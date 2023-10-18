Sen ne utanmaz bir karısın be! Filistin’le ilgili o çıkışı herkesi çıldırttı! Saç baş yoldurtacak sözler

Singh, İsrail’in, masum sivillerin hedef alınmaması konusunda savaş hukukuna uyması gerektiğini düşündüklerini ve bu konuda güvenlerinin tam olduğunu anlattı. Sözcü, Hamas saldırısını öngöremeyen ve daha önce de birçok insan hakları ihlaline neden olan İsrail ordusuna, ABD'nin neden bu kadar çok güvendiğini soran gazetecilere, "Uzun süreli bir müttefikliğimiz var." yanıtını verdi. Singh, Hamas'ın komuta merkezlerini hastane gibi binaların içine kurduğunu belirtirken, bunun üzerine gazetecilerin "Bunu gösteren bir deliliniz var mı" şeklindeki ısrarlı sorularına da "Elimde böyle bir veri yok." cevabını vermek zorunda kaldı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini bildirmişti.