2023-10-18 14:56:29 Sen ne utanmaz bir karısın be! Filistin’le ilgili o çıkışı herkesi çıldırttı! Saç baş yoldurtacak sözler
Pentagon Sözcü Yardımcısı Singh, Hamas'ın komuta merkezlerini hastane gibi binaların içine kurduğunu belirtirken, gazetecilerin "Bunu gösteren bir deliliniz var mı" sorularına, "Elimde böyle bir veri yok." cevabını vermek zorunda kaldı. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, basın toplantısında, İsrail’in hava saldırısıyla vurduğu Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine ilişkin soruları cevapladı.