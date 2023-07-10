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Yaşam
7
Selde sürüklenen kamyondan böyle kurtuldu! Hayata çarşafla tutundu

2023-07-10 22:30:20
Selde sürüklenen kamyondan böyle kurtuldu! Hayata çarşafla tutundu

Selde sürüklenen kamyondan komşusunun uzattığı çarşafla kurtulan kişi yaşadıklarını anlattı.

#1
Foto - Selde sürüklenen kamyondan böyle kurtuldu! Hayata çarşafla tutundu

Zonguldak'ta selde sürüklenen kamyondan komşularının uzattığı çarşafa tutunarak kurtulan Erol Çavuş, komşusuna teşekkür etti. Devrek ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan, evli ve iki çocuk babası Çavuş (34), sağanağın ardından Çomaklar Deresi'nin taşması nedeniyle kamyonunu bulunduğu yerden çıkarmak istedi.

#2
Foto - Selde sürüklenen kamyondan böyle kurtuldu! Hayata çarşafla tutundu

Aracını çalıştırdığı sırada sel sularının yükselmesi üzerine kamyonun kasasına çıkan ve yaklaşık yarım saat burada bekleyen Çavuş, selde sürüklenmeye başlayan araçtan komşusunun binadan uzattığı çarşafa tutunarak kurtuldu.

#3
Foto - Selde sürüklenen kamyondan böyle kurtuldu! Hayata çarşafla tutundu

Diğer komşulardan sağlık çalışanı Sercan Yanık yardım etmek için Çavuş'u yönlendirirken diğer yandan da o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Erol Çavuş, sağanak sırasında aracını çalıştırıp oradan uzaklaştırmak istediğini anlattı.

#4
Foto - Selde sürüklenen kamyondan böyle kurtuldu! Hayata çarşafla tutundu

Suyun yükselmesiyle aracı çalıştıramadığını belirten Çavuş, "Direkt kasanın üzerine çıktığım andan itibaren sağa da sola da gidemedim. Mecburen kasanın içerisinde kaldım. Araç hareket edince arkamda bir minibüs daha vardı, o gitmişti. Daha sonra yan komşularımdan biri çarşaf attı. Yarım saat kasanın içerisinde kaldım. Araba yürümeye başlayınca o çarşafa tutundum, yukarıya çıktım." diye konuştu. Çavuş, herhangi bir korku yaşamadığını ifade ederek, "Araç gitse gitse aşağıya gider, kasanın içinde sıkıntı olmaz diye düşündüm. Soğukkanlı kaldım çünkü biz bu işi yaptığımız için, arazide çalıştığımız için soğukkanlılığımız var." dedi. Çavuş, kendisini kurtaran kişiye teşekkür ettiğini, akşam yanına gidip çayını içtiğini dile getirdi. Yanık da daha önce de sel felaketi yaşadığını, sağanak sonrası olacakları tahmin ettiğini ancak bu kadar yoğun yağışı öngöremediğini söyledi.

#5
Foto - Selde sürüklenen kamyondan böyle kurtuldu! Hayata çarşafla tutundu

Kurtardıkları kişinin komşuları olduğunu aktaran Yanık, "Sağanak bir anda bastırınca kendisini kurtarma şansımız olmadı, sağ olsun diğer komşularımız aracın o bölgeye gitmesiyle balkondan çarşaf tarzı bir şeyle çektiler. Can kaybının yaşanmamasına çok sevindik. İnşallah bu şekilde başka felaketler olmaz." şeklinde konuştu. Yanık, Kastamonu'da böyle bir felakete daha önce de şahit olduğundan bahsederek, "Can kaybı için çok korktuk, telaşlandık. Biraz o kişinin şansı, biraz da yönlendirmemizle soğukkanlılığını korumaya çalıştı çünkü, çok kötü bir sel vurdu. Kurtulmasına çok sevindik." ifadesini kullandı. Su seviyesinin yükseldiği anlarda iki genci de uyardıklarını belirten Yanık, suyun çok şiddetli geldiğini ve araçlarla beraber her şeyi götürdüğünü sözlerine ekledi.

#6
Foto - Selde sürüklenen kamyondan böyle kurtuldu! Hayata çarşafla tutundu

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