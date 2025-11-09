  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Karıncalardan korktu, hayatına son verdi! Genç kadının şoke eden ölümü

Selahattin Demirtaş’ın Erdoğan ve Bahçeli’ye çağrısı olay oldu: “Kardeşim” diyerek başladı ve...

Amcasının katil itirafından sonra ortaya çıktı! İşte Narin’in odası…

İntihar ettiği düşünülüyor! Ünlü iş adamı, ofisinde ölü bulundu

Evinde 26 kilo altın bulunan bürokratla ilgili flaş gelişme! Meğer neler dönmüş neler

Dilovası’nda yürek yakan vedalar! Aileler adli tıp kapısında gözyaşlarına boğuldu

F-35'in sonu mu geliyor? Avrupa'da güven krizi büyüyor

ABD uçak gemileri tehlikede! Uzman isim uyardı

Gözü doymayan Elon Musk yeni projeyi açıkladı! Çip kralı 'atma Ziya' diyor

El atmadıkları bir bu kalmıştı! Onları da bitirecekler
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Selahattin Demirtaş’ın Erdoğan ve Bahçeli’ye çağrısı olay oldu: "Kardeşim" diyerek başladı ve...

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Selahattin Demirtaş’ın Erdoğan ve Bahçeli’ye çağrısı olay oldu: “Kardeşim” diyerek başladı ve...

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medyadan dikkat çeken bir çağrı yaptı.

#1
Foto - Selahattin Demirtaş’ın Erdoğan ve Bahçeli’ye çağrısı olay oldu: "Kardeşim" diyerek başladı ve...

Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan’a seslenen Demirtaş, “Kardeşiniz olarak barış için somut adımlar atmaktan vazgeçmeyin” ifadelerini kullandı. Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Selahattin Demirtaş’ın Erdoğan ve Bahçeli’ye çağrısı olay oldu: "Kardeşim" diyerek başladı ve...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve Abdullah Öcalan'a seslenen Demirtaş "Lütfen somut adımlar atmaktan vazgeçmeyin, onun bunun ne dediğine bakmayın, kendinize güvenin ve 86 milyonun barışı hasretle beklediğine inanın" dedi. Milletvekillerine de seslenen Demirtaş, "Gençlerimizi yıllarca dağlara, sınır ötesi operasyonlara gönderdiniz. En büyük riski onların omuzlarına yüklediniz ve ne yazık ki bazıları bunun bedelini canlarıyla, kanlarıyla ödediler. Şimdi risk alma ve bu çatışmayı kökten bitirme olanağı yakalanmışken lütfen siz de azıcık risk alın ve İmralı Adasına giderek bu meseleye noktayı koyun. Üstelik alacağınız risk gençlerimiz gibi ölüm riski de değil, azıcık siyasi risktir" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Selahattin Demirtaş’ın Erdoğan ve Bahçeli’ye çağrısı olay oldu: "Kardeşim" diyerek başladı ve...

Demirtaş'ın açıklamasının tamamı şöyle: "Adamın biri doktora gider ve rahatsızlıklarını anlatır. Doktor, sürekli kullandığı bir ilaç olup olmadığını sorar. Adam bir ilaç ismi verir ve 'Onu kullanıyorum' der. Doktor da 'Kullandığınız o ilaç bağımlılık yapar, biliyorsunuz değil mi?' diye sorar. Adam şöyle cevap verir: 'İyi de doktor bey, ben neredeyse 15 yıldır o ilacı her gün kullanıyorum ve bağımlılık yaptığını hiç görmedim.' Her gün aynı şeyleri yapıp, aynı şekilde düşünerek, aynı şekilde konuşarak ne değişebiliriz ne de değiştirebiliriz. Sıkışıp kaldığımız ezberlerin, şablonların, tabuların farkına bile varamayız. Hiç kimse durduğu yerden bir adım bile kıpırdamazsa yeni ve yaratıcı çözüm olanaklarını da oluşturamayız.

#4
Foto - Selahattin Demirtaş’ın Erdoğan ve Bahçeli’ye çağrısı olay oldu: "Kardeşim" diyerek başladı ve...

Sıkışıp kaldığımız yer, 40 yıllık çatışma ortamının yol açtığı acılar, öfkeler, ön yargılar ve bunların sebep olduğu güvensizliklerdir. Bunlar önemsiz demiyorum ama bunları aşmanın, yaralarımızı sağaltmanın yollarını bulamazsak "bağımlılıklarımızın" farkına bile varamayacağız, köklü ve kalıcı çözüme ulaşmakta zorlanacağız. İnancı, düşüncesi, idealleri uğruna canını vermenin kutsallaştırıldığı bir toplumsal gerçeklikte iki temel zorlukla karşı karşıya kalırız. Birincisi, canını feda etmiş olanların kıymetli hatırasının ve canlarını vererek yarattıkları değerlerin manevi baskısını silip bir kenara atamayız, atmamalıyız da. İkincisi de bir düşünce, inanç uğruna çok sayıda can feda edilmişse o düşünce ve inanç, sosyolojik ve siyasi açıdan otomatikman "doğru" haline gelmez ancak bizler bunu kabul etmekte zorlanırız. Vatan uğruna, bayrak uğruna, ideoloji uğruna veya örgüt uğruna bunca can feda edilmişken yeni şeyler düşünüp yeni şeyler yapmaktan işte bu nedenle korkar, çekiniriz. Fakat artık bir noktada şuna ikna olmamız gerekiyor, gelinen aşamada tek bir evladımız bile canını boş yere feda etmedi. Yürütülen süreçte eşitlik, adalet, özgürlük ve demokrasiyi esas alan bir "kardeşlik hukuku" oluşturmaya, bir ve beraber yaşamaya odaklanmışsak kaybettiklerimizin hatırasına halel gelmeyecek demektir.

