2023-11-28 14:13:52 Sen ne yaptın böyle Fazıl Say! Hadi oradan be
Piyanist Fazıl Say'ın, kendisine konser teklifi yapılmadığından yakınması ve Kültür Bakanlığı'nın bu iddiaya verdiği cevap gündemi salladı. Fazıl Say'ın, devletin sanatçılara konser verdirme sorumluluğu olduğuna yönelik iddiasını ti’ye alan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok ise “Ama olmaz arkadaşlar. Gerekirse kolundan tutup getireceksiniz, konser verdirteceksiniz? Kültür Bakanlığı Fazıl Say'a her sene İstanbul'da iki, Ankara'da iki konser de verdirmeyecekse niye var?” ifadelerini kullandı. Altınok, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti: