu adım, Aralık ayında Türkiye'de ilk kez Volkswagen Transporter'ın satışa sunulmasını müjdeliyor. Transporter'ın dünya prömiyeri ise, 16-22 Eylül tarihleri arasında Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenecek olan ticari araç fuarında gerçekleştirilecek. Ayrıca, Yeniköy fabrikasının mevcut 245 bin adetlik üretim kapasitesi, 2025 yılına kadar 405.000 adede çıkarılacak. Bu genişleme ile Yeniköy, Avrupa'daki tek üretim üssü olacak ve Türkiye'nin otomotiv sektörünün uluslararası alandaki prestijini artıracak.

#2
Foto - Sevilen panelvan için geri sayıma geçildi! Türkiye'de üretilecek

Türk tüketiciler, yeni nesil Transporter'ı ilk kez kendi pazarlarında deneyimleme fırsatını yakalayacaklar. Bu stratejik adım, Volkswagen'in global pazardaki varlığını güçlendirirken Türkiye'nin otomotiv endüstrisine katkı sağlayacak. Ford Otosan tarafından yenilenen ve kapasitesi artırılan Kocaeli Yeniköy fabrikası, Transit Custom ve Tourneo Custom modellerinin yanı sıra, yeni nesil Volkswagen Transporter'ın üretimine ekim ayında başlayacak. Bu adım, Aralık ayında Türkiye'de ilk kez Volkswagen Transporter'ın satışa sunulmasını müjdeliyor.

#3
Foto - Sevilen panelvan için geri sayıma geçildi! Türkiye'de üretilecek

Transporter'ın dünya prömiyeri ise, 16-22 Eylül tarihleri arasında Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenecek olan ticari araç fuarında gerçekleştirilecek. Ayrıca, Yeniköy fabrikasının mevcut 245 bin adetlik üretim kapasitesi, 2025 yılına kadar 405.000 adede çıkarılacak. Bu genişleme ile Yeniköy, Avrupa'daki tek üretim üssü olacak ve Türkiye'nin otomotiv sektörünün uluslararası alandaki prestijini artıracak. Türk tüketiciler, yeni nesil Transporter'ı ilk kez kendi pazarlarında deneyimleme fırsatını yakalayacaklar. Bu stratejik adım, Volkswagen'in global pazardaki varlığını güçlendirirken Türkiye'nin otomotiv endüstrisine katkı sağlayacak.

#4
Foto - Sevilen panelvan için geri sayıma geçildi! Türkiye'de üretilecek

Ford Otosan tarafından yenilenen ve kapasitesi artırılan Kocaeli Yeniköy fabrikası, Transit Custom ve Tourneo Custom modellerinin yanı sıra, yeni nesil Volkswagen Transporter'ın üretimine ekim ayında başlayacak. Bu adım, Aralık ayında Türkiye'de ilk kez Volkswagen Transporter'ın satışa sunulmasını müjdeliyor. Transporter'ın dünya prömiyeri ise, 16-22 Eylül tarihleri arasında Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenecek olan ticari araç fuarında gerçekleştirilecek. Ayrıca, Yeniköy fabrikasının mevcut 245 bin adetlik üretim kapasitesi, 2025 yılına kadar 405.000 adede çıkarılacak. Bu genişleme ile Yeniköy, Avrupa'daki tek üretim üssü olacak ve Türkiye'nin otomotiv sektörünün uluslararası alandaki prestijini artıracak.

#5
Foto - Sevilen panelvan için geri sayıma geçildi! Türkiye'de üretilecek

Türk tüketiciler, yeni nesil Transporter'ı ilk kez kendi pazarlarında deneyimleme fırsatını yakalayacaklar. Bu stratejik adım, Volkswagen'in global pazardaki varlığını güçlendirirken Türkiye'nin otomotiv endüstrisine katkı sağlayacak. Ford Otosan tarafından yenilenen ve kapasitesi artırılan Kocaeli Yeniköy fabrikası, Transit Custom ve Tourneo Custom modellerinin yanı sıra, yeni nesil Volkswagen Transporter'ın üretimine ekim ayında başlayacak. Bu adım, Aralık ayında Türkiye'de ilk kez Volkswagen Transporter'ın satışa sunulmasını müjdeliyor. Transporter'ın dünya prömiyeri ise, 16-22 Eylül tarihleri arasında Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenecek olan ticari araç fuarında gerçekleştirilecek. Ayrıca, Yeniköy fabrikasının mevcut 245 bin adetlik üretim kapasitesi, 2025 yılına kadar 405.000 adede çıkarılacak. Bu genişleme ile Yeniköy, Avrupa'daki tek üretim üssü olacak ve Türkiye'nin otomotiv sektörünün uluslararası alandaki prestijini artıracak.

