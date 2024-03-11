Segmentinin hâkimi Passat Türkiye’de! Yenilenen otomobil neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

Hem üst sınıf bir makam aracı, hem de çok yönlü bir aile aracı: Yeni Passat aynı anda birçok farklı ihtiyaç ve beklentiye yanıt veriyor. Artan boyutları, iyileşen iç malzeme kalitesi ve üzerinde yükseldiği yenilikçi MQB Evo platformu ile bir üst sınıfın gereksinimlerini karşılayabilecek bir yapı ortaya koyuyor ve kendi segmentinin sınırlarını aşıyor.