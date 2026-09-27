Ali Koç döneminden kalma! En-Nesyri gitti taksitleri bitmedi
Fenerbahçe Kulübünün eski genel sekreteri Orhan Demirel, görev yaptıkları dönemde kulübün banka borçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Demirel, göreve geldiklerinde 83 milyon avro olan banka borcunun sıfırlandığını belirterek, “Bankalara beş kuruş borcumuz yok” dedi. Haziran ayında kombinelerden kaynaklanan nakit açığı nedeniyle 30-33 milyon avro arasında ödeme yapılması gerektiğini ifade ettiklerini hatırlatan Demirel, söz konusu ödemelerin yalnızca Youssef En-Nesyri’nin taksidinden ibaret olmadığını söyledi. Demirel, En-Nesyri’nin yanı sıra daha önce kulüpte forma giymemiş veya geçmiş dönemlerden kalan 7 futbolcunun daha ödemelerinin bulunduğunu belirtti.