Savunma sanayinde adım adım tam bağımsızlığa! Altay Tankı’nın eğitim ve bakımına milli dokunuş

Genellikle tam görev simülatörlerimize aşinasınız. Tam görev uçuş simülatörlerimizde bildiğiniz üzere pilot yetiştiriyoruz. Halihazırda uçuş eğitimi almış ve uçabilen pilotlara tip intibak ve acil durum senaryolarını koşturduğumuz simülatörlerimiz tam görev simülatörleri. Burada ise tankı hiç görmemiş, tanımayan personele tankı tanıtacağımız ve eş zamanlı olarak pek çok öğrenciye tankı tanıtabileceğimiz eğitim araçları tasarlıyoruz, dizayn ediyoruz. Burada açık ve yarı açık yapıda eğitim araçlarıyla aynı anda pek çok kullanıcının tankın bileşenlerini öğrenmesini ve görmesini sağlıyoruz. Bunun multimedya sistemiyle, kameralarımızla ve büyük ekran televizyonlarımızla destekliyoruz. Yani eğitime yaklaşamayan öğrenciler, o an için fiziki olarak tankın veya maketin içerisinde olamayan öğrencilerimiz dışarıdan multimedya sistemleri sayesinde içeride verilen eğitimi takip edebiliyorlar ve eğitime katılmış oluyorlar. Bu sayede sınıf ortamında daha fazla sayıda öğrenciye aynı anda eş zamanlı olarak eğitim sağlamış oluyoruz."