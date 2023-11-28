Sen ne yaptın böyle Fazıl Say! Hadi oradan be 

“Kendisine konser teklifi yapılmadığından yakınan Fazıl Say bir video çekmiş. Ne kadar rağbet gören bir sanatçı olduğunu anlattıktan sonra şöyle söylüyor: "Kültür Bakanı'na sesleniyorum yani bunların düzelmesi lazım. Düzelmesi lazım yani. Fazıl Say'ın her yıl gelip iki kere Ankara'da, iki kere İstanbul'da çalmam lazım yahu."