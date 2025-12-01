Şehir hayatını bırakıp köyüne döndü! 4 inekle başladı, kendi çiftliğini kurdu

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden 2020 yılında mezun olan 31 yaşındaki Yılmaz, ailesinin bıraktığı büyükbaş hayvancılığı devam ettirme kararı aldı. İşe başlamak için araştırmalar yapan Yılmaz, 2022 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının "Uzman Eller Projesi"ne başvurdu. Projesi onaylandıktan sonra hak kazandığı hibe desteğiyle 4 inek alan Yılmaz, ailesinden kalan Susuzören köyündeki ahırda üretime başladı. Faizsiz kredi imkanlarından faydalanarak hayvan sayısını 28'e çıkaran Yılmaz, daha büyük bir yerde üretime devam etmek için 2024 yılında aynı köyde 700 metrekarelik bir alan kiraladı. Gerekli çalışmalarının ardından burayı üretime uygun hale getiren Yılmaz, tesisinde 45 büyükbaş hayvana ulaştı. İnek ve buzağılarının bakımıyla kendisi ilgilenen Yılmaz, ailesine ait arazilerde yetiştirdiği ürünlerle hayvanlarının yem ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor. Yılmaz, ailesinin yıllarca yaptığı işi sürdürmek için köyüne yerleştiğini ve hayvancılığa başladığını söyledi. Ailesinin başlarda bu işi yapmasını istemediğini, çevresindekilerin de "sen mühendissin, hayvan dışkısı mı atacaksın" diyerek tepki gösterdiğini anlatan Yılmaz, buna rağmen yoluna devam ettiğini belirtti.