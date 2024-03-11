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Otomotiv
29
Segmentinin hâkimi Passat Türkiye’de! Yenilenen otomobil neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

2024-03-11 19:00:26
Segmentinin hâkimi Passat Türkiye’de! Yenilenen otomobil neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

Bugüne kadar dünya çapında 34 milyondan fazla satış adedine ulaşan Volkswagen’in başarılı modeli Passat, dokuzuncu neslinde teknoloji, kalite ve tasarım açısından yepyeni bir seviyeye çıkarak artık daha premium bir model haline geldi. Önemli ölçüde iyileştirilen standart donanımı ve çok sayıda teknoloji güncellemesiyle Yeni Passat, Volkswagen Yetkili Satıcılarında yerini aldı. Passat, Türkiye’de 1.5 eTSI 150 PS DSG hafif hibrit turbo benzinli, 2.0 TDI SCR 193 PS 4M DSG turbo dizel ve 2.0 TSI 265 PS 4M DSG turbo benzinli motor seçenekleriyle satışa sunuldu.

#1
Foto - Segmentinin hâkimi Passat Türkiye’de! Yenilenen otomobil neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

Hem üst sınıf bir makam aracı, hem de çok yönlü bir aile aracı: Yeni Passat aynı anda birçok farklı ihtiyaç ve beklentiye yanıt veriyor. Artan boyutları, iyileşen iç malzeme kalitesi ve üzerinde yükseldiği yenilikçi MQB Evo platformu ile bir üst sınıfın gereksinimlerini karşılayabilecek bir yapı ortaya koyuyor ve kendi segmentinin sınırlarını aşıyor.

#2
Foto - Segmentinin hâkimi Passat Türkiye’de! Yenilenen otomobil neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

Yeni Passat, bir önceki nesline kıyasla tam 144 mm uzayarak, toplam 4.917 mm uzunluğa ulaşıyor. Böylece şimdiye kadarki en görkemli Passat olarak karşımıza çıkıyor. Günümüz şartlarında dahi cömert bir iç hacme sahip olan önceki nesliyle karşılaştırıldığında arkada 50 mm daha fazla diz mesafesi sunuyor. Ayrıca önceki nesline kıyasla 40 litre daha genişleyerek 690 litreye ulaşan geniş bagaj hacmi, arka koltuklar yatırıldığında 1.920 litreye kadar çıkabiliyor.

#3
Foto - Segmentinin hâkimi Passat Türkiye’de! Yenilenen otomobil neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

Tüm detayları özenle düşünülerek baştan yaratılan yeni aerodinamik tasarım ve MQB Evo platformunun avantajları sayesinde, Yeni Passat’ın hava sürtünme katsayısı 0,31’den 0,25’e düşüyor. Havaya karşı gösterilen dirençte böylesine büyük bir iyileşmenin sonucunda, eski nesline kıyasla çok daha sessiz, konforlu ve ekonomik bir sürüş sağlanıyor.

#4
Foto - Segmentinin hâkimi Passat Türkiye’de! Yenilenen otomobil neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

Yüksek kaliteli iç yüzeyler, yeni geliştirilen koltuklar ve etkili ses yalıtımı sayesinde kalite hissi ve konfor yeni bir seviyeye ulaşıyor. Yeni Passat’ın Elegance ve R-Line donanımlarında standart olarak sunulan 10 odacıklı pnömatik basınçlı masaj özelliğine sahip yeni “ergoActive Plus” elektrikli, hafızalı ve “Varenna” deri ön koltuklar, ısıtma ve havalandırma özelliğine de sahip. Bu donanımlarda aynı zamanda arka koltuklarda ısıtma özelliği de bulunmaktadır.

#5
Foto - Segmentinin hâkimi Passat Türkiye’de! Yenilenen otomobil neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

Otomatik koltuk iklimlendirme modu, koltukların sıcaklık ve nem sensörleri sayesinde soğutma veya ısıtma ihtiyacını algılıyor ve iklimi buna göre kontrol ediyor. Ayrıca yeni nesil ses yalıtımlı ön ve yan camlarla katkısıyla da Yeni Passat sürücü ve yolcularına oldukça sessiz bir yolculuk vadediyor.

#6
Foto - Segmentinin hâkimi Passat Türkiye’de! Yenilenen otomobil neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

Elektronik aktif süspansiyon kontrolü, sürekli olarak yol koşullarına ve sürüş durumuna tepki vermek için; direksiyon, frenleme ve ivmelenme gibi parametreleri dikkate alıyor. Her tekerlek için ideal sönümleme tek tek hesaplanıyor ve milisaniyeler içinde amortisörler tarafından ideal hidrolik basıncı ayarlanıyor.