#6
Foto - Sevilen panelvan için geri sayıma geçildi! Türkiye'de üretilecek

Türk tüketiciler, yeni nesil Transporter'ı ilk kez kendi pazarlarında deneyimleme fırsatını yakalayacaklar. Bu stratejik adım, Volkswagen'in global pazardaki varlığını güçlendirirken Türkiye'nin otomotiv endüstrisine katkı sağlayacak. Ford Otosan tarafından yenilenen ve kapasitesi artırılan Kocaeli Yeniköy fabrikası, Transit Custom ve Tourneo Custom modellerinin yanı sıra, yeni nesil Volkswagen Transporter'ın üretimine ekim ayında başlayacak. Bu adım, Aralık ayında Türkiye'de ilk kez Volkswagen Transporter'ın satışa sunulmasını müjdeliyor. Transporter'ın dünya prömiyeri ise, 16-22 Eylül tarihleri arasında Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenecek olan ticari araç fuarında gerçekleştirilecek. Ayrıca, Yeniköy fabrikasının mevcut 245 bin adetlik üretim kapasitesi, 2025 yılına kadar 405.000 adede çıkarılacak. Bu genişleme ile Yeniköy, Avrupa'daki tek üretim üssü olacak ve Türkiye'nin otomotiv sektörünün uluslararası alandaki prestijini artıracak.

#7
Foto - Sevilen panelvan için geri sayıma geçildi! Türkiye'de üretilecek

Türk tüketiciler, yeni nesil Transporter'ı ilk kez kendi pazarlarında deneyimleme fırsatını yakalayacaklar. Bu stratejik adım, Volkswagen'in global pazardaki varlığını güçlendirirken Türkiye'nin otomotiv endüstrisine katkı sağlayacak. Ford Otosan tarafından yenilenen ve kapasitesi artırılan Kocaeli Yeniköy fabrikası, Transit Custom ve Tourneo Custom modellerinin yanı sıra, yeni nesil Volkswagen Transporter'ın üretimine ekim ayında başlayacak. Bu adım, Aralık ayında Türkiye'de ilk kez Volkswagen Transporter'ın satışa sunulmasını müjdeliyor. Transporter'ın dünya prömiyeri ise, 16-22 Eylül tarihleri arasında Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenecek olan ticari araç fuarında gerçekleştirilecek. Ayrıca, Yeniköy fabrikasının mevcut 245 bin adetlik üretim kapasitesi, 2025 yılına kadar 405.000 adede çıkarılacak. Bu genişleme ile Yeniköy, Avrupa'daki tek üretim üssü olacak ve Türkiye'nin otomotiv sektörünün uluslararası alandaki prestijini artıracak. Türk tüketiciler, yeni nesil Transporter'ı ilk kez kendi pazarlarında deneyimleme fırsatını yakalayacaklar. Bu stratejik adım, Volkswagen'in global pazardaki varlığını güçlendirirken Türkiye'nin otomotiv endüstrisine katkı sağlayacak. Ford Otosan tarafından yenilenen ve kapasitesi artırılan Kocaeli Yeniköy fabrikası, Transit Custom ve Tourneo Custom modellerinin yanı sıra, yeni nesil Volkswagen Transporter'ın üretimine ekim ayında başlayacak. Bu adım, Aralık ayında Türkiye'de ilk kez Volkswagen Transporter'ın satışa sunulmasını müjdeliyor.

