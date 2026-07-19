Selma Savcı yazdı! Şişeni DOA’ya at, kazan...

Gördüğünüz üzere bu rakamlar organizasyon içerisinde DOA makinalarının ülke genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte daha da çılgın verilere ulaşacağımız gerçeğini de bizlere şimdiden müjdeliyor... Yine Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanı Nurullah Öztürk, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi’nin tam kapasiteye ulaşmasıyla içecek ambalajı ham maddesi ithalatında yüzde 35-40 azalma öngördüklerini belirterek, “Bugün itibarıyla 482 yetkilendirilmiş içecek üreticisi sisteme dahil oldu. Sistemde kayıtlı ambalajlı içecek sayısı 3 bin 673’e ulaştı. Mobil uygulamaya kayıtlı kullanıcı sayısı ise 2 milyonun üzerine çıktı.” ifadelerini kullandı...