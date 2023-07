Selde sürüklenen kamyondan böyle kurtuldu! Hayata çarşafla tutundu

Kurtardıkları kişinin komşuları olduğunu aktaran Yanık, "Sağanak bir anda bastırınca kendisini kurtarma şansımız olmadı, sağ olsun diğer komşularımız aracın o bölgeye gitmesiyle balkondan çarşaf tarzı bir şeyle çektiler. Can kaybının yaşanmamasına çok sevindik. İnşallah bu şekilde başka felaketler olmaz." şeklinde konuştu. Yanık, Kastamonu'da böyle bir felakete daha önce de şahit olduğundan bahsederek, "Can kaybı için çok korktuk, telaşlandık. Biraz o kişinin şansı, biraz da yönlendirmemizle soğukkanlılığını korumaya çalıştı çünkü, çok kötü bir sel vurdu. Kurtulmasına çok sevindik." ifadesini kullandı. Su seviyesinin yükseldiği anlarda iki genci de uyardıklarını belirten Yanık, suyun çok şiddetli geldiğini ve araçlarla beraber her şeyi götürdüğünü sözlerine ekledi.