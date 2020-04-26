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Şehit babası oğlunun cenazesine sedyeyle katıldı

2020-04-26 13:07:02
Şehit babası oğlunun cenazesine sedyeyle katıldı

Hatay'daki cenaze töreninde koronavirüs tedbirleri uygulanırken, şehidin babası sedye ile katıldı.

#1
Foto - İki gün önce Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı bölücü teröristlerce havanla yapılan taciz atışında sözleşmeli er Ahmet İnce şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.

İki gün önce Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı bölücü teröristlerce havanla yapılan taciz atışında sözleşmeli er Ahmet İnce şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.

#2
Foto - Şehit Ahmet İnce, bugün memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Ahmet İnce, bugün memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

#3
Foto - İnce'nin cenazesi

İnce'nin cenazesi "helallik" alınması için Kırıkhan Devlet Hastanesi'nden Özyörük Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, daha sonra cenaze töreni için Kırıkhan Şehitliğine getirildi.

#4
Foto - Cuma günü komşusu ile tartıştığı sırada yaralandığı ve oğlunun şehit haberini hastanede aldığı öğrenilen baba Ali İnce ise yaralı şekilde sedye ile cenazeye katıldı. Şehidin cenazesi, aralarda mesafe bırakılarak kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cuma günü komşusu ile tartıştığı sırada yaralandığı ve oğlunun şehit haberini hastanede aldığı öğrenilen baba Ali İnce ise yaralı şekilde sedye ile cenazeye katıldı. Şehidin cenazesi, aralarda mesafe bırakılarak kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

#5
Foto - Törene katılan Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve protokol üyeleri, şehidin annesi Meryem İnce ve babası Ali İnce'ye başsağlığı diledi. Beş çocuklu ailenin en büyüğü olan şehidin, bekar olduğu öğrenildi.

Törene katılan Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve protokol üyeleri, şehidin annesi Meryem İnce ve babası Ali İnce'ye başsağlığı diledi. Beş çocuklu ailenin en büyüğü olan şehidin, bekar olduğu öğrenildi.

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