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Medya
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Sen ne yaptın böyle Fazıl Say! Hadi oradan be 

2023-11-28 14:13:52
Sen ne yaptın böyle Fazıl Say! Hadi oradan be 

Piyanist Fazıl Say'ın, kendisine konser teklifi yapılmadığından yakınması ve Kültür Bakanlığı'nın bu iddiaya verdiği cevap gündemi salladı. Fazıl Say'ın, devletin sanatçılara konser verdirme sorumluluğu olduğuna yönelik iddiasını ti’ye alan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok ise “Ama olmaz arkadaşlar. Gerekirse kolundan tutup getireceksiniz, konser verdirteceksiniz? Kültür Bakanlığı Fazıl Say'a her sene İstanbul'da iki, Ankara'da iki konser de verdirmeyecekse niye var?” ifadelerini kullandı. Altınok, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti: 

#1
Foto - Sen ne yaptın böyle Fazıl Say! Hadi oradan be 

“Kendisine konser teklifi yapılmadığından yakınan Fazıl Say bir video çekmiş. Ne kadar rağbet gören bir sanatçı olduğunu anlattıktan sonra şöyle söylüyor:  "Kültür Bakanı'na sesleniyorum yani bunların düzelmesi lazım. Düzelmesi lazım yani. Fazıl Say'ın her yıl gelip iki kere Ankara'da, iki kere İstanbul'da çalmam lazım yahu." 

#2
Foto - Sen ne yaptın böyle Fazıl Say! Hadi oradan be 

Bakanlık Say'ın iddialarına cevap vermiş. Mealen "Çağırıyoruz, mazeret bildirip gelmiyorsunuz" demişler.  Ama olmaz arkadaşlar. Gerekirse kolundan tutup getireceksiniz, konser verdirteceksiniz? Kültür Bakanlığı Fazıl Say'a her sene İstanbul'da iki, Ankara'da iki konser de verdirmeyecekse niye var? 

#3
Foto - Sen ne yaptın böyle Fazıl Say! Hadi oradan be 

Devlet ,Say'a konser verdirmeye mecbur değil mi?  Fazıl Bey'in de uzun uzun vurguladığı gibi, bugün bir Fazıl Say kolay mı yetişiyor Allah aşkına!”

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