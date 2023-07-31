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Spor
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Sergio Ramos'tan Galatasaray beğenisi

2023-07-31 01:40:55
Sergio Ramos'tan Galatasaray beğenisi

Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabından yaptığı Galatasaray paylaşımını, İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos beğendi.

#1
Foto - Sergio Ramos'tan Galatasaray beğenisi

İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos, Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabından Galatasaray için yaptığı paylaşımı beğendi.

#2
Foto - Sergio Ramos'tan Galatasaray beğenisi

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona eren Sergio Ramos'tan flaş bir hamle geldi.

#3
Foto - Sergio Ramos'tan Galatasaray beğenisi

İspanyol savunma oyuncusu, Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabından Galatasaray'a imza atmasının ardından paylaştığı fotoğrafı beğendi.

#4
Foto - Sergio Ramos'tan Galatasaray beğenisi

Ramos'un bu hamlesi, Galatasaraylı taraftarlar arasında büyük bir heyecana neden oldu. Ramos, Icardi ile PSG'de birlikte forma giymişti.

#5
Foto - Sergio Ramos'tan Galatasaray beğenisi

PSG'den ayrılmasının ardından henüz bir takımla anlaşamayan 37 yaşındaki futbolcunun adı Inter Miami ve Suudi Arabistan ekipleriyle anılmıştı.

#6
Foto - Sergio Ramos'tan Galatasaray beğenisi

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