#7
Foto - Segmentinin hâkimi Passat Türkiye’de! Yenilenen otomobil neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

Sürücü, DCC Pro sistemini çok konforludan çok sportife kadar geniş bir yelpazede kişiselleştirme seçeneğine sahip. Eski adaptif şasi kontrol sistemi “DCC”de olan 1 valfli amortisörlerin aksine, yeni Gelişmiş Adaptif Şasi Kontrol Sistemi “DCC Pro”daki amortisörler iki valfe sahip. Bu sistem ayrı basınç ve sönümleme kontrolü için uyarlanmış bir kontrol algoritmasıyla çalışıyor.

#8
Foto - Segmentinin hâkimi Passat Türkiye’de! Yenilenen otomobil neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

İki valfli amortisörler, sönme ve sıkıştırma aşamalarını daha hassas kontrol ederken; aynı zamanda daha iyi ve sessiz bir çalışma gerçekleştiriyor. İki valfli ve elektronik kontrollü süspansiyonlar önceden yalnızca premium ve lüks segmentte kullanılırken; Yeni Passat kullanıcılarına kötü yol koşullarında bile son derece keyifli bir sürüş deneyimi ve güven hissi vadediyor.

#9
Foto - Segmentinin hâkimi Passat Türkiye’de! Yenilenen otomobil neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

Passat’ın dokuzuncu nesli, yepyeni bir kabin mimarisiyle sürücü ve yolcularını karşılıyor. Yeni Passat, MQB Evo platformu sayesinde “shift by wire” teknolojisini şık bir vites kontrol kumandasıyla birleştiriyor. DSG vites komutları, direksiyon arkasına yerleştirilen bir vites kontrol kumandası aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

#10
Foto - Segmentinin hâkimi Passat Türkiye’de! Yenilenen otomobil neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

Sezgisel kullanım prensibiyle; kol ileri doğru çevrilerek Drive “D”, geriye doğru çevrilerek Rear “R” konumuna alınabiliyor. Park “P” konumu ise, direksiyon kontrol kumandasının yan tarafındaki butona basılarak etkinleştiriliyor.

#11
Foto - Segmentinin hâkimi Passat Türkiye’de! Yenilenen otomobil neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

Modüler Bilgi-Eğlence sistemi en yeni nesil MIB4 yazılım tabanında geliştirilmiş. Tüm donanımlarda standart sunulan 12,9 inç boyutundaki yeni sistemde grafik tasarımı, tepki süresi ve ekran çözünürlüğü iyileştirilerek; sezgisel kullanım kolaylığı sunuluyor.

#12
Foto - Segmentinin hâkimi Passat Türkiye’de! Yenilenen otomobil neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

Ana ekran tasarımı, artık farklı uygulamaları aynı anda görüntülemeye ve kullanabilmeye olanak sağlıyor. Kişiselleştirilebilir kutucuk yerleşimi sayesinde, dilediğiniz uygulamanın ön izleme ve kısayol görüntüsü ana ekrana taşınabiliyor.

#13
Foto - Segmentinin hâkimi Passat Türkiye’de! Yenilenen otomobil neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

Alt kısımdaki aydınlatmalı ve “touch slider” özellikli dokunmatik panel sayesinde, ses ve sıcaklık ayarı kolayca yapılabiliyor. Aynı zamanda çift parmak ile çift dokunuş hareketi yapılarak koltuk ısıtma aktif edilebiliyor.

#14
Foto - Segmentinin hâkimi Passat Türkiye’de! Yenilenen otomobil neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

Passat’ta çok sayıda geliştirilmiş sürüş ve güvenlik asistan sistemleri standart olarak sunuluyor. Bunlar arasında; Adaptif hız sabitleyicisi "ACC", Ön bölge asistanı "Front Assist", Şerit değiştirme asistanı "Side Assist" ve arka bölge yaya tanıma asistanı, Şerit takip asistanı "Lane Assist", Akıllı park asistanı “Park Assist Plus” teknolojileri bulunuyor.

