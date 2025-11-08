  • İSTANBUL
Şehir farklı rezalet aynı! Ayyaşlar yolda vatandaşın canı darda

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Şehir farklı rezalet aynı! Ayyaşlar yolda vatandaşın canı darda

Tüm kötülüklerin anası olan, İslam’ın kesin bir dille bütün versiyonlarını yasakladığı, her gün çok sayıda kazaya, cinayete, toplumsal felakete neden olan, yuvaları dağıtan, insanları karamsar bir psikolojiye iten ve daha saymakla bitmeyecek türlü rezilliğe neden olan alkol belası, dün gece 4 şehri ayağa kaldırdı. Bursa, Aksaray, Çorum ve Adıyaman’da alkollü sürücüler nedeniyle yaşananlar ağızları açık bıraktı. Bunca skandala rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, iktidara gelmeleri durumunda alkollü içeceğe indirim yapmayı vaat etmesi de CHP’nin toplum hassasiyetleriyle ilgilenmediğini, popülist söylemlerle halkın canını hiçe saydığını, yönetime gelmeleri durumunda ülkeyi ne denli kaosa sürükleyeceklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

1
#1
Foto - Şehir farklı rezalet aynı! Ayyaşlar yolda vatandaşın canı darda

İlk rezalet Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşandı. Polis ekiplerinin trafik uygulamasından kaçmaya çalışan alkollü sürücü, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu durduruldu. Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü, otomobilden inmeyerek Polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

#2
Foto - Şehir farklı rezalet aynı! Ayyaşlar yolda vatandaşın canı darda

Trafik uygulama noktasında dur ihtarına uymayan 16 SYG 07 plakalı otomobilin sürücüsü M.K., kaçmaya çalışırken Polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu durduruldu.

#3
Foto - Şehir farklı rezalet aynı! Ayyaşlar yolda vatandaşın canı darda

İşlem yapmak amacıyla sürücünün araçtan inmesini isteyen Polis ekiplerine karşı direnen sürücü, ekiplerin sabırlı ısrarları karşısında uzun süreli tartışmadan sonra araçtan indi.

#4
Foto - Şehir farklı rezalet aynı! Ayyaşlar yolda vatandaşın canı darda

Alkolmetreye üflemeyi reddeden M.K.'nın sürücü belgesinin daha önce de men edildiği tespit edildi.

#5
Foto - Şehir farklı rezalet aynı! Ayyaşlar yolda vatandaşın canı darda

Polis ekipleri, sürücünün ehliyetine 2 yıl daha el koyarken, 63 bin 911 TL idari para cezası uyguladı.

#6
Foto - Şehir farklı rezalet aynı! Ayyaşlar yolda vatandaşın canı darda

Otomobil ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

#7
Foto - Şehir farklı rezalet aynı! Ayyaşlar yolda vatandaşın canı darda

Aksaray'dan da benzer bir haber geldi. polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, 15 kilometre süren takibin ardından kaza yapınca yakalandı. 1.45 promil alkollü olduğu belirlenen ehliyetsiz sürücüye 49 bin lira ceza kesildi.

#8
Foto - Şehir farklı rezalet aynı! Ayyaşlar yolda vatandaşın canı darda

Hırsızlık ve asayiş olaylarını karşı devriye görevini yapan ekipler, şüphe üzerine durdurmak istedikleri 68 FH 298 plakalı otomobilin sürücüsü, ihtara uymayarak kaçmaya başladı.

#9
Foto - Şehir farklı rezalet aynı! Ayyaşlar yolda vatandaşın canı darda

Polisin takip ettiği sürücü, otomobiliyle ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

#10
Foto - Şehir farklı rezalet aynı! Ayyaşlar yolda vatandaşın canı darda

Yaklaşık 15 kilometre süren takip sırasında sürücü, Fatih Mahallesi'nde aracının kontrolünü kaybetti. Otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek kaldırıma çarptı.

#11
Foto - Şehir farklı rezalet aynı! Ayyaşlar yolda vatandaşın canı darda

Kaza sonrası sürücü Hikmet Efe Can Ü. (18) ile arkadaşı Özcan İ. (25), gözaltına alındı. Sürücünün yapılan kontrolünde 1.45 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan ve 'dur' ihtarına uymamaktan 49 bin lira ceza kesilirken, araç çekici ile otoparka çekildi.

#12
Foto - Şehir farklı rezalet aynı! Ayyaşlar yolda vatandaşın canı darda

Çorum'da ise, alkollü araç kullandığı belirlenen sürücüye 55 bin 347 lira para cezası uygulandı, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

#13
Foto - Şehir farklı rezalet aynı! Ayyaşlar yolda vatandaşın canı darda

Bahçelievler Mahallesi Madeniş 4. Sokak'ta devriye görevi yapan trafik ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Yapılan kontrolde sürücü V.T'nin (29) 4,83 promil alkollü olduğu, daha önce de alkollü araç kullanması nedeniyle sürücü belgesine el konulduğu tespit edildi. Polis, V.T'ye "ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak" suçlarından toplam 55 bin 347 lira para cezası verdi, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. İşlemleri için polis merkezine götürülen V.T'nin kullandığı minibüs trafikten men edilerek çekici ile otoparka götürüldü.

#14
Foto - Şehir farklı rezalet aynı! Ayyaşlar yolda vatandaşın canı darda

Dün gece alkolün neden olduğu rezilliklere dair son haber ise Adıyaman’dan geldi. dinilen bilgilere göre, Efe Sirac D. (18), idaresindeki 02 BJ 002 plakalı otomobil, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Yukarı Çöplü mevkiinde sola dönüş yapacağı esnada Ali L. (66), idaresindeki 08 DF 006 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Ali L., Efe Sirac D., ile araçlarda bulunan Zeynep L. (60), ve Barın I. (18), yaralandı.

#15
Foto - Şehir farklı rezalet aynı! Ayyaşlar yolda vatandaşın canı darda

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken sürücü Efe Sirac D’nin alkollü olduğu öğrenildi.

