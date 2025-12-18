  • İSTANBUL
Sessizliğin sınırı aşıldı! Dünyanın en sıkıcı şehirleri ortaya çıktı!

Dünya genelinde birçok şehir kültürü, eğlencesi ve hiç bitmeyen temposuyla ziyaretçilerine renkli anlar sunuyor. Kalabalık sokaklar, canlı sosyal yaşam ve her an yapılacak yeni bir aktivite büyük şehirleri cazip hale getiriyor. Ancak bazı kentler var ki bu hareketliliğin tam tersini yaşatıyor. Sosyal hayatın son derece kısıtlı olduğu, sessizliğin hâkim olduğu ve ziyaretçilerin vakit geçirmekte zorlandığı bu yerler, birçok kişi tarafından dünyanın en sıkıcı şehirleri arasında gösteriliyor. Açıklanan listede yer alan bazı şehirler ise beklenmedik olmasıyla şaşkınlık oluşturdu.

İşte "dünyanın en sıkıcı şehirleri" olarak belirlenen 10 yer... 10. OTTAWA, KANADA Listenin onuncu sırasında Kanada'nın başkenti Ottawa bulunuyor. Şehir, ülkenin diğer büyük kentlerine kıyasla daha sakin bir atmosfere sahip ve birçok ziyaretçiye göre beklenen hareketliliği sunmakta yetersiz kalıyor.

Şehirde hükümet binalarının fazlalığına karşılık, canlı ve dikkat çekici alanların ve aktivitelerin sınırlı olması, Ottawa'nın sıkıcı şehirler arasında anılmasına neden oluyor.

9. MESA, ARİZONA, ABD Dünyanın en sıkıcı şehirleri arasında yer alan Mesa, çöl iklimine rağmen diğer birçok şehirden farklı olarak oldukça durağan ve sakindir.

Huzur ve sessizlik arayanlar için ideal bir ortam olsa da bu şehir de sakinliğiyle listeye 9. sıradan girmeye hak kazanıyor.

8. SANTİAGO, ŞİLİ Şili'nin etkileyici manzaralarıyla çevrili olmasına rağmen Santiago, birçok kişi tarafından dünyanın en sıkıcı şehirleri arasında gösteriliyor.

Etrafını çevreleyen doğal güzelliklere rağmen Santiago, diğer Güney Amerika metropollerinin sunduğu hareketlilikten uzak bir atmosfere sahip. Bu özelliğiyle, daha sakin ve yavaş tempolu bir şehir arayanlar için uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor.

7. BİRMİNGHAM, İNGİLTERE Birmingham, köklü endüstriyel geçmişine rağmen çoğu zaman sıkıcı şehirler listelerinde kendine yer buluyor. Şehirde öne çıkan ikonik simge yapıların azlığı ve canlı bir kültürel atmosferin yeterince hissedilmemesi, bu algının oluşmasında etkili oluyor.

Her ne kadar şehir yenilenme sürecinde önemli adımlar atmış olsa da, özellikle diğer İngiliz şehirlerindeki canlı atmosferle kıyaslandığında, sıkıcı bir kentsel görünüme sahip olduğu algısını henüz tam olarak kırabilmiş sayılmıyor.

6. HELSİNKİ, FİNLANDİYA Finlandiya'nın başkenti Helsinki, sessiz ve dingin yapısıyla takdir topluyor. Ancak bu sakinlik, hareketli ve enerjik bir şehir hayatı beklentisi olan ziyaretçiler için zaman zaman bir eksiklik olarak değerlendirilebiliyor.

Helsinki, diğer Avrupa başkentlerinde görülen yoğun enerji ve çeşitlilik sunan cazibe merkezlerinden görece yoksundur. Bu yönüyle şehir, hareketli bir şehir hayatındansa daha sakin ve huzurlu bir ortamı tercih edenler için daha uygun bir destinasyon olarak öne çıkar.

5. HATFİELD, İNGİLTERE İngiltere'nin Hertfordshire bölgesinde yer alan küçük kasaba Hatfield, çoğu zaman ziyaretçilerin radarına girmiyor. Öne çıkan cazibe merkezlerinin yok denecek kadar az olması ve kültürel seçeneklerin sınırlı kalması, Hatfield'ın cazibesi düşük bir destinasyon olarak anılmasına neden oluyor.

Hatfield, adrenalin ya da heyecan dolu deneyimler peşinde olan turistlerden ziyade, daha sakin ve durağan bir yaşamı tercih edenlere hitap ediyor.

4. PİSA, İTALYA Pisa, dünya çapında ün kazanmış eğik kulesiyle tanınıyor. Ancak bu ikonik yapının ötesinde şehir, ziyaretçileri uzun süre oyalayacak seçenekler sunmakta zorlanıyor. Çoğu turist, kule önünde fotoğrafını çektirdikten sonra şehirde yapacak fazla bir aktivite bulamıyor.

Pisa'nın neredeyse tek bir ikonik simge yapıya dayanması, şehrin sunduğu deneyim çeşitliliğini sınırlıyor ve bu durum, İtalya'nın en sıkıcı şehirlerinden biri olarak anılmasına yol açan algıyı besliyor.

3. BRATİSLAVA, SLOVAKYA Slovakya'nın başkenti Bratislava, tarihi eski dokusuyla ilgi çekebilir ancak küçük kasaba hissi, Avrupa'nın en az canlı başkentlerinden biri olmasıyla ününe katkıda bulunuyor.

Önemli turistik mekanların sınırlı sayıda olması ve sakinliği, burayı gezginlerin bir başkentte aradığı heyecanı bulamadığı bir şehir haline getiriyor.

2. ST. PETERSBURG, FLORİDA, ABD St. Petersburg, Florida listede ikinci sırada yer alıyor. Adı güneş ışığı ve heyecanla eş anlamlı olsa da, St. Petersburg bu coşkuyu yansıtmakta başarısız denebilir. Yaşayan nüfusun çoğunun emekli olması ve şehirde aktivite bulunmaması da bu duruma katkıda bulunuyor.

1. LUBBOCK, TEKSAS, ABD Lubbock, Teksas, dünyanın en sıkıcı şehirleri listesinde en üst sırada yer alıyor. Lubbock, geniş ovalar ve kendine özgü cazibe merkezlerinin olmayışı nedeniyle görebileceğiniz en sıradan ve sıkıcı şehir olma özelliğini taşıyor.

Ancak şehirler yalnızca "sıkıcılık"larıyla değil, sundukları fırsatlar ve yaşam kalitesiyle de değerlendiriliyor. Nitekim kısa süre önce açıklanan dünyanın en iyi şehirleri listesi, bu kez bambaşka bir tabloyu ortaya koydu. Türkiye'den de bir kentin yer aldığı sıralamada, özellikle Avrupa şehirlerinin ağırlığı dikkat çekti. Liste oluşturulurken ekonomik ve ticari performanstan turizm potansiyeline kadar birçok farklı kriter göz önünde bulunduruldu.

