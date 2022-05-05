2022-05-05 16:50:06 Şehirde zor anlar!
Elazığ'da gök gürültülü sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Elazığ'da gök gürültülü sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Şehir genelinde etkili olan sağanak dolayısıyla bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Şehirde bazı iş yerlerinde ve sebze halinde su baskınları meydana geldi.
Şiddetli yağış nedeniyle rögarlar taşarken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Belediye ekipleri, sağanağın yol açtığı olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.
Polis ekiplerince de dikkatli olunması konusunda ikazlarda bulunuluyor.
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