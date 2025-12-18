  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Zirvenin sahibi Türkiye: Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı

Tanı ve tedavide yeni dönem! Yenidoğanlar için yapay zeka destekli yazılım

Türkiye'den dört köy 'Dünyanın ey iyi turizm köyleri' arasında yerini aldı...

Fenerbahçe bombayı patlatacak... 8 numarada yeni gelişme! Dusan Tadic sahneye çıktı bir kere...

DepremBİS'in çok önemli yeni özelliği: Depremin etki alanlarını ve şiddetini gösteriyor

Asgari ücret masasından net mesaj! TÜRK-İŞ'ten toplantı öncesi flaş açıklama

Deneyince farkını göreceksiniz! Patateslerin filizlenmesini önleyen doğal yöntem

Şimdi bu da neyin nesi: Tarihi ihanet olur bu... Arda Güler 130 milyon euroluk yıldızla takas ediliyor!

Rojin Kabaiş davasında yeni gelişme: Telefonu İspanya'ya gönderildi

Artık yeni listeyi indirdi: Sergen Yalçın'ı mutlu edecek İngiliz sicimi belli oldu! Resmen ortaya çıktı...
Ekonomi
12
Yeniakit Publisher
Asgari ücret masasından net mesaj! TÜRK-İŞ'ten toplantı öncesi flaş açıklama

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Asgari ücret masasından net mesaj! TÜRK-İŞ'ten toplantı öncesi flaş açıklama

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bugün yapılacak ikinci toplantısına da katılmayacaklarını açıkladı. Atalay, bu kararın yanlış anlaşılmaması gerektiğini vurgulayarak, süreci protesto etme ya da sabote etme gibi bir niyetlerinin olmadığını ifade etti. Amaçlarının çalışanların haklarını korumak olduğunu belirten Atalay, tavırlarının ilkesel olduğunu dile getirdi.

#1
Foto - Asgari ücret masasından net mesaj! TÜRK-İŞ'ten toplantı öncesi flaş açıklama

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bugün yapılacak ikinci toplantısına da katılmayacaklarını belirterek, "Ama bu, şu demek değil; yani orayı protesto edelim, sabote edelim. Öyle bir niyetimiz hiç olmadı." dedi.

#2
Foto - Asgari ücret masasından net mesaj! TÜRK-İŞ'ten toplantı öncesi flaş açıklama

TÜRK-İŞ Konfederasyonu ile Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde "Çalışma Hukuku Buluşmaları" programı düzenlendi.

#3
Foto - Asgari ücret masasından net mesaj! TÜRK-İŞ'ten toplantı öncesi flaş açıklama

Programda konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, asgari ücret görüşmelerine değinerek, TÜRK-İŞ'in kanun gereği uzun yıllardır Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer aldığını söyledi.

#4
Foto - Asgari ücret masasından net mesaj! TÜRK-İŞ'ten toplantı öncesi flaş açıklama

TÜRK-İŞ'in kurulduğu günden bu yana temsil ettiği işçiden önce vatandan yana olduğunu vurgulayan Atalay, vatan olmadığında hiçbir şeyin öneminin olmayacağını ifade etti.

#5
Foto - Asgari ücret masasından net mesaj! TÜRK-İŞ'ten toplantı öncesi flaş açıklama

- "ASGARİ ÜCRET, GEÇİM ÜCRETİ OLDU" Atalay, asgari ücretin geçim ücreti haline geldiğini dile getirerek, TÜRK-İŞ olarak komisyonda yer almalarına karşın asgari ücretin belirlenmesi noktasında bir yetkileri olmadığını kaydetti.

#6
Foto - Asgari ücret masasından net mesaj! TÜRK-İŞ'ten toplantı öncesi flaş açıklama

Asgari ücretlilerin derdini anlatmaya çalıştıklarını bildiren Atalay, mevcut asgari ücretle bir hafta geçinilemeyeceğini savundu.

