Şehir farklı rezalet aynı! Ayyaşlar yolda vatandaşın canı darda

Tüm kötülüklerin anası olan, İslam’ın kesin bir dille bütün versiyonlarını yasakladığı, her gün çok sayıda kazaya, cinayete, toplumsal felakete neden olan, yuvaları dağıtan, insanları karamsar bir psikolojiye iten ve daha saymakla bitmeyecek türlü rezilliğe neden olan alkol belası, dün gece 4 şehri ayağa kaldırdı. Bursa, Aksaray, Çorum ve Adıyaman’da alkollü sürücüler nedeniyle yaşananlar ağızları açık bıraktı. Bunca skandala rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, iktidara gelmeleri durumunda alkollü içeceğe indirim yapmayı vaat etmesi de CHP’nin toplum hassasiyetleriyle ilgilenmediğini, popülist söylemlerle halkın canını hiçe saydığını, yönetime gelmeleri durumunda ülkeyi ne denli kaosa sürükleyeceklerini bir kez daha gözler önüne serdi.