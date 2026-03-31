İsrail’in korktuğu başına geldi! Türkiye öncülüğünde dev ittifak kuruldu: "Kâbus senaryosu" itirafı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İsrail’in korktuğu başına geldi! Türkiye öncülüğünde dev ittifak kuruldu: “Kâbus senaryosu” itirafı

İsrail’in önde gelen yayın organları, Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın oluşturduğu "Hürmüz Konsorsiyumu" hamlesini manşetlerine taşıyarak bölgedeki dengelerin kökten değiştiğini duyurdu. Ankara’nın savunma sanayii gücü ve diplomatik dehasıyla öncülük ettiği bu 500 milyonluk dev blok, Jerusalem Post tarafından "İsrail imajının sonu" olarak nitelendirildi. Analizlerde, Türkiye’nin hem sahada hem masada kurduğu bu yeni düzenin, İsrail’i bölgesel izolasyona sürüklediği vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki enerji santrallerine yönelik saldırı planını askıya alarak müzakere masasına dönme kararının Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın kararlı arabuluculuk hamleleri sayesinde alındığını yazan İsrail’in önde gelen yayın organlarından Jerusalem Post, yeni bir düzenin kurulduğunu duyurdu. İsrail basını, Ankara’nın oyun kurucu rolü hakkında şu değerlendirmeyi paylaştı: "Türkiye, Mısır ve Pakistan’ın ABD ile İran arasında üstlendiği arabuluculuk rolü, İsrail’in bölgesel etkisi üzerinde ağır sonuçları olacak yeni bir ittifakın habercisi. Bu ülkeler, hem İran’ı hem de İsrail’i bölgesel kaosun aktörleri olarak gören bir düşünce akımını güçlendirdi. Ankara’nın savunma sanayii gücü ve diplomatik dehasıyla öncülük ettiği 500 milyonluk ittifak, Tel Aviv imajının sonu olabilir."

Türkiye’nin liderliğindeki bloğun sahip olduğu devasa potansiyel, İsrail için bir "kabus senaryosu" olarak görülmeye başlandı. Pakistan’ın nükleer gücü, Suudi Arabistan’ın enerji rezervleri ve Mısır’ın Süveyş kontrolü ile Türkiye’nin teknolojik üstünlüğünün birleştiğine değinen gazete şu tespiti yaptı: "Bu yeni blok, yaklaşık 500 milyonluk bir nüfusu temsil ediyor. Gelişmiş savunma sanayisiyle bir NATO üyesi olan Türkiye, bu ittifakın en stratejik parçası. İsrail, bölgedeki artan izolasyonundan ve Türkiye’nin güçlenen konumundan ciddi şekilde endişe duymalıdır.

Bu ittifakın kökeni, 7 Ekim'den kısa bir süre sonra, Gazze'deki savaşa ilişkin ortak bir Arap-İslam pozisyonu oluşturmak amacıyla Kasım 2023'te Riyad'da düzenlenen 22 Arap devleti ve 57 İslam ülkesinin katıldığı zirveye dayanıyor. Zirvenin sonuçlarından biri, Suudi Arabistan, Endonezya, Türkiye, Katar, Ürdün, Mısır, Nijerya ve Filistinlilerden oluşan ve Gazze için ateşkes ve insani yardımı teşvik etmek üzere büyük güçlerle teması sürdürmekle görevli bir “sekizli” heyetin kurulmasıydı. Nijerya ve Filistinliler kısa süre sonra çekildi ve yerlerine Pakistan ile Birleşik Arap Emirlikleri geçti."

Reuters’ın gündeme getirdiği iddiaya göre Hürmüz Boğazı’ndaki krizi çözmek için masaya yatırılan "Yönetim Konsorsiyumu" planında Türkiye kilit rol üstleniyor. Pakistan’daki zirvede görüşülen plana göre, Hürmüz geçişlerinde Süveyş Kanalı tarzı bir ücretlendirme ve denetim yapısı kurulması hedefleniyor.