#7
Foto - Asgari ücret masasından net mesaj! TÜRK-İŞ'ten toplantı öncesi flaş açıklama

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 12 Aralık'taki ilk toplantısı öncesi TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın komisyon toplantısına katılmama gerekçelerine ilişkin dosyayı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a teslim ettiğini hatırlatan Atalay, şunları söyledi:

#8
Foto - Asgari ücret masasından net mesaj! TÜRK-İŞ'ten toplantı öncesi flaş açıklama

"Bugün de toplantı yapacaklar. Ben katılmıyorum. Benim katılmayacağım yere arkadaşlarım da katılmazlar ama bu, şu demek değil; yani orayı protesto edelim, sabote edelim. Öyle bir niyetimiz hiç olmadı. Emeklinin, işsizin, asgari ücretlinin zorda olduğunu anlatmak bizim görevimiz."

#9
Foto - Asgari ücret masasından net mesaj! TÜRK-İŞ'ten toplantı öncesi flaş açıklama

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Yasser Ahmed Hassan ise programda çalışma hayatı ile hukuk arasındaki bağın hem teorik hem de pratik tarafının değerlendirileceğini aktardı.

#10
Foto - Asgari ücret masasından net mesaj! TÜRK-İŞ'ten toplantı öncesi flaş açıklama

Hassan, ILO'nun uluslararası sistemdeki işlevlerinden de bahsetti.

#11
Foto - Asgari ücret masasından net mesaj! TÜRK-İŞ'ten toplantı öncesi flaş açıklama

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beşir Fatih Doğan'ın da bir konuşma yaptığı program, çalışma hukuku alanından akademisyenlerin katıldığı sempozyumla devam etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
20 kilo veren ırkçı Tanju hastalığını açıkladı: Kanser…
Gündem

20 kilo veren ırkçı Tanju hastalığını açıkladı: Kanser…

20 kilo veren Bolu’nun ırkçı Belediye Başkanı Tanju Özcan, sağlık sorunları hakkında konuştu. Kendisini görenlerin ‘Kötü hastalığa mı yakala..
Avrupa Cenneti" Masalı Çöktü! Gurbetçi Anlattı, Türkiye Düşmanları Kudurdu
Gündem

Avrupa Cenneti” Masalı Çöktü! Gurbetçi Anlattı, Türkiye Düşmanları Kudurdu

Türkiye’yi kötüleyip Avrupa güzellemesi yapanlara tokat gibi cevap Almanya’dan geldi. Gazeteci Fuat Uğur, Almanya’da yaşayan bir Türk vatan..
‘Kabul ediyorum inkar edemem’ Azılı muhalif Özkök'ten bomba Erdoğan itirafları
Gündem

‘Kabul ediyorum inkar edemem’ Azılı muhalif Özkök'ten bomba Erdoğan itirafları

Azılı muhalif Ertuğrul Özkök, CHP'nin borazanlığını yapan NOW TV canlı yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bomba itiraflarda bulundu...
Gurbetçi vatandaş fena yakalandı Almanya'da fakir Türkiye'de zengin
Avrupa

Gurbetçi vatandaş fena yakalandı Almanya'da fakir Türkiye'de zengin

Almanya’da yaşayan bir gurbetçinin, sosyal yardım alırken Türkiye’de çok sayıda taşınmaz ve araç sahibi olduğu ortaya çıktı...
Alman kiliselerinden hükümete ‘İsrail’e silah ihracatı yapma’ çağrısı İsrail’e silaha kilise tepkisi
Dünya

Alman kiliselerinden hükümete ‘İsrail’e silah ihracatı yapma’ çağrısı İsrail’e silaha kilise tepkisi

Almanya’da Protestan ve Katolik kiliseleri tarafından kurulan Kilise ve Kalkınma Ortak Konferansı (GKKE), Alman hükümetine İsrail’e silah ih..
3 servis minibüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Gündem

3 servis minibüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda yürekleri ağza getiren kaza meydana geldi. Üç işçi servisinin karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23