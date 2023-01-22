2023-01-22 17:12:26 Şehirde sis ve kırağı
Ardahan'da sis ve kırağı etkili oldu.
Ardahan'da sis ve kırağı etkili oldu.
Gece başlayan ve etkisini sürdüren sis nedeniyle birçok noktada görüş mesafesi düştü.
Ardahan-Göle yolu kavşağı başta olmak üzere özellikle tarihi Ardahan Köprüsü ve Kura Nehri mevkisinde de etkisini artıran sis nedeniyle kırağı oluştu.
O anlar kameralara yansıdı.
Şehirde üç gündür aralıklarla etkili olan sis nedeniyle trafik ekipleri, Ardahan-Kars-Göle ve Ardahan-Şavşat kara yollarının bağlantılı noktalarında tedbirli olunmasını istedi.
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