İsrail basını, söz konusu planın İsrail’in "bölgesel hakimiyet" hayallerine indirilen bir darbe olduğunu belirterek şuna değindi: "İran’ın zayıflaması sonucunda Türkiye’nin bölgedeki konumu daha da güçleniyor. Mısır’ın azalan ağırlığı ve Suudi Arabistan’ın ölçülü tepkileri göz önüne alındığında, Türkiye bölgesel Müslüman liderlik için başlıca adaydır. İsrail, Türkiye’nin gözünde bir engel olarak algılanmaktadır."

Öte yandan Türkiye’nin hem Libya’da hem de Doğu Akdeniz’de yürüttüğü hukuki argümanların, bu yeni ittifakla birlikte "sarsılmaz" bir noktaya ulaşacağı ileri sürüldü. İsrail'in korkularını tek tek sıralayan yazar Elie Podeh şunu dedi: "İsrail bu ittifaktan endişe duyuyor. Asıl korku, İsrail’in bölgedeki artan izolasyonudur. Gazze savaşından sağ çıkmış barış ve normalleşme anlaşmalarına yönelik acil bir tehlike görünmese de, İsrail’in bölge ülkeleriyle –özellikle Mısır ve Ürdün ile – ilişkilerindeki bozulma, savaşın ardından bölgedeki diğer ülkelerle, özellikle Suudi Arabistan ile normalleşmenin ilerleme ihtimalini de etkileyecek. Türkiye’nin bölgedeki konumu güçlenecek. Suudi Arabistan’ın İran saldırılarına karşı gösterdiği ölçülü askeri tepki ve Mısır’ın yıllar içinde azalan bölgesel ağırlığı göz önüne alındığında, Türkiye bölgenin en büyük lider ülkesi olması an meselesi."

Şeref

Hayırlısı olsun, da geç kalınmadımı! Dost belli ,kardeş belli, düşmanlarda belli ,dökülen kan belli, toprakları işgal edenler belli, zalimler belli , ezilenler, masumlar belli ,gören belli ,körler belli ,
Büyük kalleşlik! "İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımıza saldırdılar"
Dünya

Büyük kalleşlik! "İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımıza saldırdılar"

ABD ve İsrail'in saldırıları altındaki İran'dan yapılan açıklamada "İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımız saldırıya uğradı" denildi...
Avrupa'da tansiyon yüksek! Milanovic'ten İsrail'e silah satan Vucic'e tarihi tokat
Dünya

Avrupa'da tansiyon yüksek! Milanovic'ten İsrail'e silah satan Vucic'e tarihi tokat

Hırvat lider Milanovic, İsrail ile silah ticareti yaptığı gerekçesiyle bölgede "güvenlik tehdidi" olarak nitelendirilen Sırbistan Cumhurbaşk..
Küfürbaz Fatih fuhuşçu başkanı yazarken yine ağzını bozdu: Hemen s.ktir edilmeli!
Gündem

Küfürbaz Fatih fuhuşçu başkanı yazarken yine ağzını bozdu: Hemen s.ktir edilmeli!

Rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınırken 21 yaşındaki belediye çalışanı ile otel odasında basılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalı..
Uşak Belediye başkanının evindeki gizemli kasalar: O telefonlarda ne saklıyorsunuz?
Gündem

Uşak Belediye başkanının evindeki gizemli kasalar: O telefonlarda ne saklıyorsunuz?

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkındaki iddialar her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Skandalın fitilini ateşleyen "otel baskını" gö..
Petrol tankerinde mermi isabeti sonrası yangın çıktı
Dünya

Petrol tankerinde mermi isabeti sonrası yangın çıktı

Basra Körfezi’nde Dubai açıklarında seyreden bir petrol tankerine mermi isabet etti. Olay sonrası gemide yangın çıkarken, mürettebatın güven..
Savcı Sayandan bomba iddia: Özel, Gürlek'e aracı gönderip yardımcı olmasını istedi
Gündem

Savcı Sayandan bomba iddia: Özel, Gürlek'e aracı gönderip yardımcı olmasını istedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Adalet Bakanı Akın Gürlek’e mutlak butlan konusunda yardımcı olması karşılığında kendisiyle uğraşmamayı vaat..