#15
Foto - Segmentinin hâkimi Passat Türkiye’de! Yenilenen otomobil neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

#16
Foto - Segmentinin hâkimi Passat Türkiye’de! Yenilenen otomobil neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

Yeni Passat, Türkiye’de 3 farklı motor tipi ile satışa sunuluyor. Hafif hibrit teknolojisine sahip 1.5 eTSI motor 150 PS güç ve 250 Nm tork değeri üretiyor. 4 tekerden çekiş sistemi, 4Motion hem 2.0 TDI hem de 2.0 TSI motorda standart olarak yer alıyor. 2.0 TDI motor 193 PS güç ve 400 Nm tork üretirken, yüksek performansı ile öne çıkan ve 265 PS güç üreten 2.0 TSI motor ise 400 Nm tork üretiyor ve 0'dan 100 km/s hıza 5,6 saniyede çıkabiliyor.

#17
Foto - Segmentinin hâkimi Passat Türkiye’de! Yenilenen otomobil neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

Yeni Passat, Business, Elegance ve R-Line donanım seviyeleriyle müşterilerle buluşuyor. Passat tüm donanım seviyelerinde, arka planda yenilenmiş bir yazılıma sahip yeni nesil 12.9” bilgi ve eğlence sistemi ve 10.25’’ dijital gösterge paneli “Active Info Display” ile sunuluyor.

#18
Foto - Segmentinin hâkimi Passat Türkiye’de! Yenilenen otomobil neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

Volkswagen’in IQ.DRIVE sürüş destek sistemleri kapsamında geliştirilen; şerit takip asistanı “Lane Assist”, yaya ve araç algılama özelliklerine sahip acil durum frenleme sistemi “Front Assist”, dinamik trafik işareti algılama sistemi “Dynamic Road Sign Display”, gelişmiş dikkat ve yorgunluk algılama sistemi “Driver Attention Monitor”, Yeni Passat’ın tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor.

#19
Foto - Segmentinin hâkimi Passat Türkiye’de! Yenilenen otomobil neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

Business donanım paketinde; 17 inç alüminyum alaşım jantlar yer alıyor. Ayrıca bu donanım seviyesinde, kablosuz şarj ünitesi, bagaj yönetim sistemi, 3 odacıklı pnömatik basınçlı masaj özelliğine sahip “Artvelours Eco” alcantara döşemeli koltuk öne çıkan özellikler arasında.

#20
Foto - Segmentinin hâkimi Passat Türkiye’de! Yenilenen otomobil neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

Elegance donanım paketinde; alüminyum alaşım jantlar 18 inçe yükseliyor. Passat’ta yenilenen IQ. LIGHT LED Matrix farlar ve Dinamik Uzun Far Asistanı "Dynamic Light Assist" ile aydınlatma performansı bir adım daha ileriye gidiyor.

#21
Foto - Segmentinin hâkimi Passat Türkiye’de! Yenilenen otomobil neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

Ön kısımda Volkswagen logosuna doğru uzanan yatay LED ışık şeridi Elegance donanım seviyesinden itibaren araca daha göz alıcı bir görünüm kazandırıyor. Bu donanımdan itibaren standart olarak sunulan panoramik cam tavan ile aracın yaşam alanı daha ferah bir hale geliyor.

#22
Foto - Segmentinin hâkimi Passat Türkiye’de! Yenilenen otomobil neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

10 odacıklı pnömatik basınçlı masaj programlama özelliğine sahip yeni “ergoActive Plus” elektrikli, hafızalı, ısıtma ve havalandırma özelliğine sahip “Varenna” deri ön koltuklar ve ısıtma özellikli arka koltuklar bu donanımın diğer dikkat çekici özellikleri arasında yer alıyor.

#23
Foto - Segmentinin hâkimi Passat Türkiye’de! Yenilenen otomobil neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

R-Line donanım paketinde ise; spor süspansiyon, Sürüş Profil Seçimi "Driving Profile Selection" ile sürücülere sportif sürüş deneyimi sunuluyor.

#24
Foto - Segmentinin hâkimi Passat Türkiye’de! Yenilenen otomobil neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

İçeride, "R" logolu progresif direksiyon, R-Line özel tasarım spor koltukları, alüminyum pedallar ve siyah tavan döşemesi; dışarıda ise "R-Line" özel tasarım ön ve arka tamponlar, 19 inçlik Leeds jantlar, ön radyatör ızgarası ve yan aynaların altındaki R logosu öne çıkıyor.

#25
Foto - Segmentinin hâkimi Passat Türkiye’de! Yenilenen otomobil neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

#26
Foto - Segmentinin hâkimi Passat Türkiye’de! Yenilenen otomobil neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

#27
Foto - Segmentinin hâkimi Passat Türkiye’de! Yenilenen otomobil neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

#28
Foto - Segmentinin hâkimi Passat Türkiye’de! Yenilenen otomobil neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

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