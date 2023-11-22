Selçuk Bayraktar, Türkiye’yi heyecanlandıracak duyuruyu yaptı! “Bunun dünyada benzeri yok” diyerek ilan etti! Bu tam bir bomba

Savunma Sanayi ‘En ufağından başlayarak biz insansız hava araçlarını milli bir şekilde geliştireceğiz’ dedi. Biz de çalışmalarımızı yapmıştık. Normalde bu sistemler hep yurt dışından tedarik edilir. Dediler ki ‘Ya gövdesi ya da uçuş bilgisayarı milli olacak’. Bunu da bir tek milli olarak yapan bir firma vardı. Diğerleri gövdesini yapmış ama uçuş sistemlerini dışarıdan getirmiş.