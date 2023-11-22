2023-11-22 13:04:09 Selçuk Bayraktar, Türkiye’yi heyecanlandıracak duyuruyu yaptı! “Bunun dünyada benzeri yok” diyerek ilan etti! Bu tam bir bomba
"Gençlik Buluşması" kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde konuşan Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar "Bayraktar TB2 dünyada kendi sınıfında kendi rakibinden 5 kat daha fazla biliniyor. Bunun yanında bütün insansız hava araçları buradan ihracatla elde edilen gelirlerle öz kaynaklarımızla geliştirilmiş oldu. Bunlar pek benzeri görülmüş örnekler değil." ifadelerine ter verdi.