Sebahattin Amca gençlere taş çıkarttı! 73 yaşında ehliyetine kavuştu

Sürücü Kursu sahibi Tahir Bulut ise, “Yanımızda bulunan Sebahattin amcamız 73 yaşında ve daha önce bir sürücü kursunda şansını denemiş. Ancak ehliyet almaya muvaffak olamamış. Bize geldi, ‘benimle özel olarak ilgilenirseniz ben sizin kursunuza yazılarak ehliyet almak istiyorum’ dedi. Bu yaşta bir abimize yardımcı olmak bizim için de çok önemliydi. Ona özel bir eğitim programı hazırladık ve kendisi de o eğitimde çok başarılı oldu. Sonucunda da ehliyet almaya hak kazandı ve araç kullanmaya başladı. Ben bu olayın bütün gençlere örnek olmasını istiyorum. Sebahattin amcamız bu yaşında bunu başardığına göre bütün kardeşlerimizin de yapacağının ispatı budur. Sebahattin amcamıza da hayırlı olsun diliyorum. Kazasız belasız en güzel günlerde kullanmasını diler, hayat boyu sağlıklı bir şekilde devam etmesini temenni ederim” diye konuştu.