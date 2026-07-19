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Selma Savcı yazdı! Şişeni DOA’ya at, kazan...

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Selma Savcı yazdı! Şişeni DOA’ya at, kazan...

yeniakit.com.tr'nin etkili kalemlerinden Selma Savcı, DOA sistemi ile ilgili detaylı bilgiler veren bir yazı paylaştı.

#1
Foto - Selma Savcı yazdı! Şişeni DOA’ya at, kazan...

İşte o yazı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde kullanımı yaygınlaşacak Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemine yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Türkiye’de yepyeni bir dönemi başlatmıştı...

#2
Foto - Selma Savcı yazdı! Şişeni DOA’ya at, kazan...

Kurum, “Şişeni DOA’ya at, 1 TL kazan. Sıfır Atık’ta DOA dönemi başladı! Depozito Yönetim Sistemimizi bugün Türkiye genelinde devreye alıyoruz.

#3
Foto - Selma Savcı yazdı! Şişeni DOA’ya at, kazan...

DOA sayesinde; Her yıl 25 milyar ambalaj toplanacak, Türkiye ekonomisine 30 milyar TL katkı sağlanacak. Hem vatandaşımız hem doğamız hem ülkemiz kazanacak, yapacağımız her iade geleceğimize temiz bir nefes olacak” ifadelerini kullanmıştı..

#4
Foto - Selma Savcı yazdı! Şişeni DOA’ya at, kazan...

Böylesi dev bir proje sonrasında ise yine üzülerek bazı anlamsız gelişmelere gebe hareketler görüyoruz... Malumunuz her dönem ortaya çıkan bazı güruhlar yine ekonomimize cansuyu olacak önemli bir projeyi baltalamak için ellerinden geleni yapıyorlar...

#5
Foto - Selma Savcı yazdı! Şişeni DOA’ya at, kazan...

Malumunuz bir grup fırsatçı sıfatı altındakiler, çevreyi korumak için çıkarılan depozito sistemini suistimal etti. Su başta olmak üzere soda, gazoz, kola gibi ürünlere de 0 zam yapıldı. Denetim başlatan Ticaret Bakanlığı, “Tüketiciyi mağdur edenlere göz açtırmayız” dedi. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Rekabet Kurumu’nun da devreye gireceğini açıkladı.

#6
Foto - Selma Savcı yazdı! Şişeni DOA’ya at, kazan...

Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi Çalışma Grubu Başkanı Bingül Ceviz de, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulamasının ardından içecek fiyatlarında dikkat çeken fahiş fiyat artışları yaşandığını savundu. Ceviz, DOA uygulamasının bazı firmalar tarafından fırsata çevrildiğini ileri sürerek Ticaret Bakanlığı’na denetim çağrısında bulundu.

#7
Foto - Selma Savcı yazdı! Şişeni DOA’ya at, kazan...

Bu çağrılar elbette Ticaret Bakanlığımızın yetkili mercileri tarafından son derece ciddi bir şekilde değerlendirilerek bu fırsatçılığın ve Sıfır Atık konusundaki devasa projeyi dinamitlemek isteyenlere karşı da deyim yerindeyse anında balyoz indirildi.

#8
Foto - Selma Savcı yazdı! Şişeni DOA’ya at, kazan...

Rakamlara bakınca hakikaten çok önemli bir imza atıldığını yıllar geçtikçe daha da iyi anlayacağız kuşkusuz...

#9
Foto - Selma Savcı yazdı! Şişeni DOA’ya at, kazan...

Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sisteminde, 10 günde 18 milyon 775 bin 861 ambalaj toplandı. AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 1 Temmuz itibarıyla ulusal entegrasyon döneminin başlamasından bu yana 81 il, 973 ilçede uygulanmaya başlanan DOA sistemine yoğun ilgi gösteriliyor.

#10
Foto - Selma Savcı yazdı! Şişeni DOA’ya at, kazan...

DOA sistemi, plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarının kaynağında ayrı toplanmasını, dijital olarak izlenmesini ve yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağlayan bütüncül bir sistem olarak hayata geçirildi. DOA logolu plastik, cam, alüminyum içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine veya manuel iade noktalarına teslim edenler her uygun ambalaj için 1 lira teşvik bedeli kazanıyor. İade makinelerinde yapılan işlemler sonrasında iade bedeli DOA uygulamasındaki dijital cüzdana yükleniyor.

#11
Foto - Selma Savcı yazdı! Şişeni DOA’ya at, kazan...

Gördüğünüz üzere bu rakamlar organizasyon içerisinde DOA makinalarının ülke genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte daha da çılgın verilere ulaşacağımız gerçeğini de bizlere şimdiden müjdeliyor... Yine Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanı Nurullah Öztürk, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi’nin tam kapasiteye ulaşmasıyla içecek ambalajı ham maddesi ithalatında yüzde 35-40 azalma öngördüklerini belirterek, “Bugün itibarıyla 482 yetkilendirilmiş içecek üreticisi sisteme dahil oldu. Sistemde kayıtlı ambalajlı içecek sayısı 3 bin 673’e ulaştı. Mobil uygulamaya kayıtlı kullanıcı sayısı ise 2 milyonun üzerine çıktı.” ifadelerini kullandı...

#12
Foto - Selma Savcı yazdı! Şişeni DOA’ya at, kazan...

Eğer bir ülkenin gelecek kuşaklara aktaracağı parmakla gösterilecek projeleri varsa şayet işte zaman büyük ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlersiniz...

#13
Foto - Selma Savcı yazdı! Şişeni DOA’ya at, kazan...

DOA projesinin meyvelerini daha uzun süre gençliğimizin de büyük katkılarıyla bir çığ gibi yükselteceğimizden kuşku duymuyorum. O zaman hep birlikte ‘İyi bir gelecek için atıkları geri dönüşüme gönderin’ mottosunu hayatımıza uyarlama vakti... Selam ve dua ile...

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