2021-12-09 16:28:54 Şehir, yağan kar ile beraber beyaza büründü
Bitlis'te öğleden sonra etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.
Bitlis'te öğleden sonra etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağmur, yerini kara bıraktı.
Sıcaklığın hissedilebilir derecede düştüğü şehir, karla birlikte beyaza büründü, sürücüler ilerlemekte zorlandı. Belediye ve kara yolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için cadde ve ana arterlerde çalışma başlattı.
Uzun süre sonra kar yağması bazı şehir sakinlerini sevindirdi.
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