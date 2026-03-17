Özgür Özel eşini arayıp ahlaksızca konuşmuştu! AK Partili başkan yaşananları anlattı

Budak, ’’Kendilerini Göle’ye davet ettik ve geldiler. Göle’nin ağır kış şartlarını ve yaşam standartlarının ne kadar zor olduğunu kendilerine anlattık. Göle halkına sözler verildi. Araç desteği verileceği söylendi, yakıt desteği verileceği söylendi. Birçok belediyeden destek sözü aldık. Ancak ne hikmetse ne belediyelerden ne de genel merkezden herhangi bir karşılık alamadık. Verilen sözlere rağmen bir tane dahi destek sağlanmadı. Ve ben genel başkanı ziyaretimde, ’Taleplerin yerine getirilmedi mi’ sorusuna ’Hayır getirilmedi’ dedim. Genel muhasip Özgür Karabat ben burada bir söz vermedim diye bize cevap verince, moral bozukluğuna uğradım. Yani verilen sözlerin yerine getirilmediğini görünce çok üzüldüm ve bu süreçte partiden istifa kararını düşünme aşamasındaydım ve bu istifa kararını da gerçekleştirdim. İstifa süreci içerisinde de 2 tane genel başkan yardımcısı beni arayarak istifamı geri çekmem karşılığında gerekli araç gereç ihtiyaçlarımız konusunda gerekli desteği sağlayacaklarını söylemelerine rağmen ben bunu kabul etmeyerek istifamı gerçekleştirdim. Bu istifa sonucunda da herhangi bir partiye geçmeden Ardahan CHP Milletvekili Özgür Erdem İncesu Göle’yi ziyaretinde olmadık suçlamalarda bulunarak hakarete varan konuşmalarda bulunmuşlar. Şunu söylemek istiyorum; insanlar belli bir partiden seçilmiş olabilir. Buradan CHP seçmenine özellikle teşekkür ediyorum. Evet, seçildik ama sadece CHP seçmeni değil, AK Parti, Yeniden Refah Partisi, MHP ve İyi Parti seçmeninin oylarını da alarak seçimi kazandım. Ve seçim sürecinde nasıl bir özveride bulunduğumu Göle halkı çok iyi biliyor’’ dedi.