Selde sürüklenen kamyondan böyle kurtuldu! Hayata çarşafla tutundu

Suyun yükselmesiyle aracı çalıştıramadığını belirten Çavuş, "Direkt kasanın üzerine çıktığım andan itibaren sağa da sola da gidemedim. Mecburen kasanın içerisinde kaldım. Araç hareket edince arkamda bir minibüs daha vardı, o gitmişti. Daha sonra yan komşularımdan biri çarşaf attı. Yarım saat kasanın içerisinde kaldım. Araba yürümeye başlayınca o çarşafa tutundum, yukarıya çıktım." diye konuştu. Çavuş, herhangi bir korku yaşamadığını ifade ederek, "Araç gitse gitse aşağıya gider, kasanın içinde sıkıntı olmaz diye düşündüm. Soğukkanlı kaldım çünkü biz bu işi yaptığımız için, arazide çalıştığımız için soğukkanlılığımız var." dedi. Çavuş, kendisini kurtaran kişiye teşekkür ettiğini, akşam yanına gidip çayını içtiğini dile getirdi. Yanık da daha önce de sel felaketi yaşadığını, sağanak sonrası olacakları tahmin ettiğini ancak bu kadar yoğun yağışı öngöremediğini söyledi.