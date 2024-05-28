2024-05-28 13:22:39 Sektörde yeni dönem: Otomotivde şey değişiyor!
Otomotiv sektörünün gözü 7 Temmuz’a çevrildi… Daha önce ciddi paralar ödenerek satın alınan opsiyonel kimi güvenlik uygulamaları bu tarihten itibaren standart olmak zorunda. Uzmanlara göre, Türkiye’nin de AB mevzuatına uyum çerçevesinde uygulayacağı yeni dönem eldeki otomobillerin satışını da 2. el piyasasını da doğrudan etkileyebilir… Türkiye’de ekonominin taşıyıcı kolonlarından biri olarak kabul edilen otomotiv sektörü yeni bir döneme hazırlanıyor… Avrupa Birliği’nin yeni güvenlik donanımı regülasyonu 7 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giriyor. Bu kapsamda geçmişte opsiyonel olan ve bazıları ciddi ücretler ödenerek satın alınan kimi sistemlerin sıfır araçlarda standart olması zorunlu hale geliyor. Haliyle elde kalan ve söz konusu standartları taşımayan araçların akıbeti merak ediliyor. Hem yeni gelen kuralların neleri kapsadığını hem bu durumun sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarına muhtemel etkisini Otomotiv Uzmanı Erol Şahin ile konuştuk…