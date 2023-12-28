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Sen ne yaptın böyle Süleyman amca! Yaptığı şey, ağızları bir karış açık bıraktı

2023-12-28 13:37:35
Sen ne yaptın böyle Süleyman amca! Yaptığı şey, ağızları bir karış açık bıraktı

38 yıllık hayalini gerçekleştirdi! Trabzonlu amca bahçesine marul ekerek paranın belini kırdı! Kocaman serasında 30 çeşit ürün yetiştiriyor! Koca seranın sahibi olan amca ürünlerini marketlere ve hallere satarak zengin oldu... Trabzon'un Akyazı Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Süleyman Çınar, 38 yıl önce tarım hayaline başladı ve bu hayali 4 bin metrekarelik alanda 12 serada gerçeğe dönüştürdü. Uzun yıllar esnaflık yapan Çınar, ilk adımı evinin bahçesinde attı. Emekli olduktan sonra 17 yıl önce seracılıkla uğraşmaya karar verdi.

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Foto - Sen ne yaptın böyle Süleyman amca! Yaptığı şey, ağızları bir karış açık bıraktı

Babasının vefatının ardından Çınar, 17 yıl önceki seralardaki üretimin başına geçerek bugün marul, salatalık, roka ve pazı gibi çeşitli sebzeleri yetiştirmenin gururunu yaşıyor. Ürünlerini hem hale hem de zincir marketlere sunan Çınar, aynı zamanda Akyazı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin Başkanlığını üstlenmiş durumda. Tarımla uğraşmanın onun için bir tutku olduğunu belirten Çınar, "Ömrüm yettiğince bu işe devam etmeyi düşünüyorum." diyor. Üretim sürecinde emeğin ve insan elinin önemini vurgulayan Çınar, ürünlerin yetişme sürecinin toprak hazırlığından dikime kadar 3 ay sürebildiğini ifade etti.

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Foto - Sen ne yaptın böyle Süleyman amca! Yaptığı şey, ağızları bir karış açık bıraktı

Çınar, kooperatifin 36 üyesi bulunduğunu ve Akyazı'da 300'ün üzerinde seranın faaliyet gösterdiğini belirtti. Yıl içinde 30 çeşit farklı ürün yetiştirdiklerini söyleyen Çınar, bu ürünleri hem hale sunma hem de zincir marketlere ulaştırma konusunda kooperatif olarak özel bir çaba gösterdiklerini dile getirdi. "Sürdürülebilir üretim anlayışıyla kooperatif yaşamını sürdürmeye çalışıyoruz" diyen Çınar, tarımın ve kooperatifin başarıyla büyüdüğünü vurguladı.

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