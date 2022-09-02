2022-09-02 18:24:02 Selçuk Bayraktar'dan gençlere önemli tavsiyeler
Gençlere önemli tavsiyelerde bulunan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Tüm genç kardeşlerimize hedeflerini büyük tutmalarını, asla ahlaktan doğru yoldan kim ne derse desin ayrılmamalarını, ne yapıyorlarsa yapsınlar ne yaptıklarından ziyade nasıl yaptıklarının daha önemli olduğunu, ne yapıyorlarsa insanlığın, milletimizin, toplumlarının faydasına olacak şekilde gayret göstermelerini ve bugünün yarışlarına değil geleceğin yarışlarına odaklanmalarını, liderliği hedeflemelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.