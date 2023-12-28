Sen ne yaptın böyle Süleyman amca! Yaptığı şey, ağızları bir karış açık bıraktı

Babasının vefatının ardından Çınar, 17 yıl önceki seralardaki üretimin başına geçerek bugün marul, salatalık, roka ve pazı gibi çeşitli sebzeleri yetiştirmenin gururunu yaşıyor. Ürünlerini hem hale hem de zincir marketlere sunan Çınar, aynı zamanda Akyazı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin Başkanlığını üstlenmiş durumda. Tarımla uğraşmanın onun için bir tutku olduğunu belirten Çınar, "Ömrüm yettiğince bu işe devam etmeyi düşünüyorum." diyor. Üretim sürecinde emeğin ve insan elinin önemini vurgulayan Çınar, ürünlerin yetişme sürecinin toprak hazırlığından dikime kadar 3 ay sürebildiğini ifade etti.