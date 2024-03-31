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Seçimden ilginç manzara! Bakın oy kullanmaya nasıl gitti

2024-03-31 12:47:47
Seçimden ilginç manzara! Bakın oy kullanmaya nasıl gitti

İstanbul'da bir vatandaş oy kullanmaya beraberindeki süs tavuğu ile gitti.

#1
Foto - Seçimden ilginç manzara! Bakın oy kullanmaya nasıl gitti

İstanbul'da 60 yaşındaki bir vatandaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına omzunda süs tavuğu ile gitti. Üsküdar Acıbadem Mahallesi'ndeki Mihriban Suat Bedük İlkokulu'na oy vermek için giden Çetin Erdoğan, yanındaki süs tavuğuyla dikkat çekti.

#2
Foto - Seçimden ilginç manzara! Bakın oy kullanmaya nasıl gitti

Paçalı Gezgin ismini verdiği "Sultan" cinsi tavuğunu omzunda gezdiren Erdoğan, oyunu kullandı.

#3
Foto - Seçimden ilginç manzara! Bakın oy kullanmaya nasıl gitti

Oy kullanmak için okulda bulunan vatandaşlar ile görevliler, tavuğuyla sandık başına giden Erdoğan'ın görüntülerini çekmek için uzun süre okulun bahçesinde bekledi. Erdoğan, tavuğu ile sabah evden çıkıp okulun yolunu tuttuğunu ve normal zamanlarda da "Paçalı Gezgin"i yanından ayırmadığını söyledi.

#4
Foto - Seçimden ilginç manzara! Bakın oy kullanmaya nasıl gitti

Tavuğunun oy kullanmadaki ikinci tecrübesi olduğunu ve daha önce de genel seçimlerde birlikte sandık başına gittiklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Hayırlısıyla geldik, oyumuzu attık. Bu da benim paçalı tavuğum Gezgin. Ayrılmıyor benden. Dolaşmaya, işe her yere beraber gidiyoruz. Genel seçimlerde de oy kullandık. Vatandaş olarak bunu kabul etmiyorlar ama benimle birlikte oy kullandık. Kurban Bayramı’nda bir yaşına girecek. Üç torunum var, bir de bu oldu, etti 4 torun." Oyunu kullanan Erdoğan, beraberindeki Paçalı Gezgin ile okuldan ayrıldı.

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