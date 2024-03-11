2024-03-11 19:00:26 Segmentinin hâkimi Passat Türkiye’de! Yenilenen otomobil neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?
Bugüne kadar dünya çapında 34 milyondan fazla satış adedine ulaşan Volkswagen’in başarılı modeli Passat, dokuzuncu neslinde teknoloji, kalite ve tasarım açısından yepyeni bir seviyeye çıkarak artık daha premium bir model haline geldi. Önemli ölçüde iyileştirilen standart donanımı ve çok sayıda teknoloji güncellemesiyle Yeni Passat, Volkswagen Yetkili Satıcılarında yerini aldı. Passat, Türkiye’de 1.5 eTSI 150 PS DSG hafif hibrit turbo benzinli, 2.0 TDI SCR 193 PS 4M DSG turbo dizel ve 2.0 TSI 265 PS 4M DSG turbo benzinli motor seçenekleriyle satışa sunuldu.