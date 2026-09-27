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Ali Koç döneminden kalma! En-Nesyri gitti taksitleri bitmedi

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Ali Koç döneminden kalma! En-Nesyri gitti taksitleri bitmedi

Fenerbahçe Kulübünün eski genel sekreteri Orhan Demirel, görev yaptıkları dönemde kulübün banka borçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Demirel, göreve geldiklerinde 83 milyon avro olan banka borcunun sıfırlandığını belirterek, “Bankalara beş kuruş borcumuz yok” dedi. Haziran ayında kombinelerden kaynaklanan nakit açığı nedeniyle 30-33 milyon avro arasında ödeme yapılması gerektiğini ifade ettiklerini hatırlatan Demirel, söz konusu ödemelerin yalnızca Youssef En-Nesyri’nin taksidinden ibaret olmadığını söyledi. Demirel, En-Nesyri’nin yanı sıra daha önce kulüpte forma giymemiş veya geçmiş dönemlerden kalan 7 futbolcunun daha ödemelerinin bulunduğunu belirtti.

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Foto - Ali Koç döneminden kalma! En-Nesyri gitti taksitleri bitmedi

Fenerbahçe Kulübünün eski genel sekreteri Orhan Demirel, "Biz geldiğimizde 83 milyon avro olan banka borcunu sıfırladık. Bankalara beş kuruş borcumuz yok." dedi. Sarı-lacivertli kulübün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen olağan mali ve idari genel kurulunda Sadettin Saran yönetiminde genel sekreterlik görevinde bulunan Orhan Demirel, 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 döneminin faaliyet raporunu aktardı, görevde oldukları süreçte elde edilen başarılarla ilgili bilgi verdi. Yönetim dönemlerine ait finansal bilançoya değinen Demirel, şunları kaydetti:

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Foto - Ali Koç döneminden kalma! En-Nesyri gitti taksitleri bitmedi

"Yönetimimiz Haziran 2027'ye kadar görev yapmak için seçilmişti. Bu nedenle 2026-2027'ye ait gelirler, görev süremiz içinde yürüttüğümüz faaliyetlerin finansmanında kullanılmıştır. Sayın Başkan Aziz Yıldırım ile bir araya geldim, 'Önden kullanılan gelirleri ben çıkıp anlatacağım. Sen de çık, bu paraları nereye harcadığınızı açıkça anlat ki kongre üyelerimiz kulübün maddi durumunu bilsin, gerçeği herkes görsün.' dedi. 2018'den bu yana olan tabloyu anlatmak istiyorum. Mayıs 2018'de kulübün 347 milyon avro banka borcu vardı. 34 milyon avro da ticari borcu vardı. Toplamı 381 milyon avroydu. Eylül 2025'te 83 milyon avroya düştü, ticari borç ise 193 milyon avroya ulaştı. Burada banka ve ticari borçları dikkate almak gerekiyor. Biz geldiğimizde 83 milyon avro olan banka borcunu sıfırladık. Bankalara beş kuruş borcumuz yok. 193 milyon avro olan ticari borcu, 187 milyon avroya düşürdük. Bu kullanılan paralar banka borçlarını kapatmak ve ticari borçları geriletmek için kullanılmıştır. Bu gösterdiğim rakamlar içinde de Ali Koç'un 72 milyon avro bir bağışı da gözükmektedir."

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Foto - Ali Koç döneminden kalma! En-Nesyri gitti taksitleri bitmedi

- "En-Nesyri'nin taksitleri devam ediyor" Orhan Demirel, Fenerbahçe'nin FIFA'dan transfer yasağı almasına sebep olan Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri'nin bonservis bedelinin taksitleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu. "En-Nesyri'nin taksitleri var. Bu ay sonunda kulübe gelecek 2 milyon 850 bin avro ödemesi var. Dolayısıyla En-Nesyri'nin ödeme taksitleri devam ediyor." diyen Demirel, şöyle konuştu:

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Foto - Ali Koç döneminden kalma! En-Nesyri gitti taksitleri bitmedi

"Haziran ayında nakit açığı bıraktığımız kombinelerden dolayı 30-33 milyon avro arası bir ödeme olduğunu belirtmiştik. Bunların içerisinde sadece En-Nesyri'nin taksidi yok. En-Nesyri ile birlikte 7 tane daha futbolcu var, bizde oynamamış olan, yani eskiden gelen oyuncuların ödemeleri de var, sadece En-Nesyri değil. Dolayısıyla bunlar da haziran ayı içinde ödenebilir durumdaydı. Sağ olsun yeni yönetim 18 Haziran'da ilk taksidi ödemiş. İkinci taksit tahmin ediyorum, ilk taksit geç ödendiği için, Mayıs ayı sonunda 45 günlük süre var çünkü ikincisiyle ilgili başkan zaten nasıl olduğuna dair şimdi bilgi verir. En-Nesyri'den gelecek taksitler devam ediyor."

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