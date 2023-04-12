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Seçim beyannamesi dünya basınında! Erdoğan meydan okudu

2023-04-12 11:24:49
Seçim beyannamesi dünya basınında! Erdoğan meydan okudu

Dün Ankara'da çoşkulu bir törenle kamuoyuna tanıtılan seçim beyannamesi dünya basınında geniş yer buldu. Erdoğan'ın yeniden meydan okuduğu ifade edilirken, birçok basın kuruluşu Mehmet Şimşek detayına da yer verdi.

#1
Foto - Seçim beyannamesi dünya basınında! Erdoğan meydan okudu

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 Ak Parti seçim beyannamesi maddeleri açıklandı. Deprem yaralarının sarılmasına dönük adımların öne çıkacağı seçim beyannamesi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen programla kamuoyuyla paylaşıldı. 14 Mayıs seçimlerini yakından takip eden uluslararası medya kuruluşları, Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer ayırdı.

#2
Foto - Seçim beyannamesi dünya basınında! Erdoğan meydan okudu

Bloomberg: Seçim sonrasıyla ilgili ipuçları Bloomberg, "Erdoğan'ın ekonomi manifestosunda seçim sonrası yola ilişkin ipuçları var" dedi. Dış politikadan enerjiye geniş bir yelpazeyi kapsayan taslakla, AK Parti'nin sandıklardan birinci çıkması durumunda iddialı planların ortaya konulacağı belirtildi ve şöyle denildi: Güçlü ekonomi ekibi kurulacak '(Taslak) 14 Mayıs seçimlerinden sonra güçlü bir ekonomi ekibi kurma taahhüdünü de içeriyor. Enflasyonu mevcut yüzde 50,5'ten tek hanelere indirmeyi ve işsizliği yüzde 7'ye çekmeyi de içeren hedefler taahhüt edildi.' Mehmet Şimşek için 'piyasa dostu' nitelemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçen hafta, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi alanındaki çalışmalara katkı sunacağını söylediği anımsatıldı. Şimşek'ten "piyasa dostu" şeklinde bahsedildi. Ankara'da düzenlenen etkinlikte binlerce partiliye seslenen Erdoğan'ın, "Yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla, cari fazlayla ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz." ifadeleri aktarıldı. 2028 için ihracat hedefi 400 milyar dolar Diğer seçim taahhütleri de haberde şu şekilde sıralandı: 2028 yılına kadar ihracat hedefi, geçen yılki 254 milyar dolardan 400 milyar dolara yükseltildi. Finansal araçlar geliştirilerek lira tasarrufu artırılacak. Telekomünikasyona 67 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Yeni anayasa çabalarına dair ipuçları var. AK Parti, ülkedeki yaklaşık 5 milyon Suriyeli mültecinin sayısını azaltmak için çalışacak.

#3
Foto - Seçim beyannamesi dünya basınında! Erdoğan meydan okudu

Reuters: Enflasyonu tek hanelere indirecek Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, enflasyonu düşürme vaadine seçim kampanyasında yer verdiğini paylaştı. Erdoğan'ın, "Enflasyonu tek hanelere indireceğiz ve ülkemizi bu sorundan mutlaka kurtaracağız." dediği belirtildi. Şimşek'in koordinasyonundaki ekip çalışıyor Şimşek'e işaret edilen haberde, Erdoğan'ın, eski Maliye Bakanı'nın koordinasyonunda bir ekibin ekonomi politikalarını güçlendirme üzerinde çalıştığını söylediği kaydedildi. 56 yaşındaki Şimşek'in "uluslararası yatırımcılar tarafından çok saygı duyulan" bir isim olduğu vurgulandı. BBC de Erdoğan'ın seçim startını verdiğine dair bilgiyi okurlarıyla paylaştı. Ekonomik büyüme taahhüdü El Cezire ise "Ekonomi, Erdoğan'ın Türkiye seçimleri manifestosunun başında geliyor" başlığı ile verdiği haberde "Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde iktidardaki yirmi yılını uzatmak isterken, partisinin enflasyonu tek haneli rakamlara indirme ve ekonomik büyümeyi artırma taahhüdüyle yeniden seçim kampanyasını başlattı" ifadeleri yer aldı.

#4
Foto - Seçim beyannamesi dünya basınında! Erdoğan meydan okudu

Ayasofya detayı Yunan Skai televizyonu ise seçim beyannamesi haberinde Ayasofya detayına yer verdi. Yunan televizyonu Erdoğan'ın konuşmasından Ayasofya ile ilgili kısmı alıntıladı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada Ayasofya Camii'nin yapılmasından duyduğu memnuniyeti bir kez daha dile getirerek, "Geçmişte 'bu coğrafyada yapılamaz, cesaret edemezler' derlerdi. Her şeyin yapılabileceğini kanıtladık."

#5
Foto - Seçim beyannamesi dünya basınında! Erdoğan meydan okudu

"Erdoğan hala kazanıyor" Yunan ERT News ise 'Son anketlere göre Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki depremlerin ardından kaybettiği zemini seçimlere 33 gün kala kazanıyor' değerlendirmesinde bulundu. Capital.gr 'Erdoğan'ın Seçim beyannamesi, 2028'de 1,5 trilyon dolarlık GSYİH ve tek haneli enflasyon hedefliyor' derken Proto Thema şu değerlendirmede bulundu; 'Türkiye'deki son anketler, 14 Mayıs seçimleri öncesinde Recep Tayyip Erdoğan için olumlu görünüyor. Türkiye cumhurbaşkanı aradaki farkı kapatıyor gibi görünüyor ve şimdi rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir üstünlüğü var."

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