İsrail’in korktuğu başına geldi! Türkiye öncülüğünde dev ittifak kuruldu: “Kâbus senaryosu” itirafı

Öte yandan Türkiye’nin hem Libya’da hem de Doğu Akdeniz’de yürüttüğü hukuki argümanların, bu yeni ittifakla birlikte "sarsılmaz" bir noktaya ulaşacağı ileri sürüldü. İsrail'in korkularını tek tek sıralayan yazar Elie Podeh şunu dedi: "İsrail bu ittifaktan endişe duyuyor. Asıl korku, İsrail’in bölgedeki artan izolasyonudur. Gazze savaşından sağ çıkmış barış ve normalleşme anlaşmalarına yönelik acil bir tehlike görünmese de, İsrail’in bölge ülkeleriyle –özellikle Mısır ve Ürdün ile – ilişkilerindeki bozulma, savaşın ardından bölgedeki diğer ülkelerle, özellikle Suudi Arabistan ile normalleşmenin ilerleme ihtimalini de etkileyecek. Türkiye’nin bölgedeki konumu güçlenecek. Suudi Arabistan’ın İran saldırılarına karşı gösterdiği ölçülü askeri tepki ve Mısır’ın yıllar içinde azalan bölgesel ağırlığı göz önüne alındığında, Türkiye bölgenin en büyük lider ülkesi olması an meselesi."