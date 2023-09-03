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Yaşam
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Sel hayatı felç etti! Köy yolları kapandı

2023-09-03 23:39:13
Sel hayatı felç etti! Köy yolları kapandı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde etkili olan sel bir çok köy yolunu ulaşıma kapattı. Ekipler yolu açmak çalışma başlattı.

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Foto - Sel hayatı felç etti! Köy yolları kapandı

Gemerek ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış sonrası sel meydana geldi.

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Foto - Sel hayatı felç etti! Köy yolları kapandı

Sel ile birlikte gelen balçık ve kaya parçaları ilçeye bağlı Kartalkaya, Yeşilöz, Karakek, Seydin Ali, Hacıyusuf, Durgunsu, Cesurlar ve Yeniköy köylerine giden yolu Kasımbeyli mevkiinde ulaşıma kapattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yolu açmak için çalışma başlattı.

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Foto - Sel hayatı felç etti! Köy yolları kapandı

Öte yandan sel ile birlikte bir aracın yol kenarına sürüklendiği ve ekipler tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

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