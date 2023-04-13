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Hayat-Aktüel
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Şehirde dolu ve sağanak hayatı felç etti

2023-04-13 21:07:12
Şehirde dolu ve sağanak hayatı felç etti

Elazığ’da akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, hayatı adeta felç etti.

#1
Foto - Şehirde dolu ve sağanak hayatı felç etti

Bir anda bastıran dolu yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürürken, trafikte seyir halinde olan araç sürücüleri de zor anlar yaşadı.

#2
Foto - Şehirde dolu ve sağanak hayatı felç etti

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı şiddetli yağış ve fırtına Elazığ’da aralıklarla etkili oluyor.

#3
Foto - Şehirde dolu ve sağanak hayatı felç etti

Bu çerçevede akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağmur, daha sonra doluya dönüştü.

#4
Foto - Şehirde dolu ve sağanak hayatı felç etti

Şehir merkezinde etkili olan yağmurun ardından aniden bastıran şiddetli dolu, kentin birçok noktasında hayatı durma noktasına getirdi.

#5
Foto - Şehirde dolu ve sağanak hayatı felç etti

Dolu yağışıyla birlikte her yer bembeyaz olurken, cadde ve sokaklarda seyir halinde olan sürücüler de zor anlar yaşadı.

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