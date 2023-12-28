2023-12-28 13:37:35 Sen ne yaptın böyle Süleyman amca! Yaptığı şey, ağızları bir karış açık bıraktı
38 yıllık hayalini gerçekleştirdi! Trabzonlu amca bahçesine marul ekerek paranın belini kırdı! Kocaman serasında 30 çeşit ürün yetiştiriyor! Koca seranın sahibi olan amca ürünlerini marketlere ve hallere satarak zengin oldu... Trabzon'un Akyazı Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Süleyman Çınar, 38 yıl önce tarım hayaline başladı ve bu hayali 4 bin metrekarelik alanda 12 serada gerçeğe dönüştürdü. Uzun yıllar esnaflık yapan Çınar, ilk adımı evinin bahçesinde attı. Emekli olduktan sonra 17 yıl önce seracılıkla uğraşmaya karar verdi.