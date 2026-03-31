Sert 'Dolar' fırtınası!
Orta Doğu’daki savaş ve yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle güçlenen dolar, 100 seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürürken Türk lirası karşısında 44,47 civarında işlem görüyor.
Küresel piyasalarda doların gücü sürerken, dolar endeksi 100 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti. Orta Doğu’da uzayan çatışmaların petrol fiyatlarını yukarı çekmesi ve stagflasyon endişelerini artırması, yatırımcıların güvenli liman olarak dolara yönelmesine neden oldu. Bu gelişmelerle birlikte dolar endeksi, ay genelinde yaklaşık yüzde 3’lük artışa doğru ilerliyor.
İran ile yaşanan savaş beşinci haftasına girerken herhangi bir yumuşama sinyali vermiyor.
Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Orta Doğu’daki artan belirsizliğe rağmen uzun vadeli enflasyon beklentilerinin kontrol altında olduğunu ifade etti. Powell, mevcut para politikası duruşunun, İran savaşının ekonomik etkilerinin değerlendirilmesine imkan tanıdığını vurguladı.
Piyasalarda gözler şimdi Mart ayı tüketici güven endeksi ile Şubat ayına ilişkin JOLTS iş ilanları verilerine çevrildi.
Dolar ne kadar?
Dolar/TL kuru güne 44,4327 seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 44,4261, en yüksek 44,4962 seviyeleri görüldü. Dolar, şu sıralarda 44,4769 TL seviyesinden işlem görüyor.
