Seçim beyannamesi dünya basınında! Erdoğan meydan okudu

Bloomberg: Seçim sonrasıyla ilgili ipuçları Bloomberg, "Erdoğan'ın ekonomi manifestosunda seçim sonrası yola ilişkin ipuçları var" dedi. Dış politikadan enerjiye geniş bir yelpazeyi kapsayan taslakla, AK Parti'nin sandıklardan birinci çıkması durumunda iddialı planların ortaya konulacağı belirtildi ve şöyle denildi: Güçlü ekonomi ekibi kurulacak '(Taslak) 14 Mayıs seçimlerinden sonra güçlü bir ekonomi ekibi kurma taahhüdünü de içeriyor. Enflasyonu mevcut yüzde 50,5'ten tek hanelere indirmeyi ve işsizliği yüzde 7'ye çekmeyi de içeren hedefler taahhüt edildi.' Mehmet Şimşek için 'piyasa dostu' nitelemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçen hafta, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi alanındaki çalışmalara katkı sunacağını söylediği anımsatıldı. Şimşek'ten "piyasa dostu" şeklinde bahsedildi. Ankara'da düzenlenen etkinlikte binlerce partiliye seslenen Erdoğan'ın, "Yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla, cari fazlayla ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz." ifadeleri aktarıldı. 2028 için ihracat hedefi 400 milyar dolar Diğer seçim taahhütleri de haberde şu şekilde sıralandı: 2028 yılına kadar ihracat hedefi, geçen yılki 254 milyar dolardan 400 milyar dolara yükseltildi. Finansal araçlar geliştirilerek lira tasarrufu artırılacak. Telekomünikasyona 67 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Yeni anayasa çabalarına dair ipuçları var. AK Parti, ülkedeki yaklaşık 5 milyon Suriyeli mültecinin sayısını azaltmak için çalışacak.