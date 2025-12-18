Haber Merkezi Giriş Tarihi: Asgari ücret masasından net mesaj! TÜRK-İŞ'ten toplantı öncesi flaş açıklama
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bugün yapılacak ikinci toplantısına da katılmayacaklarını açıkladı. Atalay, bu kararın yanlış anlaşılmaması gerektiğini vurgulayarak, süreci protesto etme ya da sabote etme gibi bir niyetlerinin olmadığını ifade etti. Amaçlarının çalışanların haklarını korumak olduğunu belirten Atalay, tavırlarının ilkesel olduğunu dile getirdi.