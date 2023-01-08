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Hayat-Aktüel
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Şehirde yoğun sis

2023-01-08 16:20:56
Şehirde yoğun sis

Eskişehir'de yoğun sisin etkili olduğu bölgelerde görüş mesafesi 50 metrenin altına kadar düştü.

#1
Foto - Şehirde yoğun sis

Kent merkezi ve çevresinde öğle saatlerinden itibaren yaşanan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

#2
Foto - Şehirde yoğun sis

Bölge trafik ekipleri, şehir merkezi ile Eskişehir'i Ankara, Bursa ve Kütahya'ya bağlayan kara yollarında görüş mesafesinin 50 metrenin altına düşmesi nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

#3
Foto - Şehirde yoğun sis

Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın bazı bölümleri soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

#4
Foto - Şehirde yoğun sis

Hava sıcaklığın sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü kentte, Porsuk Çayı'nın Osmangazi Mahallesi'ndeki Kanlı Kavak Parkı'nın bulunduğu bölgedeki yüzeyi buz tabakasıyla kaplandı.

#5
Foto - Şehirde yoğun sis

Porsuk'un donduğunu gören bazı vatandaşlar, fotoğraf çektirdi.

#6
Foto - Şehirde yoğun sis

Şehirde soğuk havanın birkaç gün daha etkili olması bekleniyor.

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