Şehir hayatını bırakıp köyüne döndü! 4 inekle başladı, kendi çiftliğini kurdu

Üniversitede aldığı eğitimler sayesinde üretimini arttırmak ve hayvanların hastalıklarının önüne geçmek için çalışmalar yaptığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti: "Hayvan hastalıklarına karşı çok büyük aşama kaydettim. Koruyucu hekimliği öğrendim. Aşılama programlarını yapmaya başladım. Bu sayede çiftliğimdeki hastalık oranı neredeyse sıfıra indi. Var olan arazilerimizde babam sadece arpa, buğday ekimi yapıyordu. Bunu da geleneksel yöntemlerle yaptığı için verimler biraz daha düşük kalıyordu. Bunun için arazilerimin yarısına kesif yem için arpa ektim. Geri kalan kısmına da yeşil ot olan tritikale bitkisini ektim. Böylece çiftliğimdeki kaba yem ihtiyacı için dışa olan bağımlılığımı neredeyse bitirdim. Arpa ihtiyacımı da daha verimli bir çeşit ekerek yılda 17-18 ton olan üretimi 26 tonlara kadar çıkardım."