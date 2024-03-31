Seçimden ilginç manzara! Bakın oy kullanmaya nasıl gitti

Tavuğunun oy kullanmadaki ikinci tecrübesi olduğunu ve daha önce de genel seçimlerde birlikte sandık başına gittiklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Hayırlısıyla geldik, oyumuzu attık. Bu da benim paçalı tavuğum Gezgin. Ayrılmıyor benden. Dolaşmaya, işe her yere beraber gidiyoruz. Genel seçimlerde de oy kullandık. Vatandaş olarak bunu kabul etmiyorlar ama benimle birlikte oy kullandık. Kurban Bayramı’nda bir yaşına girecek. Üç torunum var, bir de bu oldu, etti 4 torun." Oyunu kullanan Erdoğan, beraberindeki Paçalı Gezgin ile okuldan ayrıldı.