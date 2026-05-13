Savunma ve enerjide yeni dönem hazırlığı! Türkiye, hiç hesapta olmayan adımı atıyor: Tam 15 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle, çok sayıda bakan ve 200 firmadan 400'den fazla Belçikalı iş insanı ile birlikte Türkiye'ye gelen Belçika kraliçesi Mathilde'in katılımlarıyla gerçekleştirilen "Belçika Ekonomi Misyonu" kapsamında, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenen üst düzey temaslarda; Türkiye-Belçika ekonomik ve ticari ilişkilerinin stratejik boyutu kapsamlı şekilde ele alındı. Görüşmelerde; ticaret hacminin 15 milyar dolara yükseltilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve enerjiden savunma sanayiine, lojistikten dijital ve yeşil dönüşüme kadar birçok alanda iş birliğinin daha da güçlendirilmesi yönündeki güçlü irade bir kez daha teyit edildi. Ticaret Bakanı Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetleriyle Türkiye ye ziyaret eden Belçika Kraliçesi Mathilde ve beraberindeki Belçikalı Bakanlar, üst düzey yetkililer ve iş dünyası temsilcileri ile "Belçika Ekonomi Misyonu" kapsamında İstanbul'da bir dizi temas ve programa katıldı.