2023-01-08 16:20:56 Şehirde yoğun sis
Eskişehir'de yoğun sisin etkili olduğu bölgelerde görüş mesafesi 50 metrenin altına kadar düştü.
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Eskişehir'de yoğun sisin etkili olduğu bölgelerde görüş mesafesi 50 metrenin altına kadar düştü.
Kent merkezi ve çevresinde öğle saatlerinden itibaren yaşanan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Bölge trafik ekipleri, şehir merkezi ile Eskişehir'i Ankara, Bursa ve Kütahya'ya bağlayan kara yollarında görüş mesafesinin 50 metrenin altına düşmesi nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.
Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın bazı bölümleri soğuk hava nedeniyle buz tuttu.
Hava sıcaklığın sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü kentte, Porsuk Çayı'nın Osmangazi Mahallesi'ndeki Kanlı Kavak Parkı'nın bulunduğu bölgedeki yüzeyi buz tabakasıyla kaplandı.
Porsuk'un donduğunu gören bazı vatandaşlar, fotoğraf çektirdi.
Şehirde soğuk havanın birkaç gün daha etkili olması bekleniyor.
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