#5
Foto - Selahattin Demirtaş’ın Erdoğan ve Bahçeli’ye çağrısı olay oldu: "Kardeşim" diyerek başladı ve...

Dolayısıyla tüm taraflara ve sürecin ana aktörleri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP lideri Bahçeli'ye ve PKK kurucu lideri Öcalan'a bir kardeşiniz, barış için çabalayan bir siyasetçi olarak sesleniyorum; lütfen somut adımlar atmaktan vazgeçmeyin, onun bunun ne dediğine bakmayın, kendinize güvenin ve 86 milyonun barışı hasretle beklediğine inanın." Ayrıca silahları tümden bırakarak dağdan inmeyi bekleyen insanlar "önder" olarak tanımladıkları Abdullah Öcalan'ın sadece güvenlik birimlerince değil siyasetçiler tarafından da ziyaret edilip dinlendiğini görmek ve bu şekilde siyasete dönüşün mümkün olduğunu ve devletin bu konuda samimi ve ciddi olduğunu görmek, güvenmek ve silahları tümden bırakmak istiyorlar. Değerli milletvekillerine de seslenmek istiyorum; gençlerimizi yıllarca dağlara, sınır ötesi operasyonlara gönderdiniz. En büyük riski onların omuzlarına yüklediniz ve ne yazık ki bazıları bunun bedelini canlarıyla, kanlarıyla ödediler. Şimdi risk alma ve bu çatışmayı kökten bitirme olanağı yakalanmışken lütfen siz de azıcık risk alın ve İmralı Adasına giderek bu meseleye noktayı koyun. Üstelik alacağınız risk gençlerimiz gibi ölüm riski de değil, azıcık siyasi risktir.

#6
Foto - Selahattin Demirtaş’ın Erdoğan ve Bahçeli’ye çağrısı olay oldu: "Kardeşim" diyerek başladı ve...

Hep birlikte cesur davranalım, son düzlükte ezberlerimize, korkularımıza takılıp da tarihi barış fırsatını zora sokmayalım lütfen. Hepinize içten selam, sevgilerimi gönderiyor, en kısa zamanda özgürlük, barış, demokrasi ve kardeşlik dolu günlerde buluşmayı umuyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boşuna ‘dikili ağacınız yok’ demiyoruz! CHP’li ‘Şırınga Özlem’ fena rezil oldu
Gündem

Boşuna ‘dikili ağacınız yok’ demiyoruz! CHP’li ‘Şırınga Özlem’ fena rezil oldu

Gazeteci Özlem Gürses, yayımladığı videoda gözyaşlarını tutamayarak “Hayalini kurduğumuz ülkeyi kuramadık, iyi bir lider çıkaramadık” sözler..
Yasağı kendisi koydu kendisi deldi! Özgür’den çocukluk arkadaşına ballı kıyak
Gündem

Yasağı kendisi koydu kendisi deldi! Özgür’den çocukluk arkadaşına ballı kıyak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in siyasi etik, hak, hukuk, adalet, parti disiplini konularında mangalda kül bırakmazken, bir yandan da kendi k..
İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi
Dünya

İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya işgal altındaki Batı Şeria'da bazı evlerin yıkımına ilişkin kararın geri çekilmesi için Amerika'da 10..
9 bin PKK'lı Türkiye'ye dönecek
Gündem

9 bin PKK'lı Türkiye'ye dönecek

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında gözler yasal düzenlemelere çevrilmişken İngiliz haber ajansı Reuters, ismi verilmeyen "üst düzey bir yetk..
"İslami dayanışma" dediler ne dayanışma kaldı ne de edep! Milli takımın forması utandırdı! İranlılar Tesettürlü, Bizimkiler Çıplak Gibi!
Gündem

“İslami dayanışma” dediler ne dayanışma kaldı ne de edep! Milli takımın forması utandırdı! İranlılar Tesettürlü, Bizimkiler Çıplak Gibi!

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda sahaya çıkan Türk Kadın Milli Takımı, İran’ı 3-0 mağlup ett..
Türkiye Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkardı! Son dakika...
Gündem

Türkiye Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkardı! Son dakika...

Türkiye İsrail Başbakanı Netanyahu ve bazı İsrailli bakanlar hakkında yakalama kararı çıkardı. 37 kişi hakkında "Soykırım" suçundan tutuklam..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23