#8
Foto - Sevilen panelvan için geri sayıma geçildi! Türkiye'de üretilecek

Transporter'ın dünya prömiyeri ise, 16-22 Eylül tarihleri arasında Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenecek olan ticari araç fuarında gerçekleştirilecek. Ayrıca, Yeniköy fabrikasının mevcut 245 bin adetlik üretim kapasitesi, 2025 yılına kadar 405.000 adede çıkarılacak. Bu genişleme ile Yeniköy, Avrupa'daki tek üretim üssü olacak ve Türkiye'nin otomotiv sektörünün uluslararası alandaki prestijini artıracak. Türk tüketiciler, yeni nesil Transporter'ı ilk kez kendi pazarlarında deneyimleme fırsatını yakalayacaklar. Bu stratejik adım, Volkswagen'in global pazardaki varlığını güçlendirirken Türkiye'nin otomotiv endüstrisine katkı sağlayacak. Ford Otosan tarafından yenilenen ve kapasitesi artırılan Kocaeli Yeniköy fabrikası, Transit Custom ve Tourneo Custom modellerinin yanı sıra, yeni nesil Volkswagen Transporter'ın üretimine ekim ayında başlayacak. Bu adım, Aralık ayında Türkiye'de ilk kez Volkswagen Transporter'ın satışa sunulmasını müjdeliyor. Transporter'ın dünya prömiyeri ise, 16-22 Eylül tarihleri arasında Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenecek olan ticari araç fuarında gerçekleştirilecek. Ayrıca, Yeniköy fabrikasının mevcut 245 bin adetlik üretim kapasitesi, 2025 yılına kadar 405.000 adede çıkarılacak. Bu genişleme ile Yeniköy, Avrupa'daki tek üretim üssü olacak ve Türkiye'nin otomotiv sektörünün uluslararası alandaki prestijini artıracak. Türk tüketiciler, yeni nesil Transporter'ı ilk kez kendi pazarlarında deneyimleme fırsatını yakalayacaklar. Bu stratejik adım, Volkswagen'in global pazardaki varlığını güçlendirirken Türkiye'nin otomotiv endüstrisine katkı sağlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dündar’ın yazısını okuyan hayrete düştü
Gündem

Dündar’ın yazısını okuyan hayrete düştü

Kendisinden başka kimsenin canını umursamayan Uğur Dündar’ın yazısı Manşetlerin Dili’nde de masaya yatırıldı. Aleyhinde babalık davası açıla..
Murat Ülker milyon dolarlık anlaşmadan çekiliyor! İddia edildi... Geri adım attı
Aktüel

Murat Ülker milyon dolarlık anlaşmadan çekiliyor! İddia edildi... Geri adım attı

Feridun Niğdelioğlu, Fenerbahçe Stadı'nın isim hakları ile ilgili herkesi şaşırtacak flaş bir iddiada bulundu.
O emeklilere: 1800 prim günüyle emekli olmanız mümkün! Müjde gibi müjde, yaş şartı dönemi geride kaldı
Ekonomi

O emeklilere: 1800 prim günüyle emekli olmanız mümkün! Müjde gibi müjde, yaş şartı dönemi geride kaldı

Bu 5 hastalığı olanlarda emeklilikte yaş şartı aranmıyor! Emekliler için önemli bir destek müjdesi geldi. SGK, Erken emeklilik ve malulen em..
Kaftancıoğlu Özgür Özel'in Taksim provokasyonunu yetersiz buldu!
Siyaset

Kaftancıoğlu Özgür Özel'in Taksim provokasyonunu yetersiz buldu!

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Saraçhane'de 1 Mayıs provokatörlerini topladıktan sona Taksim'e yürümekten vazgeçerek aland..
AJET’ten yurtdışı uçuş kampanyası! Türk Hava Yolları'nın iştiraki: Benzersiz bir indirim başlattı!
Ekonomi

AJET’ten yurtdışı uçuş kampanyası! Türk Hava Yolları'nın iştiraki: Benzersiz bir indirim başlattı!

Türk Hava Yolları’nın düşük maliyetli uçuşlar yapan iştiraki AJet, indirim imkanı sunmaya devam ediyor. Yurt dışı uçuşlarına yönelik kampany..
Bakan duyurdu: Öğretmen olmak için şartlar değişiyor!
Gündem

Bakan duyurdu: Öğretmen olmak için şartlar değişiyor!

Öğretmen adaylarına akademi eğitimi şartı geliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi kurulacağını, öğretmen adaylarını..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23