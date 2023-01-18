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Hayat-Aktüel
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Servis minibüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var

2023-01-18 00:03:17
Servis minibüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis minibüsünün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

#1
Foto - Servis minibüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 19.00 sıralarında Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi.

#2
Foto - Servis minibüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var

Cadde üzerindeki kavşaktan dönüş yapan Rusya uyruklu Adilek Amirkhaanov (52) idaresindeki 61 ADK 901 plakalı tıra, ara sokaktan çıkış yapan mobilya fabrikasının işçilerini taşıyan sürücü Ahmet D. (53) yönetimindeki 16 S 6388 plakalı Servis minibüs çarptı.

#3
Foto - Servis minibüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var

Kazada sürücüler ile minibüste bulunan işçiler Seyful İ. (26), Eren A. (33), Hasan S. (27) ve İsmail K. (44) yaralandı.

#4
Foto - Servis minibüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

#5
Foto - Servis minibüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var

Minibüs sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

#6
Foto - Servis minibüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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