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Şehit çocuklarının babalarına son vedası yürekleri dağladı

  • Şırnak'ta şehit düşen Uzman Çavuş Ünal Olgun'un cenazesi Bursa'daki baba ocağına getirildi.

  • Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğü Gabar dağında 2 asker şehit oldu. Şehit olan askerlerden 24 yaşındaki Uzman Çavuş Ünal Olgun'un na'şı memleketi olan Bursa'nın Gürsu ilçesine getirildi.

  • Şehidin cenazesi İstiklal Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'ndeki evine getirildi. 2 çocuk babası Ünal Olgun'un şahadete eriştiği gün babaannesi Suna Olgun da vefat etmişti.

  • Şehidin annesi Güleser, babası Asım Olgun ayakta durmakta güçlük çekti. Eşi Ceylan Olgun ise hayat arkadaşının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

  • Şehidin yakınlarından fenalık geçirenler oldu. Görev yeri Bingöl'den geçici görevle Şırnak'a giden Uzman Çavuş Ünal Olgun'un 3 yaşında Mesut ve 5 yaşında Ceren isminde çocukları babalarının kepini taktı.

  • Şehit, Gürsu Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gürsu Mezarlığı'na defnedilecek.

  • Şehidin çocukları babalarını böyle uğurladı

  • Şehidin çocukları babalarını böyle uğurladı

  • Şehidin çocukları babalarını böyle uğurladı

  • Şehidin çocukları babalarını böyle uğurladı

  • Şehidin çocukları babalarını böyle uğurladı

  • Şehidin çocukları babalarını böyle uğurladı

  • Şehidin çocukları babalarını böyle uğurladı

  • Şehidin çocukları babalarını böyle uğurladı

  • Şehidin çocukları babalarını böyle uğurladı

  • Şehidin çocukları babalarını böyle uğurladı

  • Şehidin çocukları babalarını böyle uğurladı

  • Şehidin çocukları babalarını böyle uğurladı

  • Şehidin çocukları babalarını böyle uğurladı

  • Şehidin çocukları babalarını böyle uğurladı

  • Şehidin çocukları babalarını böyle uğurladı

  • Şehidin çocukları babalarını böyle uğurladı

  • Şehidin çocukları babalarını böyle uğurladı

  • Şehidin çocukları babalarını böyle uğurladı

  • Şehidin çocukları babalarını böyle uğurladı

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