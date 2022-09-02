Selçuk Bayraktar'dan gençlere önemli tavsiyeler

TEKNOFEST'in yüksek hızlı şarj istasyonu gibi bir yer olduğunu belirten Bayraktar, "Her geldiğimde bizi enerjiyle dolduruyor. Milletimizin duası, coşkusu, gençlerimizin heyecanı bizi dolduruyor. TEKNOFEST her yıl bunu yapıyor. Bütün bulutları dağıtıp, bambaşka bir iklim, mevsim gibi esiyor. Bu anlamda Anadolu Ajansı'na ilk yıldan itibaren paydaşımız olduğu için şükranlarımı iletmek istiyorum. Bu coşkunun önemli bir parçası da Anadolu Ajansı." diye konuştu.