Şehirde her 500 kilogram tarla atığı karşılığında bir kuzu verilecek

Kadın çiftçi olarak köylerde sıfır atık konusunda bilinç oluşturduklarını ifade eden, Tuzakçı köyünden Nadire Çakır da küçük büyük herkesin kampanyaya destek olmaya başladığını söyleyerek, "Biz, çiftçiler olarak toprağa ve hayvana önem verdiğimiz için bu proje bizi heyecanlandırdı. Bizlere, Sıfır Atık Projesinde yardımcı olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a ve Kent Konseyi'ne teşekkür ediyorum. Onların sayesinde çöp konteynerleri bizim köylerimize geldi ve bizler de birer kadın çiftçi olarak bunların başında yer alıyoruz ve diğer arkadaşlarımıza örnek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu. Bostancı Köyünden Nilgün Üsküp ise projeyi duyduklarında hemen dahil olmak istediklerini belirterek, "Çevremizde çok ekim alanı olduğu için zirai ilaç atıkları ve sifonlar var. Biz, bunları değerlendirmek istedik. Tarlada Sıfır Atık Projesi kapsamında bütün atıklarımızı konteynerlere dolduruyoruz. Her 500 kilogram atığa Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bir toklu kuzu veriliyor. Bizler için iyi bir proje oldu. Hem atıklarımız çevreyi kirletmiyor hem de bize fayda sağlıyor." dedi.