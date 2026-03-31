İsrail’in korktuğu başına geldi! Türkiye öncülüğünde dev ittifak kuruldu: “Kâbus senaryosu” itirafı
İsrail’in önde gelen yayın organları, Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın oluşturduğu "Hürmüz Konsorsiyumu" hamlesini manşetlerine taşıyarak bölgedeki dengelerin kökten değiştiğini duyurdu. Ankara’nın savunma sanayii gücü ve diplomatik dehasıyla öncülük ettiği bu 500 milyonluk dev blok, Jerusalem Post tarafından "İsrail imajının sonu" olarak nitelendirildi. Analizlerde, Türkiye’nin hem sahada hem masada kurduğu bu yeni düzenin, İsrail’i bölgesel izolasyona sürüklediği vurgulandı.