Savunma sanayinde adım adım tam bağımsızlığa! Altay Tankı'nın eğitim ve bakımına milli dokunuş
Türk savunma sanayisinin 28 Ekim'de teslimatına başlayacağı ALTAY Ana Muharebe Tankı'nın kullanıcı ve bakım eğitimleri için milli imkanlarla geliştirilen teknolojiler kullanılarak modern eğitim araçları hazırlanıyor. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, AA muhabirine verdiği röportajda, ALTAY Eğitim Araçları ile tankın bileşen ve alt sistemlerinin tanıtım ve kullanım eğitimleri, bakım ve arıza giderme faaliyetlerinin gösterimi ve uygulanmasına yönelik eğitimler, acil durum ve çoklu görev senaryolarının yürütülmesi eğitimleri verileceğini söyledi.