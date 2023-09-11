Sebahattin Amca gençlere taş çıkarttı! 73 yaşında ehliyetine kavuştu

2018 yılında ilk arabasını alan 73 yaşındaki Sebahattin Bozbulut, daha önce kırsal Yeniceköy mahallesinde ehliyetsiz olarak traktör kullanarak tarlasına gidip geliyordu. Aracını ilk aldığı dönemde ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı ceza alan adam, bir sürücü kursuna başvurmaya karar verdi. 2018 yılında ehliyet almak için İnegöl’deki bir sürücü kursuna başvuran Bozbulut, burada 4 kurs dosyasından 16 kez sınava girip başarısız oldu. 2023 yılı Ocak ayında İnegöl’de faaliyet gösteren diğer bir Sürücü Kursuna başvuran Sebahattin Bozbulut, burada da 3 dosyadan 12 kez girdiği yazılı sınavda başarısız oldu. Vazgeçmeyen Sebahattin amca, 8. dosyasının ikinci hakkında sınavı geçerek ehliyet almayı hak kazandı. Ehliyetini alan Bozbulut, sürücü Kursuna giderek ehliyeti almasında kendisine yardımcı olan kurs öğretmenlerine ve kurs sahibi Tahir Bulut’a teşekkür etti.